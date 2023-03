Rock had echter een jaar de tijd om het uit te werken, en uiteindelijk belde hij bs op wat zou kunnen worden geïnterpreteerd als Smith die zijn problemen oploste. hem.

“Will Smith oefent selectieve verontwaardiging uit. Iedereen weet wat er is gebeurd”, suggereerde Rock in zijn Netflix-special. “Iedereen die het echt weet, weet dat ik daar niets mee te maken had. Ik had geen ‘verwikkelingen’. Zijn vrouw was de vriend van haar zoon.”

Verwijzend naar Pinkett Smith die in 2020 deelde dat ze een buitenechtelijke “verstrengeling” had gehad terwijl zij en Smith kort gescheiden waren, vervolgde Rock: “Iedereen ter wereld noemde hem een ​​teef. Ik probeerde de moeder te bellen en hem te geven mijn condoleances, hij nam niet op voor mij … En wie heeft hij geslagen? Ik, een n—- hij weet dat hij kan verslaan. Dat is een bitch-a– s–t.”

Enz.

De Smiths hebben geen commentaar gegeven op dat deel van de act van Rock.

