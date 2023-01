Wassermann Einkaufshoroskop 2023: 11 verträumte, kreative & einzigartige Geschenke

Die in diesem Artikel vorgestellten Marken sind Partner von NBCUniversal Checkout. E! macht eine Provision auf Ihren Einkauf. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die Artikel werden vom Einzelhändler verkauft, nicht von E!.

So beständig unsere Wassermann-Freunde auch sein können, sie sind auch durchweg schwer zu finden. Sie sind Tagträumer, Querdenker und tief in sich gekehrte Menschen, die sich selbst ziemlich gut kennen – was bedeutet, dass sie fast immer genau wissen, was sie brauchen. Wassermänner sind auch dafür bekannt, intellektuell und endlos kreativ zu sein, also fühlt es sich fast so an, als könnten sie etwas nicht erwerben, sie werden herausfinden, wie man es herstellt.

Kommen Januar und Februar, bringt uns das auf den heißen Stuhl. Was schenken wir einem Wassermann zum Geburtstag? Kann man Spontaneität verpacken? Können Sie Dankbarkeit für das, womit sie Sie überrascht haben, aus dem Töpferkurs schicken, von dem Sie nicht einmal wussten, dass sie ihn belegten?

Kurz gesagt: ja. Ja wir können. Wir können Geschenke finden, die so im Einklang mit dem Kosmos stehen, so kostümfesttauglich, so praktisch, aber irgendwie auch lächerlich, wie sie sind. Tatsächlich habe ich 11 davon gefunden.

Wenn Sie also zu dieser Jahreszeit nach einer wasserführenden Hexe oder einem Zauberer suchen, finden Sie hier 11 Geburtstagsgeschenke für einen Wassermann, die er fast so sehr lieben wird wie Sie.