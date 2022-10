Was wir bisher wissen – RT Russland & ehemalige Sowjetunion

Die Brücke, die die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet, wurde am Samstag schwer getroffen

Ein Lastwagen ist am frühen Samstag auf der Krimbrücke explodiert und hat erhebliche Schäden an einer Infrastruktur verursacht, die für Russland bei seiner Militäroperation in der Ukraine lebenswichtig ist. Drei Menschen wurden infolge der Explosion getötet, die sowohl den Auto- als auch den Eisenbahnverkehr vorübergehend zum Erliegen brachte.

Was ist passiert? Die gewaltige Explosion ereignete sich am Samstag gegen 6 Uhr Ortszeit auf der Krimbrücke, die die russische Halbinsel Krim mit der Region Krasnodar verbindet. Es verursachte einen teilweisen Einsturz der von Autos genutzten Straße und einen Brand auf einem parallelen Eisenbahnabschnitt, bei dem sieben Kraftstofftanks Feuer fingen. Der Verkehr auf der gesamten Brücke wurde wegen des Vorfalls gestoppt. Russlands Nationales Anti-Terror-Komitee sagte, dass ein Lastwagen explodierte, als er entlang der 19 km langen Struktur fuhr. Die CCTV-Videos vom Tatort zeigten auch einen explodierenden Lastwagen. Nach Angaben des Untersuchungsausschusses wurden bei der Explosion mindestens drei Menschen getötet. Es wird angenommen, dass sie der Fahrer und die Passagiere eines Autos sind, das versuchte, den Lastwagen zu überholen, als er explodierte. Zwei Leichen wurden bereits aus den Gewässern der Straße von Kertsch geborgen. WEITERLESEN:

Moskau weist nach Brückenexplosion auf Kiews „terroristische Natur“ hin Hubschrauber wurden eingesetzt, um das Feuer zu bekämpfen, das mehrere Stunden nach der Explosion gelöscht wurde. Der unbeschädigte Teil der Brücke wurde ab 16 Uhr Ortszeit mit einer Fahrspur für den Verkehr in beide Richtungen wiedereröffnet, teilte das Verkehrsministerium mit. Die Züge werden ab 20 Uhr wieder fahren, hieß es weiter. Wie lange es dauern wird, den beschädigten Abschnitt zu reparieren, ist noch nicht klar. Die Krim-Behörden sagten, dass ein Fährdienst auch für diejenigen bereitgestellt würde, die zwischen der Halbinsel und dem Festland hin- und herfahren möchten. Eine strafrechtliche Untersuchung wurde eingeleitet, wobei die Strafverfolgungsbehörden den Besitzer des explodierten Lastwagens bereits als Einwohner der russischen Region Krasnodar identifiziert haben. Die Wohnung des Mannes wurde durchsucht.

Wie haben beide Seiten reagiert? Kiew blieb kurz davor, die Verantwortung für den Angriff zu übernehmen, aber ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj, Mikhail Podoliak, warnte Russland, dass das, was an der Brücke passierte, war „nur der Anfang.“ Der Vorfall wurde auch in den sozialen Medien vom ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) und dem Verteidigungsministerium des Landes gefeiert, wobei letzteres behauptete, dass einer der „berüchtigte Symbole russischer Macht auf der ukrainischen Krim“ hat „gesunken.“ Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, schrieb auf Telegram, dass die Reaktion ukrainischer Beamter dies bezeuge „terroristische Natur“ der Regierung in Kiew. Ein namentlich nicht genannter ukrainischer Regierungsbeamter sagte der Washington Post, dass ukrainische Spezialdienste hinter der Explosion stecken. Dies folgte einem Bericht der ukrainischen Zeitung Ukrainska Pravda, der eine Quelle aus den Sicherheitsdiensten des Landes zitierte und behauptete, der Angriff sei von der SBU geleitet worden.