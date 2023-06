Am 20. Juni 2023 wurden Blumen auf einem Schild für die Garnison Petawawa niedergelegt, am selben Tag, an dem ein Militärhubschrauber einer dort stationierten Staffel in der Nähe abstürzte. (Chris Rands/CBC)

Mehr als 24 Stunden nach dem Absturz eines Militärhubschraubers in einen Fluss nordwestlich von Ottawa gehen die Such- und Bergungsbemühungen zur Suche nach zwei vermissten Besatzungsmitgliedern weiter und viele Fragen zu dem, was in dieser Nacht passiert ist, bleiben unbeantwortet.

Nach Angaben von Premierminister Justin Trudeau kam eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Besatzungsmitgliedern ums Leben, als eine CH-147F Chinook mit vier Mitgliedern der kanadischen Streitkräfte an Bord in der Nähe der Garnison Petawawa in den Ottawa River stürzte.

Der Absturz ereignete sich am Dienstag kurz nach Mitternacht während eines Trainingsfluges.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde am späten Dienstagnachmittag aus einer Such- und Rettungsaktion eine Such- und Bergungsaktion.

Zwei Mitglieder der 450 Tactical Helicopter Squadron wurden bereits früher am Tag als vermisst gemeldet, zwei weitere erlitten nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Militärbeamte haben nicht bestätigt, dass Besatzungsmitglieder getötet wurden oder für tot gehalten werden.

Militärangehörige – mit Luftunterstützung aus Petawawa und 8 Wing Trenton – durchsuchten die Ontario Provincial Police (OPP) und örtliche Feuerwehrleute am Donnerstag das Gebiet.

Am Mittwochmorgen gab es noch kein Update, es waren jedoch Boote zu sehen, die den Fluss durchsuchten. Ein Militärsprecher teilte Radio-Canada in einer SMS mit, dass der Schwerpunkt auf der Unterstützung der betroffenen Familien liege.

ANSEHEN | Suche am Ottawa River am Dienstag nach dem Absturz:

2 RCAF-Mitglieder werden nach Absturz eines Militärhubschraubers vermisst Es wird ein Herkuleseinsatz unternommen, um zwei vermisste Mitglieder der Royal Canadian Air Force zu finden, nachdem ein Militärhubschrauber während eines Trainingsflugs in den Ottawa River abgestürzt ist.

Was ist „Suche und Wiederherstellung“?

Der Präsident und CEO von IAMSAR Solutions, einem kanadischen Unternehmen, das auf Such- und Rettungsdienste in der Luft- und Seefahrt spezialisiert ist, sagte, die Unterscheidung zwischen Rettung und Bergung erfolge, wenn drei Kriterien erfüllt seien.

Der erste, sagte Jean Houde, sei, dass das Suchgebiet weitgehend abgedeckt sei.

„Das bedeutet, dass dort, wo wir denken oder wo die Leute im (Rettungskoordinierungszentrum) vermuten, dass sich die vermissten Personen aufhalten, mit großem Umfang gesucht wurde“, sagte er.

Der zweite Grund ist, dass alle Hinweise erschöpft sind.

„Dass alle Informationen, die das Rettungskoordinierungszentrum erhalten hat, in Form von Sichtungsberichten, Polizeiberichten, einigen Familienmitgliedern usw., untersucht wurden und nichts dabei herauskam.“

Ein Hubschrauber fliegt am Dienstag während einer Such- und Rettungsaktion über den Ottawa River in der Nähe der Garrison Petawawa im Osten Ontarios. (Francis Ferland/CBC)

Der dritte Faktor hängt von den Überlebenschancen der vermissten Personen ab.

Houde – der ebenfalls 34 Jahre bei der Royal Canadian Air Force verbrachte – sagte, dass es Modelle gibt, die Teams verwenden, um die Überlebensfähigkeit vorherzusagen.

„Normalerweise dauern sie in den meisten Fällen nicht länger als 24 Stunden. Aber auch wenn ein Modell sagt, dass 24 Stunden die maximale Überlebensfähigkeit sind, kann die Suche wochenlang andauern, bis die anderen Kriterien erfüllt sind“, sagte er.

„Und wenn man an diesem Punkt angelangt ist, muss die Entscheidung getroffen werden, denn man kann nicht ewig suchen.“

Houde sagte, sobald die Operation zu einer Bergung werde, übernehme die Polizei die Zuständigkeit.

In einer E-Mail sagte ein OPP-Sprecher, man habe „keine Informationen über den laufenden Vorfall“.

ANSEHEN | Ein Auszug aus der Geschichte dieses Helikopters:

Tödlicher Absturz eines Militärhubschraubers in der Nähe des Stützpunkts Ontario, eine „Anomalie“, sagt pensionierter General Angehörige der kanadischen Streitkräfte kamen am Dienstag ums Leben, als ein CH-147 Chinook-Hubschrauber während eines Trainingsfluges in den Ottawa River stürzte. Der pensionierte Generalmajor Scott Clancy sagte, ein Absturz dieser Art sei ungewöhnlich und Kanadas Flugbilanz mit diesem Hubschraubertyp sei bisher „herausragend“ gewesen.

Bedenken hinsichtlich des Wassers

DND forderte Bootsfahrer auf, den Fluss in der Nähe der Basis und den Black Bear Beach zu meiden, um „potenziell gefährlichen Materialien aus dem Flugzeug“ auszuweichen und die Absturzstelle zu schützen.

Die Stadt Petawawa hat vorsorglich aufgehört, Wasser aus dem Ottawa River zu ihrer Wasseraufbereitungsanlage zu leiten, und nicht unbedingt notwendige Bewässerungen, etwa für Rasenflächen oder Gärten, verboten.

John Felix, Petawawas Direktor für öffentliche Arbeiten, sagte am Dienstag, die Stadt beziehe Wasser aus Pembroke und verfüge über drei Wassertanks, die seiner Schätzung nach bis zu vier Tage reichen würden.

Die benachbarten Gemeinden Laurentian Valley und Pembroke forderten die Bewohner auf, wegen der hohen Nachfrage Wasser zu sparen, „da wir unsere (Nachbarn) bei einem anhaltenden Notfall unterstützen“.