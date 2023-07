Seoul, Südkorea

CNN

—



Zum ersten Mal seit Jahrzehnten soll sich ein US-Soldat in nordkoreanischem Gewahrsam befinden. Das ist ein Szenario, das den Vereinigten Staaten diplomatische Kopfschmerzen bereiten könnte, während sie zusammen mit ihrem Verbündeten Südkorea versuchen, den Druck auf Pjöngjang aufrechtzuerhalten, während das isolierte Land seine Tests ballistischer Raketen und seine kriegerische Rhetorik verstärkt.

Die US-Armee hat den Soldaten, der am Dienstag die Demarkationslinie nach Nordkorea überquerte, als Pvt. identifiziert. Travis King.

US-Militärbeamte sagen, King sei „vorsätzlich und ohne Genehmigung“ nach Nordkorea eingereist, während er eine zivile Tour durch die Gemeinsame Sicherheitszone unternahm, eine kleine Ansammlung von Gebäuden innerhalb der 150 Meilen langen entmilitarisierten Zone (DMZ), die Nord und Süd trennt Korea seit dem Ende des Koreakrieges 1953.

„Wir glauben, dass er sich derzeit in (Demokratischer Volksrepublik Korea) Gewahrsam befindet und arbeiten mit unseren Kollegen (Koreanische Volksarmee) zusammen, um diesen Vorfall aufzuklären“, sagte Oberst Isaac Taylor, Sprecher der US-Streitkräfte in Korea, in einer Erklärung.

Folgendes wissen wir bisher.

King ist ein Kavallerie-Scout, der sich im Januar 2021 dem Militär angeschlossen hat. Zum Zeitpunkt seiner Rotation in Südkorea wurde King dem 6. Geschwader, dem 1. Kavallerieregiment, dem 1. Brigade Combat Team und der 1. Panzerdivision aus Fort Bliss, Texas, zugeteilt. laut Armeesprecher Bryce Dubee.

US-Beamte sagten nicht, wie lange King sich schon in Südkorea aufhielt, aber irgendwann drohten ihm Disziplinarmaßnahmen wegen Körperverletzung und er verbrachte 50 Tage in einer Haftanstalt.

Es ist nicht bekannt, ob King diese Zeit in südkoreanischem Gewahrsam oder in Gewahrsam des US-Militärs verbrachte, aber US-Beamten zufolge wurde er irgendwann nach seiner Freilassung zu einem Flughafen begleitet, um in die USA zurückzukehren.

Am Flughafen konnten Kings Begleiter nicht mit ihm an einer Sicherheitskontrolle vorbeikommen, und irgendwann danach verließ er den Flughafen und machte sich später auf den Weg zur Besichtigung des Gemeinsamen Sicherheitsbereichs.

Es wird angenommen, dass King seit 1982 der erste US-Soldat war, der Nordkorea überquerte.

Die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea sind seit Jahrzehnten angespannt, doch derzeit ist es besonders schwierig.

Die Spannungen zwischen Pjöngjang und Washington haben zugenommen, da der Norden in den Jahren nach dem Scheitern der Gespräche zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Jahr 2019 seine Atom- und Raketenprogramme ausgebaut hat.

Diese Gespräche, die sich über drei persönliche Treffen erstreckten und bei denen Trump der erste amtierende US-Präsident war, der dieselbe Demarkationslinie überschritt, die King am Dienstag überschritt, endeten ohne nennenswerte diplomatische Durchbrüche.

Bisher hat Nordkorea in diesem Jahr dreimal Interkontinentalraketen getestet und Washington und Seoul vorgeworfen, die Spannungen durch Militärübungen und Waffeneinsätze angeheizt zu haben, darunter die Stationierung eines atomwaffenfähigen U-Bootes der US-Marine mit ballistischen Raketen im südkoreanischen Hafen Busan in dieser Woche .

Im vergangenen Jahr feuerte Nordkorea unter Missachtung internationaler Sanktionen mehr als 90 Marschflugkörper und ballistische Raketen ab, darunter eine, die über Japan flog. Der Anstieg der Tests hat Bedenken geweckt, dass man sich auf einen möglichen Atomtest vorbereitet – den ersten seit 2017.

