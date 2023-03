Na verwoede uren zoeken naar een koper voor de ter ziele gegane Silicon Valley Bank, kwam de Amerikaanse regering met een plan om de banksector te ondersteunen.

In het weekend hebben de Amerikaanse toezichthouders een noodfinancieringsplan ingevoerd om voldoende liquiditeit in het banksysteem te verzekeren, een andere geldschieter gesloten – Signature Bank – en ervoor gezorgd dat de klanten van de banken toegang hadden tot hun deposito’s, terwijl ze probeerden de gevolgen van de implosie van de SVB.

Zal de ineenstorting van de SVB een financiële crisis zoals in 2008 veroorzaken?

De ineenstorting van de Silicon Valley Bank is het grootste bankfaillissement sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008.

Maar de val van de bank zal waarschijnlijk niet leiden tot een financiële crisis die even diep en pijnlijk is als die na het faillissement van Lehman Brothers destijds.

Ten eerste stapten de Amerikaanse bankautoriteiten vroeg in. De “beslissende actie” van toezichthouders verkleinde het risico op verdere bankfaillissementen, vertelde Moritz Schularick, een professor economie aan de Universiteit van Bonn, aan DW.

Ten tweede hebben de Verenigde Staten tegenwoordig veel strengere regels voor banken, vooral voor de grootste banken zoals JP Morgan, Bank of America en Goldman Sachs. Als gevolg hiervan verkeren de Amerikaanse banken in een veel betere financiële gezondheid, in tegenstelling tot hun overleveragede balansen in 2008.

Maar Schularick waarschuwt dat de wereld “alert” moet blijven voor de overkoepelende problemen waarmee de wereldwijde financiële sector wordt geconfronteerd in een tijd waarin centrale banken de rentetarieven in een hectisch tempo hebben verhoogd om de inflatie te verlagen.

“Deze dingen zijn inherent moeilijk te voorspellen, en de waarheid is dat de problemen die Silicon Valley Bank en Signature Bank ten val brachten niet beperkt zijn tot deze twee banken”, zei Schularick. “Dus de vraag is: wie is er nog meer?”

Dinsdag plaatste Moody’s zes andere Amerikaanse regionale banken, waaronder First Republic Bank, Zions Bancorporation en Western Alliance Bancorp, ter beoordeling voor een downgrade.

Welke impact heeft de ineenstorting van de SVB op Europa?

“Er is een mogelijkheid van indirecte besmetting, maar op dit moment zien we dit niet als een specifiek risico”, zei Europees commissaris voor economie Paolo Gentiloni maandag terwijl hij sprak over de mogelijke gevolgen van de ineenstorting van de SVB voor de EU.

De Duitse Federale Financiële Toezichthouder heeft een moratorium opgelegd aan de Duitse vestiging van SVB, waardoor de verkoop en betalingen zijn stopgezet. In een verklaring benadrukte de toezichthouder dat de instelling “geen systeemrelevantie” heeft en daarom “geen bedreiging vormt voor de financiële stabiliteit”.

Snelle actie van de Britse regering, die de verkoop van het Londense filiaal van de SVB aan de wereldwijde financiële zwaargewicht HSBC mogelijk maakte, zorgde ook daar voor depositohouders.

De EURO STOXX Banks Index, die de belangrijkste Europese bankaandelen volgt, daalde aanvankelijk op dinsdag, maar herstelde zich en steeg met 2,7%. De index boekte maandag het grootste procentuele verlies in meer dan een jaar uit vrees voor besmetting.

“Een cruciaal verschil tussen het Europese en Amerikaanse systeem, dat de impact over de Atlantische Oceaan zal beperken, is dat de obligaties van Europese banken lager zijn en hun deposito’s stabieler”, zei Moody’s in een notitie.

De Duitse startup-sector heeft nog geen grote gevolgen ondervonden van de ineenstorting van SVB, dat zich voornamelijk richtte op tech-startups.

“Aanvankelijk is dit geen startup-crisis. Het gaat om de herfinancieringsproblemen van een bank”, zegt Christian Mile van de Duitse Startup Association. Wel gaf hij toe dat de gevolgen voor Duitse startups nog niet definitief vast te stellen zijn.

De huidige crisis is het gevolg van wereldwijd stijgende rentetarieven. Centrale banken gebruiken de hefboom van rentetarieven om de bedrijfsactiviteit en daarmee de inflatie af te koelen. Deze verkrapping van het monetaire beleid veroorzaakt kopzorgen voor startups, omdat het de financiering opdroogt en de consumentenbestedingen beperkt.

Aan de andere kant zouden de ineenstorting en de financiële kwetsbaarheden die het heeft blootgelegd, de pogingen van de centrale banken om prijsstijgingen te beteugelen in gevaar kunnen brengen.

“De ondergang van de SVB zal de centrale banken onder druk zetten om de renteverhogingen te vertragen”, zegt Arun Sai van Pictet Asset Management. “Centrale banken zullen nu moeten nadenken over de impact van eventuele verdere renteverhogingen op de stabiliteit van het financiële systeem.”

Is Silicon Valley Bank verantwoordelijk voor de crisis?

De Silicon Valley Bank opereerde met een zeer geconcentreerd klantenbestand. De voornamelijk door durfkapitaal gesteunde tech-startups plaatsten hun deposito’s bij de bank. Nadat de bank tijdens en na de COVID-19-pandemie grote deposito’s van haar klanten had ontvangen, belegde ze het overtollige geld in staatsobligaties, die bij stijgende rentetarieven boekverliezen werden.

Toen klanten niet meer zeker waren over de financieringsvoorwaarden bij SVB, begonnen ze hun deposito’s op te nemen, wat leidde tot een run op de bank.

“Deze bank was bijzonder slecht geplaatst om een ​​dergelijk probleem aan te pakken, aangezien ze niet eens een goed risicobeheer hadden gemaakt van hun renterisico.” Hans-Peter Burghof, van de Universiteit van Hohenheim, vertelde DW.

De mislukkingen van SVB en Signature Bank hebben “de ontoereikendheid van de hervormingen van de regelgeving die sinds de wereldwijde financiële crisis zijn doorgevoerd, blootgelegd”, zegt Arthur Wilmarth, een professor in de rechten aan de George Washington University.

Wilmarth merkte op dat de SVB tussen 2020 en 2022 snel was gegroeid en dat haar blootstelling aan langlopende vastrentende obligaties haar bijzonder kwetsbaar maakte voor de verschuiving in het monetaire beleid door de Federal Reserve. “Dat is bijna een onfeilbare formule voor mislukking. Als de economie draait, begin je problemen te krijgen”, zei Wilmarth.

Bankregelgeving die de bank onder strenger toezicht zou hebben geplaatst, werd in 2018 verwaterd onder de regering-Trump.

“Ik ga het Congres en de bankentoezichthouders vragen om de regels voor banken te versterken, zodat de kans kleiner wordt dat dit soort bankfaillissementen zich opnieuw voordoen, en om Amerikaanse banen als kleine bedrijven te beschermen”, zei de Amerikaanse president Joe Biden maandag. .

