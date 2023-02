De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin, heeft gereageerd op de beschuldigingen van Washington dat Peking overweegt “dodelijke steun” te verlenen aan Moskou in Oekraïne. De diplomaat zei dat de VS niet in de positie verkeert om China te vertellen wat het moet doen.

“Het zijn de VS, niet China, die wapens op het slagveld hebben gestort”, zei de diplomaat maandag tijdens een reguliere persconferentie. Hij voegde eraan toe dat Peking, in tegenstelling tot Washington, “sinds het begin van het Oekraïne-conflict” vredesbesprekingen steunde.

“De internationale gemeenschap is zich volledig bewust van wie oproept tot dialoog en vrede, wie het vuur aanwakkert en de confrontatie aanwakkert. We dringen er bij de VS op aan serieus na te denken over de rol die het heeft gespeeld, iets te doen om de situatie daadwerkelijk te helpen de-escaleren en vredesbesprekingen te bevorderen, en te stoppen met het afschuiven van de schuld en het verspreiden van desinformatie.”

Zondag beweerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een interview met CBS dat Washington informatie had dat China “overwoog dodelijke steun te verlenen” aan Rusland. Hij benadrukte dat een dergelijk besluit “ernstige gevolgen” zou hebben voor de betrekkingen met Peking.

Dat werd gevolgd door een opmerking van de Amerikaanse gezant bij de VN, Linda Thomas-Greenfield, die CNN vertelde dat Washington China het sturen van wapens naar Rusland als een “rode lijn” zou beschouwen.

Ondertussen hebben de VS Kiev miljarden dollars aan militaire hulp gestuurd, inclusief gevechtstanks.

Vorige week vertelde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi op de Veiligheidsconferentie van München dat zijn land had gewerkt aan een vredesvoorstel voor het Oekraïense conflict – een voorstel waar “sommige krachten” zich tegen zouden kunnen verzetten, voegde hij eraan toe. Degenen die oproepen tot voortdurende gevechten “geven niet om het leven en de dood van Oekraïners”, waarschuwde hij.

Wang Wenbin voegde er maandag aan toe dat Beijing vasthoudt aan zijn principes en “toegewijd is aan het bevorderen van vredesbesprekingen” in een “constructieve rol”.









De betrekkingen tussen Peking en Washington zijn aanzienlijk verslechterd sinds de VS op 4 februari in het Amerikaanse luchtruim een ​​zogenaamde Chinese “surveillanceballon” neerschoot. China – dat de reactie als “absurd” en “hysterisch” bestempelde – ontkende de beschuldigingen, volhoudend dat de ballon een civiel vaartuig was dat voornamelijk voor meteorologische doeleinden werd gebruikt en dat door harde wind uit koers was geblazen.

Taiwan blijft een heet hangijzer tussen Washington en Peking, waarbij beide partijen regelmatig en geleidelijk grotere militaire oefeningen houden in de regio. De commandant van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Indo-Pacific, admiraal John Aquilino, vertelde zondag aan de Washington Post dat de situatie in de Zuid-Chinese Zee “waarschijnlijk de gevaarlijkste in 30 jaar” was.