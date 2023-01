Was wir wissen – und immer noch nicht wissen – darüber, was zum Tod von Tyre Nichols geführt hat

CNN

Es ist fast drei Wochen her, seit eine Verkehrskontrolle in Memphis zu einer gewaltsamen Festnahme und drei Tage später zum Tod des 29-jährigen schwarzen Fahrers führte.

Tire Nichols wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er am 7. Januar angehalten worden war, teilte die Polizei mit. Fünf Beamte der Polizeibehörde von Memphis, die ebenfalls schwarz sind, wurden nach einer internen Untersuchung entlassen und sind mit strafrechtlichen Anklagen konfrontiert, einschließlich Anklagen wegen Mordes zweiten Grades.

Wichtige Fragen bleiben unbeantwortet, da die Nation – die bereits wachsam ist, wie die Polizei farbige Menschen behandelt, insbesondere nach den Massenprotesten von 2020 – darauf wartet, dass die Polizei Aufnahmen des Vorfalls veröffentlicht.

Folgendes wissen wir:

Am 7. Januar gegen 20:30 Uhr hielten Beamte von Memphis ein Fahrzeug wegen Verdachts auf rücksichtsloses Fahren an, so eine Aussage der Polizei von Memphis.

„Es kam zu einer Konfrontation“ zwischen Beamten und dem Fahrer des Fahrzeugs – der später als Nichols identifiziert wurde – der dann laut Polizei von Memphis zu Fuß floh. Beamte nahmen ihn fest und „es kam zu einer weiteren Konfrontation“, die zur Verhaftung von Nichols führte, teilte die Polizei mit.

Es ist nicht klar, was an seinem Fahren rücksichtslos erschienen sein könnte, wie weit Nichols zu Fuß geflohen ist, wer an der ersten Polizeibegegnung beteiligt war, wie Beamte ihn festgenommen haben, wie lange diese „Konfrontationen“ gedauert haben, wie viel Zeit zwischen „Konfrontationen“ verstrichen ist, warum Beamte sich gezwungen fühlten, Nichols zweimal zu konfrontieren, und wo genau dies geschah.

Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte der Bezirksstaatsanwalt von Shelby County, Steve Mulroy, es sei eine „verstrichene Zeit“ gewesen, um medizinische Hilfe für Nichols zu erhalten, als er bei einer Verkehrsbehinderung durch Polizisten aus Memphis verletzt wurde.

Mulroy sagte, dass es eine Verkehrsbehinderung und eine anfängliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beamten und Nichols gegeben habe. Pfefferspray wurde eingesetzt und Nichols rannte los, sagte er.

„Es gab eine weitere Auseinandersetzung an einem nahe gelegenen Ort, bei der Mr. Nichols schwere Verletzungen erlitt“, fuhr Mulroy fort. „Nach einiger Zeit des Wartens danach wurde er von einem Krankenwagen abtransportiert.“

Am 10. Januar, drei Tage nach dem Stopp, gab das Tennessee Bureau of Investigation laut einer Erklärung bekannt, dass Nichols an den Verletzungen gestorben war, die er sich bei dem „Vorfall mit Gewaltanwendung bei Beamten“ zugezogen hatte.

Nichols erlitt laut vorläufigen Ergebnissen einer Autopsie, die von Anwälten für seine Familie in Auftrag gegeben wurde, „starke Blutungen, die durch schwere Schläge verursacht wurden“.

„Wir können feststellen, dass vorläufige Ergebnisse darauf hindeuten, dass Tyre starke Blutungen erlitt, die durch schwere Schläge verursacht wurden, und dass seine beobachteten Verletzungen mit dem übereinstimmen, was die Familie und die Anwälte auf dem Video seiner tödlichen Begegnung mit der Polizei am 7. Januar 2023 gesehen haben“, sagte Anwalt Das sagte Benjamin Crump in einer Erklärung.

