Anthony Joshua is van een gevecht met Tyson Fury overgegaan naar een confrontatie met Jermaine Franklin en een heel andere portemonnee.

Nadat Joshua vorig jaar augustus voor de tweede keer verloor van Oleksandr Usyk, leek het erop dat de Brit in de kou stond wat betreft de strijd om de wereldtitel in de zwaargewichtdivisie.

Matchroom Usyk bleek in beide gevechten te veel voor Joshua

Getty Maar Fury bood Joshua de kans om direct terug te springen in een wereldtitelgevecht

Toen stapte Fury op, toen hij AJ de kans bood om onmiddellijk terug te stuiteren en met hem te vechten voor de kans om de WBC-wereldtitel zwaargewicht te winnen.

Aanvankelijk leken de onderhandelingen soepel te verlopen, waarbij beide mannen het snel eens werden over een 60/40 verdeling in het voordeel van Fury.

Zoals ze echter zeggen, zit de duivel in de details en toen de contracten werden verzonden, begonnen de vertragingen.

Fury raakte gefrustreerd door de tijd die Joshua nodig had om het contract te ondertekenen en er begon een woordenoorlog tussen de vechters en promotors die er uiteindelijk toe leidde dat het gevecht nooit tot bloei kwam.

Als zodanig ging Fury in december verder om tegen Derek Chisora ​​te vechten en hem voor de derde keer overtuigend te verslaan en nu hoopt hij in april een onbetwiste clash met Usyk op te zetten.

Ondertussen moet Joshua nog steeds terugkeren naar de ring na zijn opeenvolgende nederlagen, maar hij heeft wel een gepland gevecht op 1 april met de Amerikaan Franklin, die komt na een controversiële nederlaag tegen de voormalige AJ-tegenstander, Dillian Whyte. .

Getty Joshua hoopt terug te keren naar winnende manieren tegen Franklin

Een botsing met Franklin is niet het spannendste gevecht ter wereld voor Joshua, maar het zal hem de kans geven om weer te winnen.

Het geeft hem ook tijd met zijn nieuwe trainer, Derrick James, voordat het tweetal de strijd aangaat met de vechters in de hoogste echelons van de zwaargewichtdivisie.

Dat gezegd hebbende, er is nog steeds een element van wat Joshua had kunnen zijn, gezien wat hij heeft gemist door niet tegen Fury te vechten.

Toen Fury en Joshua oorspronkelijk aan het onderhandelen waren om in 2021 te vechten, had Saoedi-Arabië volgens ESPN een sitevergoeding van $ 155 miljoen aangeboden die garandeerde dat beide vechters $ 75 miljoen zouden verdienen.

🇸🇦 Het definitieve cijfer voor de sitevergoeding van Anthony Joshua vs Tyson Fury Saudi is naar verluidt $ 155 miljoen: (volgens @ESPN) 💰 $ 75 miljoen gegarandeerd voor Joshua

💰 $ 75 miljoen gegarandeerd voor Fury

💰 $ 5 miljoen voor uitgaven/undercard —Michael Benson (@MichaelBensonn) 16 mei 2021

Getty Er zou enorm veel geld beschikbaar zijn geweest voor een gevecht tussen Fury en Joshua, vooral wanneer de twee mannen alle vier de zwaargewichttitels in handen hadden.

Toegegeven, dit was toen alle vier de banden op tafel zouden hebben gelegen, in tegenstelling tot toen het paar in oktober vorig jaar aan het onderhandelen was, maar dit toont alleen maar de potentiële financiële omvang van een gevecht tussen Fury en Joshua.

Hoeveel Joshua gaat verdienen voor zijn gevecht met Franklin is niet bekend, maar het zal ongetwijfeld aanzienlijk minder zijn dan wat AJ tegen Fury had kunnen verdienen.

Om te beginnen, zelfs als Fury vs Joshua niet in Saoedi-Arabië had plaatsgevonden, had het Wembley Stadium comfortabel kunnen uitverkocht zijn, terwijl het gevecht met Franklin zal plaatsvinden in de veel kleinere O2 Arena in Londen, wat opnieuw bijdraagt ​​aan het verlies aan inkomsten.

Er is ook de kwestie van de wereldtitelriemen. Als Joshua tegen Fury had gevochten, had hij de WBC-riem kunnen bemachtigen, maar zijn botsing met Franklin zal de eerste keer zijn dat AJ betrokken is bij een gevecht zonder wereldtitels op het spel sinds 2015.

Getty-afbeeldingen – Getty Toen Joshua in 2015 Whyte knock-out sloeg, was het de laatste keer dat hij niet vocht voor een wereldtitel

Daarnaast lijkt het erop dat Joshua zijn kans heeft gemist om ooit deel te nemen aan een volledig Brits supergevecht met Fury, aangezien ‘The Gypsy King’ sindsdien heeft verklaard dat hij niet langer geïnteresseerd is.

In een interview met SPORTbible, toen hem werd gevraagd naar een mogelijk toekomstig gevecht met Joshua, antwoordde Fury: “Ik wil daar niet eens meer heen. Afgerond. Geen interesse in AJ-vragen. Nul. De mens is dood in mijn ogen.

‘Er zijn geen zaken tussen mij en hem te regelen. Afgerond.

“Van 2017 tot, hoe lang het ook geleden is, 2022 – proberen te vechten. Het gaat dus niet door.”

Dat gezegd hebbende, Fury is berucht vanwege het doen van tegenstrijdige uitspraken, dus boksfans moeten de hoop nog niet opgeven dat we Fury en Joshua ooit in de toekomst in de ring zullen zien.