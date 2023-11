Washington bringt Florida State in vier Teams, die die Top 25 anführen

Wir haben immer noch fünf große ungeschlagene Teams, die diese Woche die College-Football-Playoff-Rangliste anführen werden. Sie alle haben letzten Samstag gewonnen, aber einige bekamen mehr Druck als die anderen. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem man fast jede Reihenfolge in der Rangliste dieser fünf Mannschaften rechtfertigen kann, und wir sind an dem Punkt der Saison angelangt, an dem wir von jetzt an jede Woche große Spiele haben werden.

Dies ist natürlich ein Aufwärm-Act für den Aufwärm-Act, bei dem es sich um alle Veröffentlichungen der CFP-Rangliste vor dem letzten handelt. Denken Sie daran, dass diese Rangliste nicht wie eine herkömmliche 25-Umfrage funktioniert, bei der es unwahrscheinlich ist, dass ein Team überholt wird, solange es weiterhin gewinnt. Jeder Satz der CFP-Rangliste wird verworfen, nachdem er bekannt gegeben wurde, wobei die Teams jede Woche von Grund auf neu bewertet werden.

Bevor wir zu den vorhergesagten Platzierungen selbst kommen, finden Sie hier eine Auffrischung einiger wichtiger Punkte, die die Ausschussmitglieder berücksichtigen, wenn sie über die Platzierung einer Mannschaft hinaus über ihre Leistung auf dem Spielfeld entscheiden:

Stärke des Zeitplans

Konferenzmeisterschaften (einmal entschieden)

Kopf an Kopf

Ergebnisse im Vergleich zu gemeinsamen Gegnern

Ergebnisse gegen Ranglistengegner

Zum Glück unterscheidet sich die Definition des Komitees von „Ranglistengegnern“ von dem, was Sie gewohnt sind. Die von ihnen verwendeten Rankings sind die CFP-Rankings der Vorwoche. Sie berücksichtigen nicht, wo die Teams in der CFP, den AP Top 25 usw. platziert sind, wenn die Spiele ausgetragen werden. Die Verwendung von Spielzeit-Ranglisten ist die wertloseste Methode, um „Ranglistengegner“ zu ermitteln; Tatsächlich verbietet das Komitee ausdrücklich die Verwendung von Umfragen, deren Ausgangspunkt in der Vorsaison liegt.

Beachten Sie, dass „Spielkontrolle“ nicht unter den Kriterien aufgeführt ist. Es wurde nie in Betracht gezogen, obwohl der Begriff (oder ähnliche Konzepte) aus dem Mund früherer Ausschussvorsitzender stammt. (Die CFP hat keine Möglichkeit, die „Spielkontrolle“ zu messen – ich habe die Daten gesehen, die das Komitee verwendet – aber machen wir uns nichts vor: Sie reden darüber.) Und wirklich, wen interessiert es, wie man dazu kommt gewinnen, solange du dort ankommst?

Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass die CFP-Rangliste heute Abend wie folgt aussehen wird. Denken Sie daran: So würde ich nicht unbedingt so abstimmen, wenn ich im Ausschuss wäre. Ich sage lediglich voraus, was sie heute Abend tun werden.

Notiz: Diese Prognose basiert nur auf den bisherigen Ergebnissen. Es spiegelt nicht wider die endgültige Prognose für die Playoffs. Die vollständigen Bowl-Playoffs und Bowl-Prognosen bis zum Ende der Saison finden Sie hier.

Vorhersage der College-Football-Playoff-Rangliste