Die Capitals und Wizards sind auch nicht die einzigen legendären Sportmarken aus Washington mit neuen Verbindungen zum Persischen Golf. Wenn Spieler wie Coco Gauff, Daniil Medvedev und die Favoritin ihrer Heimatstadt, Frances Tiafoe, diesen Monat zum alljährlichen Tennisturnier im Rock Creek Park auf den Platz kommen, das früher als Citi Open bekannt war, wird der Wettbewerb einen neuen Namen haben: The Mubadala Citi DC Open.

Es ist nicht gerade ein bekannter Name. Zumindest hier nicht. Die Mubadala Investment Company mit Hauptsitz in Abu Dhabi fungiert als Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars Rivalen am Persischen Golf (und häufiger Konkurrent in den Beltway-Einflusskriegen). Mubadalas 284-Milliarden-Dollar-Portfolio, das bis März vom autoritären Herrscher des Landes, Mohamed bin Zayed, geleitet wurde und nun von seinem Bruder geleitet wird, reicht von einem italienischen Luft- und Raumfahrtkonzern über ein brasilianisches kommunales Verkehrssystem bis hin zu Beteiligungen an großen US-Industrien.

Im Gegensatz zum geheimen Basketball-Deal geht es beim Tennis-Rebranding vor allem um Werbung. Der Washingtoner Unternehmer Mark Ein, Vorsitzender des Turniers, sagte, die Vereinbarung sei zustande gekommen, weil er die 54 Jahre alte Veranstaltung um ein gleichwertiges Frauenturnier erweitern wollte – das Mubadala derzeit im Silicon Valley sponserte. Mit vereinten Kräften wurde das emiratische Unternehmen zum Namenssponsor einer Beltway-Veranstaltung.

Ein sagt, Mubadala sponsert Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt, von einer Regatta in San Francisco bis zu einem weiteren Tennisturnier in Rio, und sie tun dies im Namen der Verbesserung der Geschäftsaussichten und nicht im Namen der Imageverbesserung seiner Regierung. „Es ist genau das Gleiche wie bei allen anderen Menschen, die Veranstaltungen unterstützen“, sagte Ein. „Stadt. JPMorgan Chase. …Sie tun alles aus den gleichen Gründen.“

Aber warum sollte eine riesige Holdinggesellschaft ihren Namen im schwülen, sommerlichen Washington den Tennisfans präsentieren? Normalerweise kaufen Sponsoren Namensrechte, weil sie dem Publikum eine Ware oder Dienstleistung verkaufen möchten. Im Gegensatz dazu können Zuschauer nicht einfach zum Einkaufszentrum fahren und in einem Mubadala-Laden anhalten.

Wie bei so vielen Washingtoner Sponsorings durch Verteidigungsunternehmen oder andere im Einflussspiel Beteiligte gleicht das Abkommen den Mangel an Einzelhandelsrelevanz durch politische Vorteile aus. Für einen Staatsfonds bringt es einen zusätzlichen Vorteil mit sich, wenn ein Beltway-Publikum Sie als einen weiteren Star in einem Washingtoner Markenfirmen-Firmament betrachtet, zu dem auch Fedex oder Capital One (oder Lockheed Martin) gehören – eine Chance, den Fonds zu normalisieren, und damit auch das Regierung, der es gehört.

Aber die Sache ist, es ist nicht nur ein weiterer herkömmlicher Firmensponsor. Es ist eine ausländische Regierung. In diesem Fall handelt es sich um eine nichtdemokratische ausländische Regierung, die gleichzeitig ein Partner der USA, ein Unterzeichner des Abraham-Abkommens-Friedensvertrags mit Israel und ein Handelsknotenpunkt für ein russisches Regime war, das den Sanktionen wegen seiner Invasion in der Ukraine entging. Mohamed bin Zayed war letzten Monat Wladimir Putins Gast in St. Petersburg.

Das muss nicht bedeuten, dass ein zufälliges Tennissponsoring unheimlich ist. Es bedeutet, dass es einige komplizierte Nachrichtenübermittlungsvorgänge gibt, die die Leute aufhorchen lassen sollten.

