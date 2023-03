Wat als…? is de eerste geanimeerde show in de MCU, die alternatieve mogelijkheden verkent van wat er had kunnen gebeuren in klassieke Marvel-verhaallijnen. Wat als Peggy Carter bijvoorbeeld het supersoldatenserum kreeg in plaats van Steve Rogers?

Alle negen afleveringen van seizoen 1 zijn nu uitgezonden, maar komen er nog meer? We hebben alles verzameld wat we weten over de toekomst van What If…?, inclusief de geplande afleveringen, cast en plotvoorspellingen.

Je kunt onze gedachten over de show lezen na het bekijken van de eerste drie afleveringen. Je kunt ook alle Marvel-shows en films bekijken die nu op Disney Plus staan.

Komt er een Wat als…? seizoen twee?

Er komt meer dan één seizoen van What If…?. In een interview met Discussing Film bevestigde showrunner Ashley Bradley dat er ongeveer 30 ideeën voor afleveringen zijn geschreven – dus als ze allemaal worden gebruikt, is er in totaal ruimte voor drie seizoenen.

Op San Diego Comic-Con bevestigde Kevin Feige dat What If…? seizoen 2 wordt begin 2023 uitgezonden. We zijn echter drie maanden verder in het jaar en er is tot nu toe geen nieuws geweest.

Het is momenteel bestempeld als ‘binnenkort beschikbaar’ op Disney+, wat zou kunnen betekenen dat het uit zijn oorspronkelijke slot is geduwd. Mochten we meer horen, dan werken we dit artikel bij.

Er zullen in totaal negen afleveringen zijn, evenveel als in seizoen 1.

Welke cast- en crewleden keren terug voor seizoen 2?

Er zijn nog geen acteurs bevestigd die zullen terugkeren voor seizoen 2 van What If…?. Er wordt echter verwacht dat Jeffrey Wright terug zal zijn als de Watcher – de verteller van de serie. We verwachten ook dat andere acteurs zoals Hayley Atwell, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston en meer zullen terugkeren.

De show wordt nog steeds geschreven door AC Bradley en geregisseerd door Bryan Andrews. De animatie is mede ontwikkeld door Marvel Studios en Squeeze, met Stephan Franck als hoofd animatie en Brad Winderbaum als uitvoerend producent.

Wat als…? afleveringen van seizoen 2

Wat als…? is een anthologiereeks, dus de meeste afleveringen staan ​​op zichzelf als hun eigen verhalen. Seizoen 1 zette echter een overkoepelend verhaal op via Uatu, ook wel bekend als de Watcher. The Watcher is een buitenaards wezen dat alternatieve tijdlijnen binnen het multiversum uitspeelt om te zien hoe de verhalen eindigen.

Brad Winderbaum bevestigde aan iO9 dat Captain Carter door de seizoenen heen meerdere afleveringen zal hebben en de rode draad zal zijn voor het overkoepelende verhaal.

Seizoen 1 bouwde uiteindelijk op naar een verhaal over Ultron die de wereld overnam en uiteindelijk vocht tegen de bewakers van het multiversum. De showrunners hebben echter bevestigd dat het volgende seizoen meer karaktergedreven zal zijn (EW).

Seizoen 2 zal volgens The Direct een aflevering bevatten die gerelateerd is aan de Black Widow-film. Regisseur Bryan Andrews bevestigde ook dat er afleveringen zullen zijn die verband houden met Eternals en Shang-Chi, en mogelijk zelfs met Spider-Man. Dit zullen waarschijnlijk uitbreidingen zijn van de plots die in fase 4 van de MCU zijn verteld.

In seizoen 2 wordt een nieuwe superheld geïntroduceerd. Ze is een jonge Mohawk-vrouw genaamd Kahhori die de Tesseract ontdekt wanneer deze op aarde valt en landt in de soevereine Haudenosaunee Confederatie vóór de kolonisatie van Amerika.

Deze aflevering vertelt de geschiedenis van de regio Akwesasne, tegenwoordig Upstate New York. Hier is een eerste blik op haar ontwerp:

Je hebt misschien ook gezien dat er in de laatste aflevering van seizoen 1 werd verwezen naar een verhaal met Gamora en Tony Stark in de hoofdrol. Deze aflevering is afgebroken vanwege productievertragingen en wordt nu uitgezonden in seizoen 2. We gaan ervan uit dat dit de Infinity Crusher zal verkennen.

Op Comic-Con kregen de aanwezigen in hal H de eerste exclusieve trailer te zien van What If…? seizoen 2. Hierin werd Steve Rogers getoond als de Winter Soldier, evenals een aflevering in de gelimiteerde serie van Neil Gaiman, 1602.

Hoe kijkt u naar What If…?

Wat als…? is exclusief voor Disney Plus, wat betekent dat je het alleen daar kunt bekijken. Op het moment van schrijven kost Disney+ $ 10,99/£ 7,99 per maand voor een doorlopend abonnement en $ 109,99/£ 79,90 voor een jaarkaart. U kunt zich hier aanmelden voor Disney+.