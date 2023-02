CNN

—



Negen rechters gingen dinsdag op pad om te bepalen hoe de toekomst van internet eruit zou zien als het Hooggerechtshof de reikwijdte zou beperken van een wet die volgens sommigen het tijdperk van moderne sociale media heeft gecreëerd.

Na bijna drie uur ruzie was het duidelijk dat de rechters geen aards idee hadden.

Die aarzeling, in combinatie met het feit dat de rechters voor het eerst nieuw territorium waadden, suggereert dat de rechtbank in de onderhavige zaak waarschijnlijk geen ingrijpende beslissing zal nemen met onbekende gevolgen in een van de meest nauwlettend gevolgde geschillen van de voorwaarde.

Grote en kleine technologiebedrijven hebben de zaak gevolgd, bang dat de rechters de manier waarop de sites aanbevelen en content modereren in de toekomst zouden kunnen hervormen en websites kwetsbaar zouden maken voor tientallen rechtszaken, waardoor hun voortbestaan ​​wordt bedreigd.

De zaak voor de rechters was in eerste instantie aangespannen door de familie van Nohemi Gonzalez, een Amerikaanse student die in 2015 in een Parijse bistro werd vermoord nadat ISIS-terroristen het vuur openden. Nu probeert haar familie YouTube, een dochteronderneming van Google, aansprakelijk te stellen voor haar dood vanwege de vermeende promotie van terroristische video’s door de site, via algoritmen.

De familie klaagde aan op grond van een federale wet, de Antiterrorism Act van 1990 genaamd, die dergelijke rechtszaken toestaat voor verwondingen “als gevolg van een daad van internationaal terrorisme”.

Lagere rechtbanken verwierpen de uitdaging, daarbij verwijzend naar sectie 230 van de Communications Decency Act van 1996, de wet die al jaren wordt gebruikt om websites immuniteit te bieden tegen wat een rechter dinsdag noemde een “wereld van rechtszaken” die voortkomen uit inhoud van derden. De familie Gonzalez betoogt dat artikel 230 Google niet beschermt tegen aansprakelijkheid als het gaat om gerichte aanbevelingen.

Mondelinge argumenten verzandden in een doolhof van problemen, wat leidde tot bezorgdheid over trending algoritmen, pop-ups van miniaturen, kunstmatige intelligentie, emoji’s, aanbevelingen en zelfs beoordelingen van Yelp-restaurants. Maar aan het eind van de dag leken de rechters diep gefrustreerd door de reikwijdte van de argumenten voor hen en onduidelijk over de weg die voor hen lag.

Familie van ISIS-slachtoffer zegt YouTube-algoritme aansprakelijk te stellen Wat zal de Hoge Raad zeggen? 02:30



– Bron: CNN Business



Een advocaat die de aanklagers vertegenwoordigde en de wet aanvecht, verzuimde bijvoorbeeld herhaaldelijk substantiële beperkende principes aan zijn argument te geven die een stortvloed aan rechtszaken tegen machtige sites zoals Google of Twitter zouden kunnen veroorzaken of het voortbestaan ​​van kleinere sites zouden kunnen bedreigen. En sommige rechters trokken zich terug uit de “hemel valt”-houding die naar voren werd gebracht door een pleitbezorger van Google.

Bij verschillende gelegenheden zeiden de rechters dat ze in de war waren door de argumenten die voor hen lagen – een teken dat ze misschien een manier zullen vinden om de verdiensten te ontwijken of de zaak terug te sturen naar de lagere rechtbanken voor meer beraadslagingen. Ze leken in ieder geval geschrokken genoeg om voorzichtig te zijn.

‘Ik ben bang dat ik volledig in de war ben door welk argument u op dit moment ook aanvoert,’ zei rechter Samuel Alito al vroeg. ‘Dus ik denk dat ik behoorlijk in de war ben,’ zei rechter Ketanji Brown Jackson op een ander moment. ‘Ik ben nog steeds in de war,’ zei rechter Clarence Thomas halverwege de discussies.

Rechter Elena Kagan stelde zelfs voor dat het Congres tussenbeide zou komen. ‘Ik bedoel, we zijn een rechtbank. We weten echt niets van deze dingen. Weet je, dit zijn niet zoals de negen grootste experts op internet, ‘zei ze lachend.

Maar in de rechtszaal voerde Eric Schnapper, een advocaat van de familie, herhaaldelijk veel bredere argumenten aan die van invloed kunnen zijn op andere gebieden van inhoud van derden.

Toch leek zelfs Thomas, die eerder bedenkingen had geuit over de reikwijdte van sectie 230, sceptisch. Hij vroeg Schnapper om opheldering over hoe men onderscheid zou kunnen maken tussen algoritmen die “kookvideo’s presenteren aan mensen die geïnteresseerd zijn in koken en ISIS-video’s aan mensen die geïnteresseerd zijn in ISIS”.

Alito vroeg of Google misschien gewoon informatie aan het ordenen was, in plaats van enige vorm van inhoud aan te bevelen.

‘Ik weet niet waar je de grens trekt,’ zei Alito.

Opperrechter John Roberts probeerde een analogie te maken met een boekverkoper. Hij suggereerde dat het aanbevelen van bepaalde informatie door Google niet anders is dan een boekverkoper die een lezer naar een tabel met boeken met gerelateerde inhoud stuurt.

Op een gegeven moment suggereerde Kagan dat Schnapper probeerde het hele statuut te ondermijnen: “Duwt uw positie ons zodanig dat 230 helemaal niets kan betekenen?” zij vroeg.

Toen Lisa Blatt, een advocaat van Google, opstond, waarschuwde ze de rechters dat sectie 230 “het internet van vandaag heeft gecreëerd” omdat “het congres die keuze heeft gemaakt om te voorkomen dat rechtszaken het internet in de kinderschoenen verstikken”.

“Websites blootstellen aan aansprakelijkheid voor het impliciet aanbevelen van context van derden tart de tekst (van 230) en vormt een bedreiging voor het internet van vandaag”, voegde ze eraan toe.

Uiteindelijk leek Schnapper namens de rechtbank te spreken toen hij zei dat “het moeilijk is om dit in abstracto te doen”.