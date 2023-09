MARY LOUISE KELLY, Moderatorin:

Der neue Film „Challengers“ mit Zendaya in der Hauptrolle sollte diese Woche die Filmfestspiele von Venedig eröffnen – dazu kam es nicht. Der Film wurde aus dem Programm genommen. Der Veröffentlichungstermin wurde aufgrund der Streiks Hollywoods gegen große Studios verschoben. Mandalait del Barco von NPR berichtet, dass dies nur eines von vielen Dingen ist, die in dieser Herbstfilmsaison anders sein werden.

MANDALIT DEL BARCO, BYLINE: Denis Villeneuves Fortsetzung „Dune: Part Two“ sollte am 3. November in die Kinos kommen. Jetzt ist sie für den 15. März nächsten Jahres geplant.

(SOUNDBITE OF FILM, „DUNE: TEIL ZWEI“)

REBECCA FERGUSON: (als Lady Jessica Atreides) Wir haben ihnen etwas gegeben, auf das sie hoffen können.

TIMOTHEE CHALAMET: (als Paul Atreides) Das ist keine Hoffnung.

MANDALIT DEL BARCO: „Dune 2“ sollte ursprünglich ein großer Herbstfilm für die Studios und Kinos werden. So auch ein weiterer Film mit Zendaya, „Challengers“, über einen heißen, jungen Tennisprofi und ihre beiden Verehrer.

(SOUNDBITE DES FILM, „CHALLENGERS“)

ZENDAYA: (als Tashi Donaldson) Warum denkst du, ich möchte, dass jemand in mich verliebt ist?

MANDALIT DEL BARCO: „Challengers“ wurde ebenfalls auf 2024 verschoben, ebenso wie ein neuer Film über Godzilla und King Kong.

(SOUNDBITE DES FILM, „GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE“)

UNIDENTIFIZIERTER SCHAUSPIELER Nr. 1: (Als Charakter) Und wenn er Godzilla besiegt …

(SOUNDBITE DER MUSIK)

UNIDENTIFIZIERTER SCHAUSPIELER Nr. 1: (Als Charakter) … Es wird das Ende von uns allen sein.

MANDALIT DEL BARCO: Hollywood-Studios sagen, dass die Doppelschläge von Drehbuchautoren und Schauspielern ihre normalerweise sorgfältig koordinierte Planung, zu der auch der neueste „Herr der Ringe“-Film und eine Fortsetzung von „Dirty Dancing“ gehörten, durcheinander gebracht haben. Sony hat den Veröffentlichungstermin seiner kommenden „Ghostbusters“-Fortsetzung und anderer Filme verschoben, und das Studio hat sogar „Spider-Man: Beyond The Spider-Verse“ von der Liste für 2024 gestrichen. Disney sagt, dass es jeden der nächsten drei „Avatar“-Filme um ein Jahr verschiebt. Aber im Podcast „The Town With Matt Belloni“ sagt der CEO von Imax, Rich Gelfond, dass er sich über die Verzögerungen keine allzu großen Sorgen mache.

(SOUNDBITE DES PODCASTS, „DIE STADT MIT MATT BELLONI“)

RICH GELFOND: Ich weine nicht gerade in der Embryonalstellung in meinem Keller.

(LACHEN)

MANDALIT DEL BARCO: Gelfond sagt, dass Imax mit dem ersten „Dune“-Film 22 % der weltweiten Kinokassen erreichte, und das Unternehmen hat mit der Veröffentlichung dieses Sommers, „Oppenheimer“, aufgeräumt. Er sagt, er freue sich darauf, Filme zu zeigen, die Stand heute noch für diesen Herbst geplant sind, darunter die neuesten Blockbuster-Fortsetzungen und auch Martin Scorseses Film „Killers Of The Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, der im Oktober erscheint.

(SOUNDBITE DES PODCASTS, „DIE STADT MIT MATT BELLONI“)

GELFOND: „Dune“ zieht um. Wir werden die Marvels spielen. Wir werden „Hunger Games“ spielen. Wir werden „Flower Moon“ mehr Zeit auf der Leinwand geben, als uns möglich wäre.

MANDALIT DEL BARCO: Und gestern wurde gerade ein Kinofilm angekündigt, der bereits Vorverkaufsrekorde aufgestellt hat: der Konzertfilm von Taylor Swifts aktueller Tour. Aber da die großen Filme neu gemischt werden, könnten die Verzögerungen Platz für kleinere und unabhängige Filme schaffen. Viele von ihnen werden auf den Filmfestivals in Venedig und Telluride uraufgeführt, die diese Woche weniger glanzvoll als üblich eröffnet wurden. Nach den Regeln von SAG-AFTRA dürfen Schauspieler keine Filme bewerben, die von einem der großen Studios produziert wurden, gegen die sie streiken. Berichten zufolge gab Emma Stone bei Telluride ihr eigenes Geld aus, um der Premiere ihres neuen Films „Poor Things“ beizuwohnen, aber nicht dafür Werbung zu machen. Da der Film „Ferrari“ jedoch unabhängig produziert wurde, befand sich sein Star, Adam Driver, im vollen Festivalmodus. Auf einer Pressekonferenz in Venedig sagte Driver, er sei stolz, den Film zu unterstützen, der nicht Teil der Alliance of Motion Picture and Television Producers sei.

(SOUNDBITE DER ARCHIVIERTEN AUFNAHME)

ADAM DRIVER: Warum kann ein kleineres Vertriebsunternehmen wie Neon und STX International die Traumanforderungen der SAG-Wunschliste erfüllen, ein großes Unternehmen wie Netflix und Amazon jedoch nicht?

MANDALIT DEL BARCO: Während Hollywoods heißer Arbeitssommer in den Herbst übergeht, ohne dass ein Ende der Streiks in Sicht ist, bleibt dies ein sehr seltsames Jahr für Filme und Kinobesucher. Mandalat del Barco, NPR News.

(SOUNDBITE DER MUSIK)

