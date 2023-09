Vor einigen Tagen hieß es, Spaniens Fußballerinnen seien unzufrieden mit den Veränderungen im Nationalverband. Jetzt stellt die neue Bundestrainerin ihren ersten Kader vor. Es gibt zahlreiche Spieler, die tatsächlich streiken. Ob sie tatsächlich eintreten, bleibt abzuwarten.

Spaniens neuer Fußball-Nationaltrainer Montse Tome hat 15 Weltmeister in den Kader für die kommende Nations League berufen – und das, obwohl sie die kommenden Länderspiele fast ausnahmslos boykottieren wollen. Allerdings wird die besonders im Fokus stehende Jenni Hermoso vermisst – angeblich zu ihrem eigenen Schutz. Das gab Tome, Nachfolger des entlassenen Jorge Vilda, auf einer Pressekonferenz bekannt. Allerdings blieb unklar, ob die nominierten Spieler ihr Einverständnis gegeben hatten. Nach dem Kussskandal traten insgesamt 81 spanische Spitzenspieler in den Streik.

Zu den ernannten Weltmeistern zählen die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas, Aitana Bonmati und Olga Carmona, nicht jedoch Hermoso. Die 33-Jährige wurde bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale in Sydney vom inzwischen zurückgetretenen spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales ohne ihr Einverständnis auf den Mund geküsst. Der Vorfall löste eine Welle internationaler Empörung aus.

„Ich habe mit ihnen gesprochen“, antwortet Tome auf die Frage, ob sie vor der Nominierung den Dialog mit den betroffenen Spielern gesucht habe. Aber das bleibt „unter uns“, erklärte Tome. Zu Hermosos Persönlichkeit sagte sie: „Wir dachten, das sei der beste Weg, sie zu schützen.“

Der Verband soll mit Strafen gedroht haben

Spanien trifft in der Nations League am Freitag auf Schweden und am Dienstag nächster Woche auf die Schweiz. In der Nations League geht es um die beiden europäischen Startplätze für die Olympischen Sommerspiele 2024, auch Weltmeister Spanien muss sich qualifizieren.

Erst am Freitag unterzeichneten 21 der 23 Weltmeister einen offenen Brief an den RFEF-Verband, in dem sie erklärten, dass die bisher vorgenommenen Änderungen „nicht ausreichten“, um „sich sicher und respektiert zu fühlen“. Sie sagten, sie würden ihren Boykott nicht ohne weitere Änderungen beenden und forderten außerdem die Absetzung des RFEF-Interimspräsidenten Pedro Rocha und anderer Rubiales nahestehender Beamter. Soweit bekannt, war diese Voraussetzung bis Montag nicht erfüllt.

Medienberichten zufolge hatte der Verband den streikenden Spielern am Vortag personelle Veränderungen in der Organisation angeboten, ihnen aber gleichzeitig auch ein Ultimatum gestellt, das um Mitternacht ablief. Der RFEF drohte denjenigen Spielern, die sich weigerten, für „La Roja“ zu spielen, mit Geldstrafen und mehrjährigen Sperren. Eine offizielle Bestätigung dieser Information gibt es bislang nicht.

Rubiales war vor etwas mehr als einer Woche unter großem Druck zurückgetreten. Am Freitag wurde er dazu verurteilt, sich künftig von Hermoso fernzuhalten. Ein Untersuchungsrichter entschied, dass der 46-Jährige sich dem Fußballnationalspieler nur auf 200 Meter nähern dürfe. Der frühere Verbandspräsident musste sich wegen Vorwürfen sexueller Gewalt vor Gericht verantworten.