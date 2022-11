Washington drängte Ottawa, die Blockaden des „Freedom Convoy“ zu beenden

Die Untersuchung ist gesetzlich vorgeschrieben als Ergebnis der Entscheidung von Premierminister Justin Trudeau, sich am 14. Februar auf das nie zuvor angewandte Notstandsgesetz zu berufen, um die Proteste zu beenden.

Die Befugnisse im Rahmen des Gesetzes wurden genutzt, um Bankkonten einzufrieren, Reisen zu Protestorten zu verbieten und Lastwagen zu zwingen, Fahrzeuge abzuschleppen, die Straßen blockierten. Die Kommission muss feststellen, ob die liberale Regierung berechtigt war, diese Maßnahmen anzuwenden.

Freeland erzählte der Untersuchung von einem Telefonanruf vom 10. Februar von Brian Deese, dem Direktor des National Economic Council und Bidens oberstem Wirtschaftsberater, der seine dringende Besorgnis über die Grenzblockaden zum Ausdruck brachte.

„Sie sind sehr, sehr, sehr besorgt“, schrieb Freeland in einer E-Mail an ihre Mitarbeiter. „Wenn dies nicht in den nächsten 12 Stunden geklärt wird, werden alle ihre nordöstlichen Autowerke geschlossen.“

Während des Gesprächs erkannte Deese den integrierten Charakter der grenzüberschreitenden Wirtschaft an, den Kanadier regelmäßig mit amerikanischen Kollegen betonen. Die Analyse von Transport Canada bezifferte die Kosten der Blockaden auf 3,9 Milliarden C$ an gestopptem Handel.

Freeland fragte Deese, ob er ein Telefonat zwischen Biden und Premierminister Justin Trudeau arrangieren könne. Er würde „versuchen, es möglich zu machen“, schrieb sie an die Mitarbeiter. Brian Clow, stellvertretender Stabschef von Trudeau, half bei der Koordinierung dieser Diskussion, die am nächsten Tag, dem 11. Februar, stattfand.

Clow folgte nach dem Trudeau-Biden-Gespräch mit Freeland.

„POTUS war ziemlich konstruktiv“, schrieb er. „Es gab keinen Vortrag. Biden stimmte sofort zu, dass dies ein gemeinsames Problem ist.“

Berichten zufolge spielte der Präsident auf Trucker-Konvois an, die angeblich zum Super Bowl in Los Angeles sowie zu den Straßen von Washington unterwegs waren.

In Clows Text heißt es, Trudeau habe mit dem Präsidenten über den amerikanischen Einfluss auf die kanadischen Blockaden gesprochen, darunter „Geld, Menschen und politische/mediale Unterstützung“.

Zu dieser Zeit war die Fox News-Persönlichkeit Tucker Carlson einer der prominentesten amerikanischen Unterstützer der kanadischen Proteste.

Offizielle Anzeigen des Anrufs von Ottawa und dem Weißen Haus boten weniger Details.

Es wird erwartet, dass Trudeau seine Erinnerungen an diese Zeit teilt, wenn er am Freitag bei der Untersuchung aussagt.

Auch US-Verkehrsminister Pete Buttigieg war mit den Grenzblockaden beschäftigt. Am selben Tag, an dem Deese Freeland anrief, erreichte Buttigieg Verkehrsminister Omar Alghabra, um seinen Amtskollegen auf „einen Plan zur Lösung“ der Störungen zu drängen.

Buttigieg initiierte den Anruf, eine Interaktion, die Alghabra der Kommission mitteilte, sei „ungewöhnlich“.

Während ihrer Aussage am Donnerstag sagte Freeland der Kommission, das Tempo der grenzüberschreitenden Interaktionen während der Krise sei ungewöhnlich schnell gewesen. Besprechungen, die normalerweise eine Vorankündigung und einen aufwändigen Termin erforderten, fanden innerhalb von 24 Stunden statt.

