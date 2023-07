Nach Jewgeni Prigosins gescheiterter Meuterei gegen das russische Verteidigungsministerium ist die Zukunft nicht nur seiner Wagner-Gruppe ungewiss. Ende Juni gaben die Publikationen der Patriot Media-Gruppe von Prighozin bekannt, dass sie ihren Betrieb einstellen würden.

Bedeutet dies das Ende der berüchtigten „Trollfabrik“ in Russland, deren „Internet-Söldner“ seit Jahren den Kreml loben und Oppositionelle in Geschichten und Kommentaren verfolgen?

Bekannt wurde die Trollfabrik 2013, als Journalisten die sogenannte Internet Research Agency (IRA) in St. Petersburg aufdeckten, deren Mitarbeiter für Social-Media-Beiträge bezahlt wurden. Die Agentur wurde bald mit Prighozin in Verbindung gebracht, doch der Geschäftsinhaber bestritt seine Beteiligung. Erst im Februar dieses Jahres gab er zu, das Unternehmen „zum Schutz des russischen Informationsraums“ gegründet zu haben.

Laut Jewgeni Subarew, Chef der größten Ressource von Patriot Media, der Federal News Agency (FAN), geht die Trollfabrik bereits auf das Jahr 2009 zurück. „Die ersten Kommentatoren arbeiteten gegen Oppositionelle wie Alexej Nawalny“, sagte er und fügte hinzu, dass Prigoschin Die private „Online-Armee“ wuchs und begann 2010 international zu operieren.

Das US-Justizministerium erhob Anklage gegen das russische Unternehmen wegen Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2016.

Zehntausende Kommentare

Anfangs hatte Prigozhin nur ein paar Dutzend Arbeiter, die jeden Tag etwa 100 Kommentare verfassen mussten. Bis 2023 war die Trollfabrik auf etwa 400 Mitarbeiter angewachsen, von denen einige Artikel für Prigozhins Medien schrieben und mindestens ein Viertel davon Kommentare für soziale Medien verfasste.

Das investigative Dossier Center sagt, es sei technisch möglich, Zehntausende Beiträge pro Tag zu verbreiten. Das Zentrum wurde vom Kremlkritiker und ehemaligen Eigentümer von Yukos Oil, Michail Chodorkowski, gegründet, der heute in London lebt. Seine Website ist in Russland verboten.

Nachdem Dokumente aus Prigozhins Kreisen durchgesickert waren, konnte das Dossier Center Details über die Trollfabrik veröffentlichen, wonach Prigozhins Internetimperium jeden Monat über ein verfügbares Budget von etwa 100 Millionen Rubel (1 Million Euro) verfügt.

Wer kontrolliert das Medienimperium?

Während die Wagner-Gruppe am 24. Juni auf Moskau vorrückte, durchsuchten Sicherheitskräfte das Lakhta-Geschäftszentrum in St. Petersburg, in dem Mitarbeiter des Medienhauses von Prigozhin ihre Büros hatten. Einige ihrer Websites wurden seitdem nicht aktualisiert.

Die Twitter-Konten RussiaActually und WorldActually posteten nach dem 23. Juni nur noch zwei Tweets und sind seit dem 29. Juni völlig still. Zuvor waren sie dafür bekannt, etwa 10 bis 12 Tweets pro Tag zu veröffentlichen.

Unterdessen hat die unabhängige russische Website The Bell berichtet, dass Prigozhins Online-Fabrik nach einem neuen Eigentümer suche. Laut The Bell Die National Media Group im Besitz von Yuri Kovalchuk soll die Kontrolle über Prigozhins Medien übernehmen. Vorsitzender der Mediengruppe ist die ehemalige Turnerin Alina Kabajewa, angeblich Putins Freundin. Der Milliardär Kowaltschuk gilt als enger Freund des Präsidenten.

