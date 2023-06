Natürlich gibt es auch eine zynischere Erklärung, die besonders von Leuten favorisiert wird, die denken, Unhöflichkeit sei weniger eine Krise als vielmehr ein Symptom. Vielleicht sind die wirklichen Probleme, die uns spalten, die gigantischen Kräfte der Klasse, der Rasse und der Macht – Themen wie das Recht auf Abtreibung, den Zugang zu Stimmzetteln oder die allgemeine Gesundheitsversorgung, Bereiche, bei denen ein Land nicht einfach einer Meinungsverschiedenheit zustimmen kann.

Aus dieser Sicht ist die Fetischisierung des zivilen Diskurses eine Möglichkeit, zu vermeiden, Partei ergreifen zu müssen, eine besonders praktische Krücke für die konfliktvorsichtigen Unternehmen und Stiftungen, die einen Großteil der zivilgesellschaftlichen Arbeit leisten. Es ist, als ob sich in den 1850er-Jahren eine Gruppe gemeinsinniger Magnaten dafür eingesetzt hätten, die Prügelstrafen im Senat zu reduzieren – statt etwa gegen die Sklaverei Stellung zu beziehen, die Abscheulichkeit, die die Nation tatsächlich auseinander riss (und das verursachte). erwähntes Blutvergießen im Senat).

Ein Forum für pensionierte Staatsmänner, in dem sie Podiumsdiskussionen über die guten alten Zeiten der abendlichen Schulterklopfen zwischen Daniel Webster und John C. Calhoun abhielten, hätte wahrscheinlich nicht viel dazu beigetragen, die Spaltung im Haus zu beheben.

Aber dieses Konzept stellte einen Teil der Tagesordnung auf einem Gipfel in Hyannis Port in diesem Monat dar, der vom Edward M. Kennedy Institute und dem McCain Institute gemeinsam gesponsert wurde und bei dem zehn überwiegend gemäßigte ehemalige Senatoren drei Tage lang Gespräche darüber führten, wie man der Kammer dabei helfen könnte, nach oben zu kommen das abfällige politische Klima.

Tatsächlich ist die Frage der Höflichkeit in der philanthropischen und akademischen Welt selbst zu einer heiklen Frage geworden. Unter Großspendern gibt es eine emotionale Debatte über „philanthropischen Pluralismus“, ob an Organisationen gespendet werden soll, die die Polarisierung eindämmen, oder an solche, die sich kontrovers für strittige Themen einsetzen. Auf dem Campus ist das Wort „Höflichkeit“ selbst unter Beschuss geraten, und Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die vermeintlich höflichen alten Zeiten auch eine Zeit waren, in der befreundete Insider Leute ausschlossen, die nicht so aussahen oder dachten wie sie.

Es ist nicht nur eine Beschwerde der Linken. Die Vorstellung, dass die Themen zu wichtig seien, als dass man sich um die Höflichkeit kümmern könnte, ist ein Standardgesang kämpferischer Kandidaten auf der rechten Seite. Andere bemerken, dass die Messlatte furchtbar niedrig ist. „Ich zucke jedes Mal sichtlich zusammen, wenn das Wort ‚Höflichkeit‘ um mich herum verwendet wird“, schrieb Russell Moore, der evangelische Theologe und langjährige Vertreter der Southern Baptist Convention, im Jahr 2020. „Es wird zu wenig angestrebt.“

Die Gegenreaktion hat lange auf sich warten lassen. Im Jahr 2002, einem Jahr, das voller Schlimmes zu sein schien, aber heute wie ein goldenes Zeitalter aussieht, schrieb ein Maryland-Professor namens PM Forni Höflichkeit wählen: Die 25 Regeln für rücksichtsvolles VerhaltenDies trägt dazu bei, die Diskussion über moderne Höflichkeit in Gang zu bringen (und ein Zentrum der Johns Hopkins University zu gründen, das möglicherweise der Urvater aller Höflichkeitsinstitute ist). Im Jahr 2021 war der Dissens gegen Fornis Bestseller bereits etabliert, als der Politikwissenschaftler Alex Zamalin veröffentlichte Gegen Höflichkeit: Der verborgene Rassismus in unserer Obsession mit Höflichkeitund argumentierte, dass die Idee seit langem eine Möglichkeit sei, benachteiligte Gruppen dazu zu bringen, sich zu melden und damit aufzuhören, mächtigen Leuten Unbehagen zu bereiten.

Ein Teil des Problems besteht darin, dass es keine Einigkeit darüber gibt, was das Wort überhaupt bedeutet: Geht es nur um zwischenmenschliche Höflichkeit? Oder gibt es etwas Größeres?

