Washington ist beim 52:42-Sieg gegen USC „spielbereit“.

Paolo UggettiESPN4-minütige Lektüre

Dillon Johnson kocht USC für 256 Yards und 4 TDs Dillon Johnson umrundet die USC-Verteidigung und erzielt vier Touchdowns, um die Huskies zu einem 52-42-Sieg zu führen.

LOS ANGELES – Wenn sich die Pac-12 in der nächsten Saison mit einer Neuausrichtung auflösen, könnte eine ihrer letzten Erinnerungen die Offensivexplosion am Samstagabend zwischen Nr. 5 Washington und Nr. 20 USC sein.

Unter den Lichtern des Los Angeles Memorial Coliseum liefen zwei der besten Offensives des Landes, angeführt von zwei der besten Quarterbacks des Landes, über 60 Minuten weitgehend unbeirrt, wobei sie insgesamt mehr als 1.000 Yards zurücklegten, während sie von einer Endzone zur anderen sprangen, als wären sie dabei ein Videospiel. Die Verteidigungsanlagen, die sie aufhalten sollten, hätten genauso gut aus Tapeten bestehen können.

Aber als das vierte Viertel kam, musste eine Verteidigung Widerstand leisten, und das war Washingtons Sache. Die Huskies hielten USC im letzten Frame torlos, was zu einem 52:42-Sieg führte, der Washingtons ungeschlagene Bilanz aufrechterhielt und gleichzeitig ihr ohnehin schon großes Selbstvertrauen weiter stärkte.

„Wir dachten, wir wären zu Beginn der Saison die beste Mannschaft des Landes“, sagte Washingtons Linebacker Zion Tupuola-Fetui. „Also müssen wir einfach rausgehen und es jede Woche beweisen. Ich weiß, dass es einen bestimmten Stil gibt, mit dem die Leute wollen, dass wir gewinnen, aber ein Sieg ist ein Sieg.“

Washingtons Trainer Kalen DeBoer gab nicht vor, dass er und sein Team das Gerede, das sie in den letzten Wochen umgab, nicht gehört hätten. Nachdem die Huskies in Seattle einen Drei-Punkte-Krimi gegen Oregon gewonnen hatten, entgingen sie engen Duellen gegen Arizona State mit einem 15:7-Sieg und gegen Stanford mit einem 42:33-Sieg.

Was für ein Top-5-Team mit College-Football-Playoff-Ambitionen unwürdig erschien, war für DeBoer und seine Spieler eine Bestätigung ihrer Fähigkeiten und Motivation für das, was noch kommt.

„Ich bin gespannt auf die Art und Weise, wie wir wieder auf die Beine gekommen sind, wenn man bedenkt, wie jeder darüber denkt, was wir in den letzten paar Wochen gemacht haben“, sagte DeBoer mit einem leichten Grinsen. „Ich glaube, das ist es, was wir am besten können: Wenn die Lichter am hellsten sind, sind unsere Jungs spielbereit.“

Das Spiel am Samstag war der Beweis. Washington beendete das Spiel mit 572 Yards Angriffsspiel, angetrieben von über 300 Yards am Boden und einem Durchschnitt von fast acht Yards pro Spielzug. Die Huskies erzielten 27 First Downs, sieben Third-Down-Conversions, neun Würfe von 15 Yards oder mehr und neun Runs von 10 Yards oder mehr. DeBoers Team schaffte es sieben Mal in die rote Zone und kam nie mit leeren Händen da.

„Das Einzige, was ich erwartet habe, war ein Sieg, wie auch immer er kam, wie auch immer er lief“, sagte Penix Jr., als er gefragt wurde, ob er mit einem Shootout rechnete. „Wir müssen einfach weiter auf dem Pedal bleiben und dürfen niemals selbstgefällig werden.“

Während dies als ein gewaltiges Duell zwischen Penix Jr. und dem amtierenden Heisman-Sieger Caleb Williams angesehen wurde, war es Running Back Dillon Johnson – unterstützt von USCs Sieb einer laufenden Verteidigung –, der die Leistung des Spiels erbrachte. Johnson trug 26 Läufe für satte 256 Rushing Yards – ein Durchschnitt von 9,8 Yards pro Carry. Der Junior-Back fügte vier Touchdowns hinzu, darunter der letzte, der das Ergebnis besiegelte.

„Ich bin gerade ins vierte Viertel gekommen und habe versucht, USC zu erledigen“, sagte Johnson. „In den letzten zwei Wochen haben wir nicht unseren Ansprüchen gerecht geworden. … Wir wollten einfach die körperlichste Mannschaft sein, und das haben wir auch getan.“

Bei einer Konferenz, bei der die Offensive die Hauptwährung ist, weiß Washington, dass es mehr als nur ein einseitiges Team sein muss, um alle seine Ziele zu erreichen, ganz zu schweigen von einer ungeschlagenen Saison. Als es am Samstag darauf ankam, verstärkte sich die Verteidigung und hielt die Offensive von Williams und USC im vierten Viertel dank eines spielentscheidenden Sacks, der einen Punt der Trojans erzwang, in Schach.

„(Wir) haben verschiedene Wege gefunden, um zu gewinnen“, sagte Penix Jr.. „Als ich zurückkam, ging es darum, das zweite Jahr mit diesen Jungs zu verbringen, und ich wusste, dass wir etwas Besonderes schaffen würden, und das tun wir.“

Ein Sieg auf mehr als eine Art wird bei möglichen Pac-12- und CFP-Matches von Nutzen sein. Doch bevor die Huskies anfangen, sich größere Spiele auszudenken, bleibt noch viel zu tun. Mit USC und Oregon im Rückspiegel hat Washington immer noch drei harte Duelle vor sich und ist in der regulären Saison ungeschlagen. Die Huskies empfangen nächste Woche Utah, bevor sie nach Oregon State reisen, wo es wahrscheinlich zu einem weiteren Top-20-Duell vor dem Apple-Cup-Finale gegen Washington State kommt.

„Sie sind zuversichtlich, weil wir es nicht nur in einem Spiel geschafft haben. Wir machen es schon seit ein paar Jahren mit denselben Jungs“, sagte DeBoer. „Wir werden uns immer weiter verbessern, aber ich habe das Gefühl, dass wir das Zeug dazu haben, eine Meisterschaftsmannschaft zu werden.“