SSchon das Einsteigen in diese Gondel ist ein Erlebnis. Auf dem Boden der Talstation am Sellajoch sind zwei Punkte markiert, an denen sich ein Passagier aufstellt, dann schwebt eine eierschalenfarbene Minigondel wie in „Space Patrol“ empor – und Seilbahnmitarbeiter stopfen die beiden Passagiere in die Kabine, bumm , Tür geschlossen.

Hintereinander stehend steigen wir nun 400 Höhenmeter hinauf zum Langkofelsattel. Doch damit ist vorerst Schluss: Anfang Oktober läuft die Konzession für den Lift, den die Einheimischen „Sarglift“ nennen, aus. Südtirol streitet darüber, wie es weitergehen soll. Es geht um Naturschutz, Overtourism, kulturelles Erbe und letztlich darum, wer darüber entscheiden soll und kann.

Die Langkofelbahn wurde 1959 als offener Metallkorblift gebaut, 1972 durch Zweierkabinen ersetzt und Ende der 1980er Jahre von der Piz Sella-Gesellschaft übernommen. Und nun? Für die Zukunft des Aufzugs werden drei Varianten diskutiert: Der Aufzug wird durch einen modernen Aufzug mit höherer Kapazität ersetzt. Der Aufzug wird renoviert. Der Aufzug wird ersatzlos abgebaut. Igor Marzola, Geschäftsführer der Seilbahngesellschaft, sagt: „Früher oder später muss die Klapperschlange ersetzt werden.“ Im Oktober würden alle „beweglichen Teile“ überprüft und wieder zusammengebaut.

Konkrete Pläne für eine neue Seilbahn gibt es nicht, aber Ideen zur Modernisierung der Seilbahn: „Wir wollen eine sichere Seilbahn, bauen die Talstation unterirdisch in den Berg, reduzieren die Stützen von 17 auf acht und die Gondeln von 63.“ bis 20.“ Dadurch wird alles einfacher und weniger sichtbar. Ja, dann würde die Zustellrate, die derzeit bei rund 230 Personen pro Stunde liegt, erhöht. Marzola nennt Sicherheitsaspekte, etwa wenn bei einem drohenden Blitzeinschlag „150 Menschen in zehn Minuten ins Tal gebracht werden müssen“.







Er weist den Vorwurf zurück, im Langkofel-Sattel mehrere Betonpfeiler errichten zu wollen. Dies sei eine Lösung, um „nicht zwei Metallstützen an der Bergstation zu haben, die glänzen und reflektieren.“ Deshalb haben wir darüber nachgedacht, mit zusätzlichen Kosten Zementstützen zu schaffen, die gut zum Ambiente passen.“ Die Bergstation würde größer, aber nicht viermal so groß, „nicht so brutal wie die Leute sagen.“ Auf die Frage, ob der Piz Sella Die Gesellschaft erwäge, die Eisenbahn komplett abzubauen, Marzola sagte: „Nein, warum sollten wir?“

„Wenn Sie es nicht zu Fuß schaffen, brauchen Sie nicht zu kommen.“

„Wenn es nach mir geht, dürfte es keinen Lift mehr geben“, sagt Enrico „Heini“ Demetz, Besitzer der Toni-Demetz-Hütte neben der Bergstation. Demetz ist 77 Jahre alt und sagt: „Mehr Menschen bringen mehr Umsatz, aber das brauchen wir nicht.“ Ich möchte nicht der reichste Mensch auf dem Friedhof sein.“ Er befürwortet die Stilllegung der Bahn. „Wir lieben die Kletterer. Aber wenn Sie es nicht zu Fuß schaffen, brauchen Sie nicht zu kommen. Die Japaner kommen einfach, machen ein Foto, haben aber keine Ahnung. Jemand fragte einmal, wie der Berg heiße, und ich antwortete: Matterhorn. Schöner Berg, sagte er dann.“