Die Chancen stehen gut, dass die Fans rund um Washington in den kommenden Jahren häufiger aufhorchen müssen. Die Washington Commanders der NFL wurden gerade für die rekordverdächtige Summe von 6 Milliarden US-Dollar verkauft, ein Hinweis darauf, dass die Sportinflation rasant voranschreitet. Obwohl der Besitz ausländischer Staatsvermögen im Fußball nicht berücksichtigt wird, war Basketball in der Vergangenheit ein Vorreiter. Da die Preise steigen, sind selbst engstirnige Sportmogule auf der Suche nach mehr Liquidität. Und wie die Eigentumsverhältnisse im europäischen Fußball zeigen, scheinen sich Ölgelder an Sportinvestitionen zu erfreuen. Wenn es darum geht, Amerika zu umwerben, ist Washington der logische Ort, an dem dieses Geld ankommt.

Sollte uns das interessieren? Man könnte argumentieren, dass ausländische Kapitalspritzen in Institutionen in der Heimatstadt ein angenehmer Nebeneffekt des Aufenthaltes in der Hauptstadt einer Supermacht sind. Sowohl Katar als auch die Vereinigten Arabischen Emirate geben bereits beträchtliche Summen in der Stadt aus und gewinnen Wohlwollen durch Gesten wie Katars Übernahme von Nachtstunden für Metro-Züge während eines Playoff-Laufs der Capitals im Jahr 2018.

Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob das alles so harmlos ist.

Michael Abramowitz, Präsident der gemeinnützigen Organisation Freedom House, stellt fest, dass die Verstrickung mit autokratischem Auslandsgeld die Freiheiten im Inland beeinträchtigen kann. Die Geschäftsinteressen der NBA in China führten beispielsweise dazu, dass die Liga einen Manager der Houston Rockets zum Schweigen brachte, der sich auf Twitter für die Menschenrechte in Hongkong aussprach, ein Stück freier Meinungsäußerung, das den Zorn der chinesischen Regierung riskierte und die finanziellen Aussichten der Liga gefährdete. „Ich möchte darauf hinweisen, dass die Auswirkungen der Verstrickung Chinas in den westlichen Sport nicht nur eine Bedrohung für das sind, was den Menschen in China widerfährt, sondern auch eine Bedrohung für die Werte, die uns in Demokratien am Herzen liegen“, sagte er dazu Woche.

Als die Organisation von Abramowitz ihren neuesten Index der weltweiten Freiheit zusammenstellte, erreichte Katar einen Wert von 25 und die Vereinigten Arabischen Emirate einen Wert von 18, womit beide Länder in die Kategorie „nicht frei“ eingestuft wurden. (Nur zur Erinnerung: Die USA haben eine Wertung von 84, Norwegen von 100 und Nordkorea von 3.) Als 40-jähriger Fan des Washingtoner Basketballs sagt Abramowitz, er sei sich nicht sicher, ob er durch den Deal auf Tickets verzichten werde, aber der Jubel seiner Mannschaft hat gewonnen. Es fühlt sich nicht so gut an.

„Es geht im Grunde darum, Regime zu normalisieren, die die Rechte ihrer Bürger erheblich verletzt haben“, sagte er mir, bevor er ein Gedankenexperiment anbot: „Wenn eine amerikanische Organisation die Ansichten vertreten würde, die diese Regime ihrem Volk derzeit tatsächlich aufzwingen – Unterdrückung von.“ Frauen, LGBTQ-Personen, Gastarbeiter und so weiter – würden wir sie mit dieser Art der Rufwäsche davonkommen lassen?“ Der Besitzer der Los Angeles Clippers der NBA war vor nicht allzu langer Zeit gezwungen, sein Team zu verkaufen, nachdem rassistische Kommentare auf Tonband festgehalten wurden.

Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit von Washington, der Hauptstadt, auf Washington, die Heimatstadt, richten, gibt es natürlich eine prosaischere Art und Weise, wie Katars Investition die Sache für Leonsis komplizieren könnte. Letzten Monat traf sich Monumental mit Beamten aus Virginia zu vorläufigen Gesprächen über eine mögliche Verlegung der Teams über den Fluss. Viele vermuten, dass das eigentliche Ziel darin besteht, Geld von den Steuerzahlern von DC zu erhalten, um die bestehende Arena in der Innenstadt zu verbessern. In jedem Fall warten Herausforderungen auf die Kommunalverwaltung.

Normalerweise hat die „Nein“-Seite in einer Stadionsubventionsdebatte ein Argument, das darauf hinausläuft: Warum sollten Steuerzahler einem Milliardär helfen? In diesem Fall verfügen diese Neinsager über zusätzliche Munition. Die lokale Regierung würde nicht nur dem finanzstarken Haupteigentümer helfen, sondern auch der autoritären Monarchie eines der reichsten Länder der Welt helfen.