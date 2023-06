Was zwei „Waigolshäuser Zwiggerli“ über Musik begeistert

Am Sonntag, 2. Juli, findet in Gerolzhofen das 15. Unterfränkische Volksmusikfest statt – erstmals nach dreijähriger Pandemiepause, also erstmals seit 2019. Die „Waigolshäuser Zwiggerli“, eine ungewöhnliche Blasmusikkapelle, weil es ist ungewöhnlich jung, wird da sein. Erst vor etwa zehn Jahren von Rainer Schuler gegründet, wird es vor allem von Kindern und Jugendlichen sowie einigen jungen Erwachsenen gespielt – darunter Schulers drei Söhne Ferdinand (14 Jahre) und die Zwillinge Emil und Valentin (12 Jahre). Ferdinand und Emil erklären, was ihnen an der Volksmusik Spaß macht.

Frage: Ferdinand und Emil, seit wann spielen Sie Ihre Instrumente – und was fasziniert Sie an der Volksmusik?

Fernando Schuler: Ich spiele Schlagzeug, seit ich drei Jahre alt bin – mittlerweile sind es elf Jahre. Seitdem habe ich auch Posaune und Tenorhorn gelernt. Ich habe von Anfang an immer Volksmusik gespielt. Die Art der Musik an sich fasziniert mich nicht so sehr – aber die Interaktion in der Gruppe ist großartig.

Emil Schuler: Ich habe vor sechs oder sieben Jahren angefangen, Tenorhorn zu spielen, später Posaune gelernt und jetzt ein bisschen Basstrompete. Wir hatten immer Unterricht von Lehrern – aber das meiste hat uns Papa beigebracht oder wir haben es uns durch Ausprobieren selbst erarbeitet.

Sie spielen mit Ihren „Zwiggerli“ auch beim Unterfränkischen Volksmusikfest. Was erwartet die Gäste?

Fernando Schuler: Zum einen sind wir wahrscheinlich eine der jüngsten Gruppen! Uns gibt es erst seit zehn Jahren und viele von uns sind noch nicht erwachsen! Der Jüngste ist neun Jahre alt, der Älteste 23 Jahre alt.

Emil Schuler: Musikalisch machen wir viele Lieder zum Mitsingen, also manchmal etwas Lustiges und Freches. Wir verteilen auch Liederblätter mit den Liedtexten. Und wir alle tragen Kostüme. Aber nicht einheitlich, sondern bunt.

Rainer Schuler: Wir wollen beim Publikum Spaß und Freude auslösen. Deshalb versuchen wir, auswendig zu spielen – damit der Funke mehr überspringt und niemand ernsthaft auf die Noten schaut.

Und wenn ihr beide zu Hause in eurem Zimmer Musik spielt, erinnert es dann eher an „Bohemian Dream“ oder an Apache207?

Emil Schuler: Nun ja, ich höre mir eigentlich immer alles durcheinander an – alles, worauf ich gerade Lust habe. Das kann Blasmusik sein oder auch Pop und Rock. Aber meistens mache ich selbst Musik. Dafür haben wir ein eigenes Musikzimmer, wo etwas spielt und wir mitspielen.

Fernando Schuler: Ich höre in meinem Zimmer nicht so viel Musik, ich spiele sie lieber selbst. Und auch hier macht die Mischung den Unterschied. Nur Volksmusik, darauf hätte ich auch keine Lust, wir spielen auch in anderen Gruppen. Aber ohne Volksmusik würde mir etwas fehlen.

Interviewer: Daniel Staffen-Quandt, epd