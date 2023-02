Washington will Google zerschlagen. Aber Europa ist weit voraus.

Und Australien – wo Aufsichtsbehörden folgten bereits ihren europäischen Pendants indem sie Social-Media-Unternehmen zwingen, Herausgeber zu bezahlen, wenn ihre Inhalte auf diesen Plattformen erscheinen – Beamte denken auch über ähnliche Änderungen nach, um maßgeschneiderte Regeln für Technologiegiganten zu schaffen, nachdem die Wettbewerbsbehörde des Landes zugegeben hat, dass ihre derzeitigen Befugnisse nicht mit der Industrie Schritt gehalten haben.

„Google hat seine Daten und Akquisitionen genutzt, um den Adtech-Markt zu dominieren“, sagte Rod Rims, der frühere Leiter der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde, gegenüber POLITICO. „Die vielen Übernahmen, die Unternehmen wie Google und Facebook getätigt haben, werfen die Frage auf: Braucht man zusätzliche Hürden, wenn man so dominant ist?“

Die Technologiegiganten sind in den letzten zwei Jahrzehnten einfach zu schnell gewachsen, als dass das Kartellrecht mithalten könnte. Und während die USA nun rückwirkend versuchen, sie in Schach zu halten, können dies die Aufsichtsbehörden anderswo jetzt schon im Vorfeld tun.

Für die Welt der Kartellbeamten ist diese Verschiebung – bekannt als vorab Regelsetzung oder Bemühungen, potenziell wettbewerbswidriges Verhalten zu stoppen, bevor es außer Kontrolle gerät – ist eine Erkenntnis, dass das derzeitige Durchsetzungssystem zu langsam, zu komplex und zu schwerfällig ist, um Unternehmen daran zu hindern, kleinere Konkurrenten zu übernehmen oder neue Märkte zu verdrängen, bevor die politischen Entscheidungsträger reagieren können Zeit.

In Europa beispielsweise hat die Europäische Kommission Google bereits eine Geldstrafe von rund 10 Milliarden Euro wegen dreier verschiedener Vorwürfe wegen Kartellmissbrauchs auferlegt, die ein Jahrzehnt zurückliegen. Diese Untersuchungen im Zusammenhang mit der jeweiligen Android-Mobilsoftware, den Suchprodukten und den Online-Werbediensten des Unternehmens dauerten jedoch Jahre, um dem Unternehmen Zeit zu geben, eine überwältigende Dominanz aufzubauen.

Alphabet – die Muttergesellschaft von Google, die jegliches Fehlverhalten in ihren weltweiten Kartellfällen bestreitet, einschließlich der jüngsten Anklagen aus Washington – legte ebenfalls Berufung gegen Brüssels Entscheidungen ein und zog diese Urteile jahrelang hinaus.

Aus diesem Grund haben die europäischen Politiker den Gang gewechselt, um ein neues Wettbewerbsregelwerk zu erstellen, das darauf abzielt, Probleme einzudämmen, bevor sie überhaupt entstehen.

Das Ziel: Regeln zu schaffen, die einer laufenden Aufsicht innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche ähnlicher sind, die potenziellen Missbrauch lokalisieren kann, bevor langwierige Untersuchungen erforderlich sind. Für internationale Behörden geht es weniger um Razzien im Morgengrauen und glitzernde Pressekonferenzen als vielmehr um die alltägliche behördliche Überwachung, um der Dominanz von Big Tech den Stachel zu nehmen.

„Große Gatekeeper-Plattformen haben Unternehmen und Verbraucher daran gehindert, die Vorteile wettbewerbsorientierter digitaler Märkte zu nutzen“, sagte Margrethe Vestager, Europas Wettbewerbszarin. | Diarmuid Greene/Web Summit über Getty Images

So wird es funktionieren. Innerhalb der EU wird eine kleine Anzahl von (fast ausschließlich amerikanischen) Unternehmen als sogenannte Gatekeeper oder Firmen definiert, die eine unverhältnismäßig dominante Position in Märkten wie Suche, Online-Werbung oder mobilen App-Stores einnehmen. Diese Tech-Giganten müssen sich dann an strengere Regeln halten als kleinere Konkurrenten, einschließlich Verboten der sogenannten Selbstbevorzugung oder der Bevorzugung ihrer eigenen Produkte und Dienstleistungen im Vergleich zu denen anderer.

Das bedeutet, dass Apple den Leuten wahrscheinlich erlauben muss, Apps von konkurrierenden Online-Shops herunterzuladen. Alphabet wird mit ziemlicher Sicherheit gezwungen sein, seine Online-Werbung – und die lukrativen Daten, die ihr zugrunde liegen – für Außenstehende zu öffnen. Und Meta muss anderen Messaging-Diensten erlauben, sich direkt mit WhatsApp und Facebook Messenger zu verbinden.

