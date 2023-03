Roboter kan nicht fühlen. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Menschen sich emotionele auf Maschinen einlassen. Umgekehrt kan aber auch künstliche Intelligenz menschliche Emotionen erkennen, bewerten en ausdrücken, erklärt Autorin Kenza Ait Si Abbou im ntv-Podcast “So techt Deutschland”.

Eigenschap van jeder Mensch: Roboter kan nicht fühlen. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Menschen sich emotionele auf Maschinen einlassen. Mitarbeitende geben Robotern Namen wie zum Beispiel Robo en unterhalten sich mit Ihnen, wie häufig in der Pflege zu erleben. In Phänomen, das auch Buchautorin Kenza Ait Si Abbou kennt: Sie war bis for kurzem KI-Expertin bei der Deutschen Telekom en arbeitet inzwischen for the American Technologiekonzern IBM. In zijn nieuwe Buch “Menschenversteher” beschäftigt sie sich mit der Frage, wie emotionele KI unseren Alltag erobert.

Kenza Ait Si Abbou (Foto: foto alliantie / Hubert Burda Media)

Dabei krijgt nicht nur um die Vermenschlichung von Robotern. Het is bekend dat de intellectuele intelligentie (KI) de emotionele erkenning heeft gekregen die kan worden verkregen en gecontroleerd: Gesicht, Augenbewegungen, unsere Sprache und unser Gehirn sind wichtige Indikators dafür, who wir uns fühlen.

“Eine hochauflösende Kamera cann auch diese Microexpressions, wie man sagt, erfassen”, zo sterven Expertin. “Zolang je schnelle Muskelbewegungen hebt, sterf in Bruchteilen von Sekunden stattfinden, die die echten Gefühle sozusagen zeigen, bevor man erst danach ein anderes Gesicht macht.”

Positief Gefühle auslösen ANZEIGE Menschenversteher: Wie Emotionele Künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert | Die KI-Expertin über Maschinen und Gefühle 20,00 € Zum Angebot bei amazon.de

Die KI kan dan zo geprogrammeerd worden, dat ze in der Lage ist, auf diese Emotionen zu reagieren, indem sie beispielsweise ein Lächeln zeigt, um positieve Gefühle hervorzurufen. Als je er helemaal niet over nadenkt, kan de KI zijn eigen emoties hebben, zoals je weet, in de lage tijd, Gefühle bei Menschen auszulösen, betont Kenza Ait Si Abbou. “Het is mogelijk dat de machine een andere rol speelt, maar dat het een mens veroorzaakt.”

Das Ziel is een KI, sterven in der Lage ist, positieve Gefühle bei Menschen auszulösen, indem sie beispielsweise lächelt. “Wenn ich einem Roboter begon, der lächelt en ich lächle zurück, fühle ich mich gut.”

Als de autorisatie zich voordoet, kan de KI een ethische en verantwortingsvolle Weise entwickelt werden sollte, een negatieve Auswirkungen zu vermeiden. Warum Europa in jedem Fall een groots Sprachmodel wie ChatGPT braucht en wieso Bildung für den Umgang mit KI zo wichtig is, erklärt Kenza Ait Si Abbou im Podcast “So tech Deutschland”.