CNN hat Crump um eine Kopie der von der Familie in Auftrag gegebenen Autopsie gebeten, aber er sagte, der vollständige Bericht sei noch nicht fertig. Beamte haben auch die Autopsie von Nichols nicht veröffentlicht.

Nach ihrer internen Untersuchung identifizierte und entließ die Polizei von Memphis fünf Beamte, die an der Verkehrskontrolle beteiligt waren, weil sie gegen mehrere Abteilungsrichtlinien verstoßen hatten.

Die Beamten Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills, Jr. und Justin Smith wurden gekündigt, weil sie ihre „übermäßige Anwendung von Gewalt, ihre Pflicht zum Eingreifen und ihre Pflicht zur Hilfeleistung“ nicht eingehalten hatten, sagte die Abteilung in einer Erklärung.

Martin III, Smith, Bean, Haley und Mills, Jr. wurden jeweils wegen Mordes zweiten Grades, schwerer Körperverletzung, zweier Anklagen wegen schwerer Entführung, zweier Anklagen wegen Amtsvergehens und einer Anklage wegen offizieller Unterdrückung angeklagt, so die beiden Verbrecher aus Shelby County Gerichts- und Gefängnisakten von Shelby County.

Obwohl alle fünf ehemaligen Beamten angeklagt wurden, ist unklar, welche Rolle jeder Beamte bei dem Vorfall gespielt hat.

Eine Erklärung der Memphis Police Association, der Gewerkschaft, die die Beamten vertritt, lehnte es ab, sich zu den Kündigungen zu äußern, abgesehen davon, dass die Stadt Memphis und die Familie von Nichols „es verdienen, die vollständige Darstellung der Ereignisse zu kennen, die zu seinem Tod geführt haben, und was möglicherweise passiert ist dazu beigetragen“

Zusätzlich zur Entlassung der Beamten wurden auch zwei Mitarbeiter der Feuerwehr von Memphis, die Teil von Nichols‘ „erster Patientenversorgung“ waren, entlassen, sagte Qwanesha Ward, Abteilungsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit, gegenüber Nadia Romero von CNN.

Es ist unklar, inwieweit sich diese Mitarbeiter um Nichols gekümmert haben und welche Art von Hilfe geleistet wurde, wenn überhaupt.

Als er am Dienstag gefragt wurde, was diese Feuerwehrangestellten getan oder nicht getan hätten, sagte der Familienanwalt Antonio Romanucci gegenüber CNN, dass es „Beschränkungen“ gebe, wie viel er sagen könne.

„Während eines Zeitraums, bevor die Rettungsdienste vor Ort eintrafen, ist Fire vor Ort. Und sie sind mit Tyrus und den Polizisten dort, bevor der Rettungsdienst eintrifft“, sagte er.

Nichols war das Baby seiner Familie, das jüngste von vier Kindern, und er liebte es, Vater seines Sohnes zu sein, sagte seine Familie.

Er war ein „guter Junge“, der seine Sonntage damit verbrachte, Wäsche zu waschen und sich für die Woche fertig zu machen, sagte seine Mutter Ravaughn Wells.

„Klingt das nach jemandem, von dem die Polizei sagt, er habe all diese schlimmen Dinge getan?“ sagte Wells. „Niemand ist vollkommen in Ordnung, aber er war verdammt nah dran.“

Nichols zog vor der Covid-19-Pandemie nach Memphis und blieb dort stecken, als die Dinge heruntergefahren wurden, sagte seine Mutter.

Wenn er nicht in der zweiten Schicht bei FedEx arbeitete, fotografierte Nichols gerne und fuhr Skateboard, was er seit seinem sechsten Lebensjahr tat.

Nichols hatte Morbus Crohn, ein Verdauungsproblem, und war trotz seiner Größe von 6 Fuß 3 Zoll nur 140 bis 145 Pfund schwer, sagte seine Mutter.

Am 18. Januar gab das Justizministerium bekannt, dass eine Bürgerrechtsuntersuchung zum Tod von Nichols eingeleitet wurde.

