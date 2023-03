CNN

Alex Murdaugh zal de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen nadat hij is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en zoon, maar zijn dagen in de rechtbank zijn nog lang niet voorbij.

Murdaugh, de 54-jarige geroyeerde advocaat, wordt nog steeds beschuldigd van 99 aanklachten wegens verduistering, computercriminaliteit, witwassen van geld, samenzwering en meer voor wat volgens de aanklagers een veelomvattend plan was om zijn advocatenkantoor, klanten en de regering eruit te krijgen van ongeveer $ 9,3 miljoen.

Hij wordt verder geconfronteerd met verschillende aanklachten bij een schietpartij in september 2021, waarbij hij naar verluidt een man had geregeld om hem te vermoorden, zodat zijn overlevende zoon, Buster Murdaugh, een levensverzekering kon incasseren.

Bovendien staat er een beroep op zijn veroordeling voor moord op stapel, met name rond de vraag of de rechter te toegeeflijk was bij het toestaan ​​van bewijs van zijn financiële wandaden en leugens in het verleden.

En er is ook een heropend onderzoek naar de dood van zijn oude huishoudster Gloria Satterfield.

Voorlopig zit Murdaugh echter achter de tralies. Volgens gegevens van gevangenen wordt hij vastgehouden in de Kirkland Correctional Institution in Columbia, South Carolina. Hij zal beginnen met de intake- en evaluatieverwerking, die over het algemeen ongeveer 45 dagen duurt, volgens het kantoor van de procureur-generaal van South Carolina.

Dit is wat de voormalige advocaat te wachten staat.

Zelfs met de veroordelingen voor moord, vertelde aanklager Creighton Waters aan CNN dat hij nog steeds van plan is agressief door te gaan met wat hij de “witteboorden”-aanklachten tegen Murdaugh noemde.

In een aparte zaak die nog niet voor de rechter is gekomen, is Murdaugh aangeklaagd op basis van 99 aanklachten in zes verschillende provincies wegens vermeende oplichting van slachtoffers van $ 8,8 miljoen en de staat van ongeveer $ 490.000, volgens het kantoor van de procureur-generaal.

Volgens de telling van CNN bestaan ​​de aanklachten uit 32 gevallen van verduistering, 21 gevallen van computercriminaliteit, 14 gevallen van witwassen, 11 gevallen van het verkrijgen van handtekening of eigendom door valse voorwendselen, negen gevallen van belastingontduiking, zeven gevallen van samenzwering, drie tellingen van valse verklaring of verkeerde voorstelling van zaken en twee tellingen van vervalsing.

De beschuldigingen omvatten brutale plannen om zijn klanten en partners bij zijn gelijknamige advocatenkantoor op te lichten. Hij wordt bijvoorbeeld beschuldigd van het stelen van ten minste $ 1 miljoen van de familie van een klant, Hakeem Pinckney, die ernstig gewond raakte toen een loopvlak van de auto waarin hij reed loskwam, waardoor de auto kantelde. De familie van Pinckney huurde Murdaugh in om het bandenbedrijf aan te klagen, en Murdaugh claimde de winst als zijn eigendom, volgens de aanklacht.

Tijdens zijn getuigenis in zijn moordproces gaf Murdaugh toe dat hij van klanten en het bedrijf had gestolen.

“Ik nam geld aan dat niet van mij was en ik had het niet moeten doen”, getuigde hij. “Ik haat het feit dat ik het heb gedaan. Ik schaam me ervoor. Ik schaam me voor mijn zoon. Ik schaam me voor mijn familie.”

Murdaugh wordt bovendien beschuldigd van samenzwering, valse betalingsclaim en het indienen van een vals politierapport in het vermeende mislukte zelfmoordcomplot op 4 september 2021.

Bij het bizarre incident werd Murdaugh langs de kant van een weg door het hoofd geschoten, een dag nadat hij gedwongen was ontslag te nemen bij zijn advocatenkantoor. Aanvankelijk vertelde hij de politie dat een onbekende man hem had neergeschoten, maar hij gaf later toe dat hij samenzweerde met een voormalige cliënt om hem te vermoorden als onderdeel van een fraudeplan, zodat zijn enige overlevende zoon een levensverzekering kon incasseren, aldus de aanklacht.

Murdaugh heeft geen pleidooi gehouden voor de beschuldigingen, vertelde een woordvoerder van het kantoor van de procureur-generaal vorige maand aan CNN.

Zie hoe openbare aanklagers Alex Murdaugh op de laatste dag van het kruisverhoor aan het lijntje hielden

De advocaten van Murdaugh zeiden dat ze van plan zijn om binnen 10 dagen een kennisgeving in te dienen van het voornemen om in beroep te gaan tegen de moordveroordelingen.