In einer E-Mail an die Mitarbeiter stellte Freeland fest, dass Deese tägliche Updates angefordert hatte – ein deutliches Signal dafür, dass ein „schwer zu erreichender“ Berater des Weißen Hauses genau verfolgte.

Diese Check-Ins fanden nie statt. Vier Tage nach dem Anruf von Deese und drei Tage, nachdem Trudeau die Basis mit Biden berührt hatte, berief sich die Regierung auf das Notstandsgesetz.

„Mit anderen Worten, Kanada hat sofort gehandelt, und tägliche Aktualisierungen waren nicht erforderlich“, heißt es in einer Kommissionszusammenfassung eines September-Interviews mit Freeland.

Der Minister beschrieb die Einsätze als existenziell hoch für Kanada. Darryl White, CEO von BMO, und Bharat Masrani, CEO von TD Bank, riefen sie beide am Wochenende vor der Anrufung des Notstandsgesetzes an. Am 13. Februar berief Freeland eine Telefonkonferenz mit einer Gruppe von Top-Bankern ein.

Freeland tauschte am 11. Februar auch Textnachrichten mit Stelco-CEO Alan Kestenbaum aus.

„Das trifft uns wie viele andere jetzt wirklich hart“, schrieb Kestenbaum. „Ich befürchte, noch schlimmer, die langfristigen Folgen der Schließung von Autofabriken wegen des Mangels an kanadischen Teilen werden die Autounternehmen nur davon überzeugen, noch mehr ‚an Land‘ zu gehen und Lieferungen (und unsere Kunden) in die USA zu verlagern.“

„Ich teile Ihre Bedenken“, antwortete Freeland. „Wir sind entschlossen, dies schnell zu beenden, und das werden wir.“

Freeland sagte aus, sie befürchte, Kanada sei „im Begriff, unseren Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten langfristigen und möglicherweise irreparablen Schaden zuzufügen“.

Freeland erweckte in Washington das Gespenst von Demokraten und Republikanern, „die jede Entschuldigung lieben würden, um uns weitere protektionistische Maßnahmen aufzuerlegen“.

Kanadische Diplomaten und Wirtschaftsführer sind darin geübt, eine Presse vor Gericht zu gründen, um die Interessen Kanadas in Washington zu verteidigen. Sie hielten während der NAFTA-Neuverhandlungen der Trump-Ära und neuerer Kongressüberlegungen über Steueranreize für in Amerika hergestellte Elektrofahrzeuge eine geschlossene Front.

„Wir haben die NAFTA nicht gerettet, nur um sie zu unterminieren“, schrieb Freeland Flavio Volpe, ein überzeugter Verbündeter der Freihandelszone und Präsident der Auto Parts Manufacturers‘ Association, per SMS.

Die Auswirkungen der Notstandsbefugnisse auf Grenzblockaden bleiben unklar. Dokumente, die bei der Untersuchung vorgelegt wurden, zeigen, dass die Strafverfolgungsbehörden das Notstandsgesetz nicht verlangten, um die Grenze zu öffnen.

RCMP-Kommissarin Brenda Lucki sagte Reportern nach ihrer Aussage, dass die Truppe am 14. Februar – am selben Tag wie die Anrufung – „vorhandene Werkzeuge“ verwendet habe, um Verhaftungen in der Nähe einer Kreuzung in Alberta durchzuführen. Die Demonstranten in Coutts, Alta., verließen das Gebiet am nächsten Tag.

In E-Mails von Regierungsbeamten in Manitoba wurde behauptet, eine Grenzblockade in dieser Provinz sei aufgehoben worden, ohne dass Notstandsbefugnisse erforderlich waren.

Und eine sechstägige Blockade am verkehrsreichsten Grenzübergang zwischen Kanada und den USA zwischen Detroit und Windsor wurde am 13. Februar geräumt, einen Tag vor der Anrufung.