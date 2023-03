Wat heeft de Chinese leider te winnen nadat de tweede dag van Xi Jinping in Moskou is begonnen?

Hongkong

CNN





Xi Jinping praat dinsdag voor de tweede dag met de Russische president Vladimir Poetin, maar de westerse bondgenoten blijven sceptisch over een doorbraak in de oorlog in Oekraïne. Washington zegt dat het bezoek van de Chinese leider Moskou “diplomatieke dekking” biedt.

De eerste dag in Rusland voor Xi was een zorgvuldig gechoreografeerde show van bonhomie met een serenade van een fanfare, een fotosessie en een lunch met zijn ‘beste vriend’ Poetin – maar het is de tweede dag waarop de twee leiders aan het werk gaan.

De belangrijkste vraag van wereldwijde interesse die boven de besprekingen hangt, is of de resultaten het conflict in Oekraïne zullen beïnvloeden, waar Rusland een aanval voortzet die een massale humanitaire crisis heeft veroorzaakt en tienduizenden doden heeft geëist.

China heeft de afgelopen weken geprobeerd zichzelf af te schilderen als een aspirant-bemiddelaar van vrede, en riep op tot een staakt-het-vuren en vredesbesprekingen in een vaag geformuleerde position paper die vorige maand werd vrijgegeven.

Poetin zei maandag dat Rusland de voorstellen van China “zorgvuldig had bestudeerd” en beloofde “een kans om deze kwestie te bespreken”, aldus een lezing van het Kremlin.

Maar er is brede scepsis over het standpunt van China over het oplossen van het conflict, gecentreerd op zorgen dat niets dat Peking tot nu toe heeft aangeboden, de eis van Oekraïne weergeeft dat alle Russische troepen zich terugtrekken uit zijn grondgebied.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken haalde maandag uit naar Xi’s bezoek en merkte op dat het slechts enkele dagen kwam nadat het Internationaal Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel tegen Poetin had uitgevaardigd.

“China voelt zich niet verantwoordelijk om het Kremlin verantwoordelijk te houden voor de wreedheden die in Oekraïne zijn begaan, en in plaats van ze zelfs maar te veroordelen, biedt het liever diplomatieke dekking voor Rusland om door te gaan met het plegen van diezelfde misdaden”, zei de topdiplomaat van Washington.

Elke oproep tot een staakt-het-vuren “dat niet de verwijdering van Russische troepen van Oekraïens grondgebied inhoudt, zou in feite de ratificatie van de Russische verovering ondersteunen”, aangezien het “President Poetin in staat zou stellen te rusten en zijn troepen opnieuw op te bouwen, en vervolgens de oorlog op een bepaald moment te hervatten. voordeliger voor Rusland,” voegde hij eraan toe.

De Oekraïense secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne, Oleksiy Danilov, zei die dag ook op Twitter dat de “succesvolle uitvoering” van een Chinees “vredesplan” moet beginnen met de “capitulatie of terugtrekking” van Russische troepen van Oekraïens grondgebied.

Zelfs als de oorlog boven de besprekingen uitsteekt, kunnen de besprekingen op dinsdag tussen de leiders en hun hoge functionarissen zich richten op kwesties dichter bij huis, zoals veiligheid, gezamenlijke diplomatieke doelen en handel.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een uitlezing van maandag dat beide leiders uitkeken naar de besprekingen de volgende dag om een ​​“nieuwe blauwdruk” op te stellen voor China en het alomvattende strategische coördinatiepartnerschap van Rusland “in de komende jaren”.

Die bilaterale relatie is steeds hechter geworden onder de twee autoritaire leiders, die elk in de ander een belangrijke partner hebben erkend en tegenwicht bieden tegen wat zij zien als een door de VS geleide wereldorde – vooral omdat de spanningen tussen elk van hen en de VS de afgelopen jaren zijn toegenomen. .

Hun betrekkingen zijn in de nasleep van de oorlog nog belangrijker geworden voor Rusland, aangezien verreikende sancties van landen over de hele wereld het afhankelijker maakten van gewillige handelspartners zoals China.

Xi heeft aangegeven dat zijn bezoek aan Moskou het vermogen van de twee landen zal versterken om door te gaan met een wereldorde die hun eigen respectieve agenda’s begunstigt.

Maandag zei de Chinese leider in het Kremlin dat het ontwikkelen van betrekkingen met zijn “grootste buur” een “strategische keuze” was op basis van Pekings “eigen fundamentele belangen en de heersende trends in de wereld”.

Hij riep de twee landen op om “de coördinatie en samenwerking op multilaterale platforms zoals de VN te versterken om hun respectieve nationale ontwikkeling en verjonging te stimuleren”, aldus een lezing van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De bijeenkomst biedt China ook de gelegenheid om de economische betrekkingen verder uit te bouwen, die alleen maar schever zijn geworden na de verdrijving van Rusland uit het wereldwijde financiële systeem.

Vorig jaar nam China’s invoer van scherp geprijsde Russische brandstof sterk toe – en deals rond energie of economische samenwerking zullen waarschijnlijk dinsdag op tafel liggen.

Chinese functionarissen hebben sinds de Russische invasie geprobeerd een dunne lijn te bewandelen, die werd gelanceerd dagen nadat Xi en Poetin afgelopen februari een “geen grenzen”-partnerschap hadden afgekondigd.

Sindsdien heeft Peking beweerd onpartijdig te zijn in het conflict, maar herhaalde het de retoriek van het Kremlin die de NAVO de schuld gaf van het conflict, weigerde de invasie te veroordelen en steunde Moskou financieel door de aankoop van Russische brandstof aanzienlijk te verhogen.

Westerse leiders houden nauwlettend in de gaten of er tekenen zijn dat China Rusland directe materiële steun geeft voor zijn strijdfront in Oekraïne – sinds vorige maand waarschuwde Peking dat Peking overweegt dodelijke hulp naar Rusland te sturen.

China heeft deze beschuldiging ontkend.

Ongeacht de uitkomst met betrekking tot de conflictoplossing, lijkt Xi vastbesloten om de zeer bekeken bijeenkomst te gebruiken als een platform om Pekings voortdurende poging om zichzelf te positioneren als een stem voor vrede en een verantwoordelijke wereldspeler voort te zetten, in tegenstelling tot een Amerikaanse it. ziet het conflict door zijn steun aan Oekraïne “aanwakkeren”.

“De meeste landen zijn voorstander van het verminderen van de spanningen, staan ​​voor vredesbesprekingen en zijn tegen het toevoegen van olie op het vuur”, citeerde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Xi maandag tegen Poetin. “China zal een constructieve rol blijven spelen.”