Die Vereinigten Staaten unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea. Stattdessen fungiert die schwedische Botschaft in Pjöngjang als Verbindungsmann zu den USA.

King befindet sich nun in den Händen eines notorisch autokratischen und undurchsichtigen Einparteienregimes, das die Vereinigten Staaten als Todfeind betrachtet.

Welchen militärischen Geheimdienstwert King Nordkorea bieten könnte, ist ungewiss. Als Gefreiter hätte er wahrscheinlich keinen Zugang zu hochrangigen Informationen, aber allein dadurch, dass er sich auf einer US-Militäranlage aufhält, könnte er möglicherweise über Dinge wie die Anordnung der Stützpunkte oder die Einheiten und Truppenzahlen dort sprechen.

Aber als Soldat und US-Bürger verleiht King Pjöngjang auch potenziell Machtl Verhandlungschip.

Das Kommando der Vereinten Nationen, das die Operationen in der DMZ überwacht, sagte, es arbeite „mit unseren Kollegen in der (nord-)koreanischen Volksarmee zusammen, um diesen Vorfall zu lösen“. Was Nordkorea verlangen könnte, um King wieder in US-Gewahrsam zu bringen, ist unbekannt.

Oder Nordkorea könnte King für Propagandazwecke nutzen.

Eine Handvoll US-Soldaten sind in den Jahrzehnten nach dem Ende des Koreakrieges auf die nordkoreanische Seite übergelaufen, doch in letzter Zeit hat es keinen solchen Überfall gegeben.

Und es ist im Moment nicht klar, was Kings Absichten waren.

Dennoch gab es in jüngster Zeit zahlreiche Fälle, in denen US-Staatsangehörige in Nordkorea nicht feststeckten oder in Gewahrsam gehalten wurden, manchmal über längere Zeiträume, während US-Beamte ihre Freilassung zu erreichen versuchten und Pjöngjang Zugeständnisse zu erpressen versuchte.

Der letzte Amerikaner, der bekanntermaßen von Nordkorea festgehalten wurde, war Bruce Byron Lowrance, der laut nordkoreanischen Staatsmedien von China nach Nordkorea gelangte.

Pjöngjang beschuldigte Lowrance, für die Central Intelligence Agency zu arbeiten, ließ ihn jedoch etwa einen Monat nach seiner Inhaftierung frei, wobei die schwedische Botschaft in Nordkorea die Freilassung ermöglichte.

Der bekannteste aktuelle Fall eines in Nordkorea festgehaltenen Amerikaners war der von Otto Warmbier, einem amerikanischen College-Studenten, der 2016 als Tourist dorthin reiste.

Aus seinem geplanten fünftägigen Aufenthalt wurde eine 17-monatige Haftstrafe, nachdem ihm vorgeworfen wurde, versucht zu haben, ein politisches Banner aus seinem Hotel zu stehlen.

Warmbier wurde unter diesem Vorwurf zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, 2017 jedoch an US-Beamte freigelassen. Warmbiers körperliche Verfassung war jedoch schlecht, Washington gab an, er sei in der Haft gefoltert worden.

Er starb weniger als eine Woche nach seiner Rückkehr in die USA an schweren Hirnschäden.

Der vielleicht berühmteste Fall eines US-Soldaten, der Nordkorea überquerte, war der von Charles Jenkins, einem Sergeant der US-Armee, der 1965 in den Norden einmarschierte, während er bei einer US-Militäreinheit in der Nähe der DMZ stationiert war.

Jenkins behauptete später, seinen Abfall bereut zu haben und machte den Alkohol für die Entscheidung verantwortlich.

Während seines Aufenthalts in Nordkorea trat er in Propagandafilmen auf, unterrichtete nordkoreanische Spione in Englisch und verbrachte bis zu acht Stunden am Tag damit, die Schriften nordkoreanischer Führer zu studieren.

Er durfte Nordkorea im Jahr 2004 verlassen, zwei Jahre nachdem seine Frau, eine japanische Staatsbürgerin, die 1978 aus ihrem Haus in Japan entführt wurde, Nordkorea aufgrund eines Abkommens zwischen Pjöngjang und Tokio verlassen durfte.