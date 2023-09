Wasserwache während des 24-Stunden-Schwimmens

Auch in diesem Jahr folgten fünf Mitglieder der Wasserrettung Karlburg der Einladung in die Partnerstadt Querfurt zum 28. 24-Stunden-Schwimmen. Bei einer erfrischenden Wassertemperatur von 21 Grad Celsius drehten die Schwimmer ihre Bahnen. Zum Rahmenprogramm gehörten am Freitag ein Kinoabend im Freibad und am Samstag ein Volleyballturnier. Schwimmen und Spaß im Wasser war rund um die Uhr möglich, da wir auch im Freibad in Zelten übernachtet haben. Abschließend besichtigte die Gruppe das Schloss Querfurt, von dem aus man einen schönen Blick über die Stadt hat. Dieses Wochenende durften wir in unserer Partnerstadt erneut die herzliche Gastfreundschaft der Wasserwachteln erleben.

