Haar romance met de jonge Chaplin eindigde toen hij Monroe samen met zijn broer in bed vond Sydneymaar ze bleven de rest van haar leven goede vrienden, vertelde James Godin auteur Summers.

Ze ontmoette Robinson via Chaplin, zei James, en ze hadden een affaire terwijl ze 1953’s aan het maken was Heren geven de voorkeur aan blondines en hij probeerde het te maken als acteur. (Een paar jaar later was Robinson een cowboy in haar film Bushalte en de huurmoordenaar die zich in de taart verstopt Sommigen houden ervan als het warm is.)

‘Wij drie mannen waren een soort trio,’ herinnerde James zich, ‘en Marilyn zag ons allemaal af en toe, samen of afzonderlijk, voor de rest van haar leven. Ze waren allemaal depressief, Marilyn, Charlie en Eddy, en ze jaagden op elkaar. neer toen de dingen slecht waren… Maar Charlie en Eddy waren suïcidaal, meer nog dan Marilyn. Ze konden het niet redden in hun eentje, en ze konden niet omgaan met hun beroemde namen. Soms was het Marilyn die hen letterlijk in leven hield .”

Als jongen was Chaplin getuige van de akelige voogdijstrijd van zijn ouders en uiteindelijk werd hij voornamelijk opgevoed door zijn moeder, Lita grijs, de tweede van de vier vrouwen van zijn vader. Hij stierf aan een longembolie op 42-jarige leeftijd in maart 1968. Robinson kreeg in februari 1970 op 40-jarige leeftijd een fatale hartaanval.