In Anerkennung der laufenden Bemühungen des Tennessee Bureau of Investigation hat die US-Staatsanwaltschaft „in Abstimmung mit der Außenstelle des FBI in Memphis und der Abteilung für Bürgerrechte des Justizministeriums eine Bürgerrechtsuntersuchung eingeleitet“, so der US-Staatsanwalt für den westlichen Bezirk von Tennessee, sagte Kevin G. Ritz und lehnte es ab, weitere Details zu nennen.

Der Polizeichef von Memphis verurteilte die Handlungen der beteiligten Beamten.

„Das ist nicht nur ein berufliches Versagen. Dies ist ein Versagen der grundlegenden Menschlichkeit gegenüber einer anderen Person“, sagte Chief Cerelyn Davis am Mittwoch in einem YouTube-Video, ihrem ersten Kommentar vor der Kamera über die Verhaftung, die Nichols Tod vorausging. „Dieser Vorfall war abscheulich, rücksichtslos und unmenschlich, und im Sinne der Transparenz werden Sie dies selbst sehen, wenn das Video in den kommenden Tagen veröffentlicht wird.“

CNN hat Teile des Tons des Polizeiscanners erhalten, der zu Nichols‘ Verhaftung führte. Teile des Tons sind nicht hörbar, aber Sie können einen kurzen Teil des Gesprächs zwischen einem Beamten und dem Disponenten hören.

Man hört einen Beamten sagen: „Wir haben einen schwarzen Mann am Laufen“ und Anweisungen geben, „das Autokennzeichen laufen zu lassen und zu sehen, wie die Adresse ist“, gefolgt von etwas, das sich anhört, als wäre Nichols in Not.

Es ist nicht klar, wo dieses Audio in die Sequenz des Vorfalls passt oder welcher Beamte spricht.

Familienanwälte haben sich das Video am Montag angesehen und es als „abscheulich“ bezeichnet. Nichols wurde getadert, mit Pfefferspray besprüht und zurückgehalten, sagte Crump und verglich es mit der Prügelstrafe von Rodney King durch die Polizei von Los Angeles im Jahr 1991.

Crump beschrieb das Video als „entsetzlich“, „bedauerlich“ und „abscheulich“. Er sagte, Wells, Nichols Mutter, sei nicht in der Lage gewesen, sich die erste Minute des Filmmaterials anzusehen, nachdem er Nichols fragen hörte: „Was habe ich getan?“ Am Ende des Filmmaterials ist zu hören, wie Nichols dreimal nach seiner Mutter ruft, sagte der Anwalt.

Nichols floh laut Rodney Wells, seinem Stiefvater, vor der Polizei, weil er Angst hatte.

„Unser Sohn ist weggelaufen, weil er Angst um sein Leben hatte“, sagte Rodney Wells am Montag. „Er ist nicht weggelaufen, weil er versucht hat, keine Drogen loszuwerden, keine Waffen, nichts davon. Er rannte weg, weil er um sein Leben fürchtete. Und wenn Sie sich das Video ansehen, werden Sie sehen, warum er um sein Leben fürchtete.“

Nichols‘ Familie will, dass die Beamten wegen Mordes angeklagt werden, sagte Familienanwalt Romanucci am Mittwochabend gegenüber Erin Burnett von CNN.

Videoaufnahmen des Vorfalls werden irgendwann nach 18 Uhr CT am Freitag veröffentlicht, sagte Mulroy am Donnerstag während einer Pressekonferenz.

„Viele Fragen der Leute darüber, was genau passiert ist, werden natürlich beantwortet, sobald die Leute das Video sehen“, sagte Mulroy am Dienstagabend gegenüber Laura Coates von CNN und stellte fest, dass er glaubt, dass die Stadt genug Filmmaterial veröffentlichen wird, um die „Gesamtheit des Vorfall, von Anfang bis Ende.“