Murdaugh handhaafde zijn onschuld tijdens het proces en bij zijn veroordeling. “Ik zou mijn vrouw, Maggie, nooit pijn doen, en ik zou mijn zoon Paul nooit pijn doen”, zei hij tegen de rechter bij de veroordeling.

Een hoger beroep zou zich waarschijnlijk richten op de vraag of rechter Clifton Newman op gepaste wijze oordeelde door de aanklager toe te staan ​​bewijs te leveren over Murdaughs omvangrijke financiële wangedrag.

Aanklagers zeiden dat onderzoeken naar dat wangedrag het motief waren voor de moorden en relevant waren voor deze zaak. De verdediging voerde echter aan dat de beschuldigingen van fraude niet relevant waren voor de moorden en oneerlijk waren tegenover Murdaugh.

Newman koos de kant van de aanklager en oordeelde dat het financiële bewijs “zo nauw verbonden” was met de uitleg van de theorie van de staat “dat het bewijs ervan essentieel is om het verhaal compleet te maken.” Na die uitspraak besteedden aanklagers meer dan twee weken aan het bestuderen van Murdaughs omvangrijke financiële misdaden en leugens tegen de mensen om hem heen.

Voorafgaand aan de beraadslagingen droeg Newman de jury op om alleen het bewijs van financiële misdrijven in overweging te nemen voor zover het bij het motief paste, maar niet hoe het op Murdaugh weerspiegelde.

Advocaten van de verdediging zeiden dat ze sceptische juryleden waren die dat volgden.

“Toen ze eenmaal die karakterinformatie hadden – ‘hij is een dief, hij is een leugenaar’ – moest deze jury denken dat hij een verachtelijk mens is en niet geloofd worden”, zei advocaat Dick Harpootlian. “Dus het ging om karakter, het ging niet om motief.”

Hij voegde eraan toe in een interview met CNN: “De menselijke natuur is de menselijke natuur en nadat je twee en een halve week hebt geluisterd naar wat voor een monster hij is… zul je niet geneigd zijn hem te verdedigen.”

Collega-advocaat Jim Griffin zei dat het bewijs van financieel wangedrag, waaraan Murdaugh “duidelijk schuldig was”, ook van invloed was op de ernst van de beraadslagingen.

“Het gewicht van hun beslissing is in die situatie gewoon niet zo groot, omdat de man naar de gevangenis gaat, de man heeft in de gevangenis gezeten, dus zal de uitkomst van onze beslissing levensveranderend voor hem zijn? Nee,’ zei Griffioen. “Ik denk dat dat een probleem was in het juryberaad. Daarom werd het niet zo serieus als we hadden verwacht.”

Waters, de officier van justitie, vertelde CNN dat hij er zeker van was dat de rechter de kwesties op de juiste manier had afgewogen.

“Ik ga zeker niet spreken voor het Hooggerechtshof van de staat, maar rechter Newman heeft dat allemaal overwogen en een zeer gedetailleerde en goed doordachte uitspraak gedaan, dus we hebben er alle vertrouwen in dat die zal worden gehandhaafd,” zei hij.

Satterfield, een oude huishoudster voor de familie Murdaugh, stierf in 2018 in wat werd beschreven als een “struikel- en valongeval” in het huis van Murdaugh, volgens advocaat Eric Bland, die haar nalatenschap vertegenwoordigt.

Maar er zijn vragen over de aard van haar dood.

In juni 2022 kondigden wetshandhavers in South Carolina aan dat ze toestemming hadden gevraagd en gekregen om haar stoffelijk overschot op te graven. De opgraving komt voort uit het verzoek van een lijkschouwer in Hampton County dat ertoe leidde dat de wetshandhavingsafdeling van de staat een strafrechtelijk onderzoek opende naar de dood van Satterfield.

“Het overlijden van de overledene is destijds niet gemeld aan de lijkschouwer en er is ook geen autopsie uitgevoerd. Op de overlijdensakte werd de manier van overlijden als ‘natuurlijk’ aangemerkt, wat niet in overeenstemming is met verwondingen opgelopen bij een struikel- en valongeval’, aldus het verzoek van de lijkschouwer aan de wetshandhavingsafdeling.

In verband hiermee werd Murdaugh in oktober 2021 gearresteerd op basis van een bevel wegens vermeende verduistering van fondsen die bedoeld waren voor de familie Satterfield. In december van dat jaar stemde hij in met een schikking van $ 4,3 miljoen met haar familie, volgens familieadvocaat Eric Bland.