Ryan, der die offene Reaktion der Post auf das Verschwinden eines freiberuflichen Mitarbeiters leitete Austin Tice und der Mord an einem beitragenden Kolumnisten Jamal Khashoggi, sagt, einer der Beweggründe dafür, Höflichkeit zu seinem Hauptaugenmerk zu machen, liege darin, zu sehen, mit welcher Bösartigkeit seine Journalisten konfrontiert seien. Aber Reportern vorzuwerfen, sie seien respektlos und unhöflich, gehört auch zum Spielbuch von Tyrannen, die die freie Presse missbrauchen würden. Höflichkeit erweist sich als kompliziertes Vokabular.

Sie könnten auch eine weniger überhebliche Kritik äußern: Wenn wir so viel Geld und Energie für Höflichkeit ausgeben, warum scheint es dann nicht besser zu werden?

Als wir uns unterhielten, sagte Ryan, dass seit der Ankündigung der Aktion eine Flut von Anrufen und Spenden eingegangen sei. Er war sich etwas weniger klar darüber, wofür das Geld bestimmt war Tun, etwas, das der neue Center ernsthaft in Angriff nehmen wird, nachdem er im August tatsächlich das Amt übernommen hat. Ryan sagte, er erwarte, Ressourcen für die Forschung bereitzustellen, Bildungsmodule und Best Practices zu entwickeln und Wege zu finden, Vorbilder politischer Höflichkeit zu würdigen.

Es ist keine Liste, die mich glauben lässt, dass wir dabei sind, unseren nationalen Flammenkrieg zu beenden. Die Kräfte, die die apokalyptische politische Rhetorik des 21. Jahrhunderts vorantreiben, reagieren leider normalerweise nicht auf Think-Tank-Recherchen über öffentliche Abscheu oder Preisverleihungen zu Ehren politischer Menschen. Ich vermute, dass es mehr bewirken würde, diesen Kräften tatsächlich entgegenzuwirken, indem man die lokalen Medien repariert oder die Wahlregeln ändert, um Bombenwerfer davon abzuhalten, die Vorwahlen zu manipulieren. Das Gleiche gilt für die Anstrengung, schlechte Akteure bei den Wahlen einfach zu besiegen und so andere rhetorische Rohlinge in Angst und Schrecken zu versetzen.

Leider beinhaltet eine der interessantesten aktuellen Bemühungen – der „Dignity Index“, der von der Brückenbauorganisation Unite entwickelt wurde und darauf abzielt, Kandidaten hinsichtlich schädlicher politischer Rhetorik auf die gleiche Weise zu bewerten, wie die NRA oder UAW sie in Gesetzgebungsfragen bewerten würden – Anrufe Leute auf eine Weise austricksen, die Ryan verständlicherweise vermeiden möchte. „Ich denke, wenn man damit anfängt, Einzelpersonen anzuprangern, dann wird es einfach zu etwas, das die Leute angreifen“, sagte er. „Ich denke, man muss sich zunächst ein gewisses Maß an Bodenständigkeit verschaffen und dann über Praktiken sprechen. Und hoffentlich werden die Menschen die Praktiken erkennen und sich selbst oder dem System Disziplin auferlegen.“

Insbesondere wird in den Marketingmaterialien des Dignity Index das Wort „Höflichkeit“ vermieden. Es wird auch von vielen „Brücken“-Organisationen gemieden, die sich darauf konzentrieren, politisch und sozial unterschiedliche privatwirtschaftliche Amerikaner zusammenzubringen.

Zu seiner Ehre muss man Ryan sagen, dass sich seit der Ankündigung viele Leute mit differenzierten Interpretationen des Namens an ihn gewandt hatten und sagte, das Center for Public Civility sei nur ein Arbeitstitel. „Wir achten sehr darauf, dass der Begriff inklusiv ist“, sagte er. Eines der Ziele der Entgiftung des politischen Lebens besteht darin, den öffentlichen Dienst für gewissenhafte Menschen attraktiver zu machen.

Natürlich konnte Ryan, ein ehemaliger Berater von Ronald Reagan, auch nicht widerstehen, seine eigene gute alte Anekdote darüber zu erzählen, wie das herzliche Verhältnis seines konservativen Chefs zum liberalen Sprecher des Repräsentantenhauses, Tip O’Neill, es dem Paar ermöglichte, Haushaltsabkommen auszuhandeln und Andernfalls steuern Sie das Staatsschiff: „Es gab eine Zeit, in der man in Fragen politisch gegensätzlich sein konnte, aber dennoch höflich und respektvoll sein und Dinge erledigen konnte“, sagte er.

Er hat recht. Aber die Anekdote wird nicht viel dazu beitragen, Menschen zu besänftigen, die glauben, dass die Konzentration auf Höflichkeit nur eine Möglichkeit ist, die zentristische, überparteiliche Politik des Establishments zu stärken. Washington: Was bedeutet die Geschichte von Reagan und O’Neill für die Menschen auf beiden politischen Extremen? Wer hätte gedacht, dass dem öffentlichen Interesse besser gedient wäre, wenn die beiden Kumpel nie eine Einigung erzielt hätten?