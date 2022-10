Wasserstoff und Strom – Portugals Pipeline-Projekte und der Tiefseehafen von Sines

Europa ist nicht nur Brüssel, sondern auch. „Europe Today“ verbindet die europäische Politikberichterstattung mit dem Ziel, den Alltag in Europa in Berichten einzuordnen und darzustellen. Die Beiträge kommen aus den 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und aus all jenen Ländern, die nicht zur EU, aber zu Europa gehören.