„Große Gatekeeper-Plattformen haben Unternehmen und Verbraucher daran gehindert, die Vorteile wettbewerbsorientierter digitaler Märkte zu nutzen“, sagte Margrethe Vestager, Europas Wettbewerbszarin. sagte bei der Bekanntgabe der Änderungen vergangenes Jahr. „Was wir wollen, ist einfach: Faire Märkte auch digital.“

Die US-Politiker sind sich bewusst, dass sie hinter ihren internationalen Kollegen stehen.

Ins Stocken geratene überparteiliche Gesetzgebung, bekannt als American Innovation and Choice Online Act, unterstützt von Leuten wie Sen. Amy Klobuchar (D-Minn.) und Chuck Grassley (R-Iowa), würde in ähnlicher Weise einen Großteil des angeblich wettbewerbswidrigen Verhaltens von Big Tech verbieten. Dazu gehört, dass diese Unternehmen daran gehindert werden, ihre eigenen Dienste gegenüber denen von Konkurrenten zu bevorzugen, sowie das Verbot der derzeitigen Beschränkungen dafür, wie kleinere Wettbewerber die dominierenden Dienste nutzen, um potenzielle Kunden anzusprechen.

Doch noch bevor die Republikaner im vergangenen Monat die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zurückerlangten, waren die neuen US-Kartellvorschläge auf von der Industrie angeführte Bemühungen gestoßen, die behaupteten, sie würden der Innovation schaden, die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher einschränken und die nationale Sicherheit untergraben. Jetzt wird erwartet, dass US-Vollstrecker wie Jonathan Kanter, Leiter der Kartellabteilung des Justizministeriums, mit den Befugnissen arbeiten müssen, die sie bereits haben – und nicht auf verbesserte Regeln setzen müssen, die für die digitale Welt geeignet sind.

„Wir werden mit den Regeln arbeiten müssen, die wir haben“, sagte ein Mitarbeiter von Capitol Hill gegenüber POLITICO unter der Bedingung der Anonymität, da er nicht berechtigt war, öffentlich zu sprechen.

Dennoch sind die neuen Kartellmächte, die in Brüssel, London und Canberra erdacht wurden, nicht der Volltreffer, auf den viele der Beamten dieser Länder hoffen. Und während einige in den USA solche maßgeschneiderten Durchsetzungsregelungen begrüßen würden, würden US-Richter sie mit ziemlicher Sicherheit ausschließen, weil das geltende nationale Recht es illegal macht, einige Unternehmen anders als andere zu behandeln.

In Großbritannien planen die Regulierungsbehörden beispielsweise, maßgeschneiderte Wettbewerbsregeln für bestimmte Technologiegiganten zu schaffen – mit sogenannter strategischer Marktbedeutung, gemäß der bevorstehenden britischen Gesetzgebung, die möglicherweise bereits in der Woche vom 13. Februar veröffentlicht wird.

Dies folgt wiederholten Beweisen britischer Behörden, dass Unternehmen wie Apple, Alphabet und Meta auf dem lokalen Markt in allen Bereichen von Werbung über App Stores bis hin zu sozialen Medien eine unverhältnismäßige Macht haben. Die Unternehmen weisen jeglichen Vorwurf zurück, ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht zu haben.

Britische Beamte glauben, dass die Regulierung von Amazon und seinem E-Commerce-Imperium andere Regeln erfordern wird als die Überwachung von Apple und seinem zunehmend digitalen Imperium. Das erfordert individuelle kartellrechtliche Leitplanken für jedes Unternehmen oder ein individuelles Playbook, um die Expansion jedes Unternehmens genau im Auge zu behalten.

Für Brüssel, dessen Vollstrecker immer noch eine Reihe von alten Kartellfällen gegen die größten Namen des Silicon Valley haben (Meta, Apple und Alphabet bestreiten jegliches Fehlverhalten), ist der Wechsel von langwierigen Ermittlungen zu einer praktischeren täglichen Überwachung ebenfalls noch eine Arbeit Fortschritt.

Europäische Beamte entscheiden derzeit, welche Tech-Giganten als sogenannte Gatekeeper benannt werden. EU-Anwälte und ihre Kollegen in den Unternehmen feilschen darüber, ob der gesamte Betrieb einer Firma oder nur bestimmte Dienste wie ein App-Store oder ein soziales Netzwerk in die neuen Regeln aufgenommen werden sollen, so vier Personen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit, die zu der Bedingung gesprochen haben der Anonymität, um interne Diskussionen zu besprechen.

„Es wird Zeit brauchen, um die Leute davon abzuhalten, dass es nur um Ermittlungen geht“, sagte einer der EU-Beamten, der mit POLITICO unter der Bedingung der Anonymität sprach. „Wir befinden uns in einer neuen Ära. Wir müssen uns darum kümmern.“