Die ehemalige Rhythmische Sportgymnastin Alina Kabajewa ist Vorstandsvorsitzende der National Media Group Holding und soll zu Putins engstem Kreis gehören Bild: Gavriil Grigorov/TASS/dpa/Picture Alliance

Quellen teilten The Bell später mit, dass Prigozhin selbst beschlossen habe, sein Medienimperium zu schließen. Darin hieß es, er habe seine Redakteure angewiesen, „alles zu beseitigen“ und „alle Spuren einer Online-Präsenz“ zu beseitigen. einschließlich Websites und aller damit verbundenen sozialen Netzwerke.

Gleichzeitig hatte Roskomnadzor, die russische Bundesbehörde zur Überwachung und Kontrolle russischer Medien, eingeschränkten Zugang zu Prigozhins Medien, einschließlich zu FAN.

Sind die Online-Trolle erledigt?

Doch die Europäische Union (EU) sieht keinen Grund, einen Sieg über Fake News und Internet-Trolle zu feiern. „Es ist noch zu früh, um ein endgültiges Urteil über die Entwicklungen im russischen Desinformationsökosystem nach der angeblichen Einstellung von Prigozhins Desinformationsaktivitäten zu fällen“, sagte Peter Stano, EU-Sprecher für Außen- und Sicherheitspolitik, gegenüber der DW.

Auch Experten, die Trolle schon lange beobachten, bezweifeln, dass damit Schluss ist. Der Twitter-Nutzer Bot Blocker, der unter dem Pseudonym @antibot4navalny agiert, wies darauf hin, dass außerhalb von Prigozhins Medienprojekten noch andere Social-Media-Kommentatoren aktiv seien. „Ihre Arbeit hat seit der Meuterei nicht viel nachgelassen“, sagt der User, der anonym bleiben möchte, gegenüber der DW.

„Kremlfreundliche Trolle oder Bots sind immer noch aktiv und erstellen sogar neue Twitter-Konten … In den letzten Tagen haben wir keine nennenswerte Unterbrechung oder Beeinträchtigung ihres Betriebs beobachtet“, fügte der Benutzer hinzu.

Die Macher des Projekts „Chef’s Trap“, die Internet-Trolle auf dem russischen Social-Networking-Dienst verfolgen VKontakte, einverstanden. „Viele Medien schreiben, dass die bekannte Trollfabrik am 24. Juni geschlossen wurde“, heißt es auf der Website des Projekts.

Sein Name ist eine Anspielung auf Prigoschins gelegentlichen Spitznamen „Putins Koch“ und bezieht sich auf die Reichtümer, die er dank Putins Schirmherrschaft für sein Catering-Unternehmen Concord angehäuft hat.

Wer führt die Trolle an?

Aber wem folgen diese Trolle? Beobachter sind unsicher. Das Projekt „Chef’s Trap“ schreibt, dass seit Mai, als der Konflikt zwischen Prigozhin und dem russischen Verteidigungsministerium zu eskalieren begann, die meisten Trolle Beiträge geschrieben haben, die Prigozhin kritisch gegenüberstehen.

Mittlerweile haben rund 13.000 der insgesamt schätzungsweise 15.000 Trolle aufgehört, ihren meuterischen Boss zu unterstützen. Bei Chef’s Trap wird angenommen, dass Prigozhin seine Trollfabrik weggenommen wurde.

Doch der Nutzer Bot Blocker glaubt, dass „das Verhalten und die Rhetorik der Trolle weiterhin den Interessen des Kremls folgen, genau wie während unseres gesamten Beobachtungszeitraums.“ Die veränderte „Haltung“ gegenüber Prigozhin deutet wohl auf die veränderte Berichterstattung über ihn in den Nachrichten hin, nicht aber.“ die Übergabe der Fabrik an einen anderen nominellen „Eigentümer“.

Die EU rechnet auch nicht damit, dass die russische Desinformation nachlässt.

„Es ist offensichtlich, dass Desinformationsaktivitäten nicht nur mit Prigozhins Unternehmen beginnen und enden. Der Kreml wird weiterhin versuchen, Desinformation und Informationsmanipulation mit all den verschiedenen Taktiken und durch verschiedene Akteure und Mittel einzusetzen, wie er es schon seit Jahren tut“, sagte er Stano.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.