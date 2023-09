Die Hauptferienzeit im Juli und August ist für die Menschen in Europa traditionell eine Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen. Aber da es in Südeuropa immer häufiger zu heftigen Waldbränden und glühenden Hitzewellen kommt, die den Sommer prägen, wird es immer schwieriger, die Klimakrise zu ignorieren – selbst am Strand.

Immer mehr Menschen denken über die Umweltauswirkungen des Reisens nach, insbesondere über die tatsächlichen Kosten eines Billigflugtickets.

Da der Traum von Batterie- oder Flüssigwasserstoff-Flugzeugen der nächsten Generation wahrscheinlich noch Jahrzehnte entfernt ist – zumindest für eine breite kommerzielle Nutzung – konzentrieren sich viele Regierungen vorerst auf die Entwicklung weniger umweltschädlicher Treibstoffe für den Einsatz in bestehenden Flugzeugen, um notorisch sauber zu werden umweltschädlicher Sektor.

Elektroflugzeuge wie dieses von Rolls Royce sehen vielleicht cool aus, aber sie sind nicht bereit, kommerzielle Flotten zu ersetzen Bild: Cover-Bilder/imago-Bilder

EU: 70 % nachhaltiger Flugtreibstoff bis 2050

Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktion von nachhaltigem Flugtreibstoff anzukurbeln, der derzeit deutlich teurer als herkömmliches fossiles Kerosin ist und nur sehr knapp verfügbar ist.

Am Mittwoch wird das Europäische Parlament voraussichtlich offiziell ein 70-Prozent-Ziel für den Anteil des sogenannten grünen Flugtreibstoffs bis 2050 an EU-Flughäfen verabschieden. Die Vorschriften würden den Bedarf an grünem Flugkraftstoff von 2 % im Jahr 2025 auf 6 % im Jahr 2030 und 20 % im Jahr 2035 erhöhen und schrittweise auf 70 % im Jahr 2050 ansteigen. Weniger als 1 % des Flugkraftstoffs stammt derzeit aus nachhaltigen Quellen.

Der EU-Gesetzgeber, der die Verhandlungen leitet, der zentristische spanische Politiker Jose Ramon Bauza Diaz, nannte es am Dienstag auf einer Pressekonferenz in der französischen Stadt Straßburg eine potenzielle „Revolution“ und einen „enormen Schritt zur Dekarbonisierung des Luftfahrtsektors“.

Bauz Diaz sagte Reportern, er hoffe auf eine „überwältigende Mehrheit“ bei der Abstimmung am Mittwoch. Das grundlegende Abkommen wurde im April von den Verhandlungsführern der Europäischen Kommission, des EU-Gesetzgebers und der 27 Mitgliedstaaten unterzeichnet.

Was ist grüner Flugtreibstoff und wie grün ist er wirklich?

Die Änderungen würden Flugkraftstoffhersteller – große Unternehmen für fossile Brennstoffe wie Shell, Total und andere – dazu zwingen, ihre Lieferungen an EU-Flughäfen zu ändern, andernfalls riskieren sie möglicherweise Strafen. Die Regeln würden außerdem verlangen, dass Flüge, die in der EU starten, nicht mehr Treibstoff mitführen als nötig, um zu verhindern, dass sie sich auf günstigeren Märkten mit laxeren Regeln eindecken und die zusätzlichen Emissionen von Flügen mit höherem Treibstoffgewicht entstehen.

Von dem endgültigen 70-Prozent-Ziel für die Mitte des Jahrhunderts sollte die Hälfte aus Biokraftstoffen bestehen, beispielsweise aus Altspeiseöl oder land- und forstwirtschaftlichen Abfällen, erklärte Camille Mutrelle von der in Brüssel ansässigen Interessenvertretung Transport & Environment. Der Rest wären synthetische Kraftstoffe, die durch die Nutzung erneuerbarer Energien in flüssiger Form hergestellt würden, sagte sie der DW.

In Wirklichkeit sei keines dieser Maßnahmen im Hinblick auf die Minimierung von Klimaschäden einfach, fügte Mutrelle hinzu. Biokraftstoffe sind mit einem enormen Landverbrauch verbunden, wenn sie nicht aus Abfallprodukten gewonnen werden, und die Herstellung synthetischer Kraftstoffe ist derzeit äußerst energieintensiv.

„Die Menge an Energie, die man verbrauchen kann, ist enorm“, sagte sie. „Das wirft viele Fragen auf, wenn es darum geht, wie die verfügbare erneuerbare Energie auf die Sektoren verteilt werden muss und welchen Anteil die Luftfahrt erhält.“

Experten fragen sich, ob sich die E-Fuel-Produktion schnell genug entwickeln wird, um die Klimaziele zu erreichen Bild: Marijan Murat/dpa/picture Alliance

Da viele Branchen um begrenzte Quellen sauberer Energie wetteifern, um ihre Unternehmen im Einklang mit den immer strengeren EU-Gesetzen am Laufen zu halten, stellt sich die Frage, ob genug vorhanden sein wird – insbesondere für stromhungrige Unternehmungen wie E-Kerosin zur Betankung von Flugzeugen.

Während die Automobilindustrie stark auf Elektrofahrzeuge setzt, könnte auch die Seeschifffahrt in Zukunft auf nachhaltige Kraftstoffe setzen.

Dennoch ist diese Gesetzgebung – die erstmals 2021 von der Europäischen Kommission als Teil ihres Plans vorgeschlagen wurde, die EU bis zur Mitte des Jahrhunderts „klimaneutral“ zu machen, was neben einer Reihe anderer Maßnahmen eine Reduzierung der Verkehrsemissionen um 90 % erfordert – Dies sei ein wichtiger Schritt, so Mutrelle, der es als „eine große Chance für die Dekarbonisierung der Luftfahrt“ bezeichnete.

Woher wird es kommen?

Für die Interessenvertretung Transport & Umwelt besteht das größere Problem darin, ob genügend nachhaltiger Kraftstoff, insbesondere Biokraftstoff, produziert werden kann. „Zumindest für uns erscheint es äußerst unrealistisch zu glauben, dass 35 % des im Jahr 2050 geförderten Kraftstoffs aus Biomasse stammen werden“, sagte Mutrelle.

Derzeit ist die Produktion nachhaltiger Flugkraftstoffe minimal. In Europa konzentrieren sich die Projekte auf Frankreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen und das Vereinigte Königreich.

„Es liegen viele Projekte auf dem Tisch, aber keines davon ist beschlossene Sache“, sagte Mutrelle und fügte hinzu, dass die neue Gesetzgebung dazu beitragen könnte, den Ton anzugeben und die Entwicklung des Sektors zu fördern.

Das Vorgeben von Zielen ist jedoch nicht dasselbe wie das Anbieten von Produktionsanreizen.

„In Europa fehlt eine wirklich nachhaltige Flugtreibstoff-Industriepolitik“, betonte sie und verglich die Situation mit den Vereinigten Staaten, wo im Rahmen des Inflation Reduction Act steuerliche Anreize für Investitionen geboten wurden.

Selbst wenn es funktioniert, wird es ausreichen?

Obwohl der Luftverkehr für etwa 2 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, berichtete die Europäische Kommission, dass ein Land, das die weltweiten Luftverkehrsemissionen ausstößt, zu den zehn größten Emittenten zählen würde. Auch das Land verzeichnet ein schnelles Wachstum und hat die Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 2017 verdoppelt. Die Emissionen des Luftverkehrs sind zwischen 2013 und 2019 im Jahresvergleich um durchschnittlich 5 % gestiegen, so die Kommission.

Sind neue grüne Treibstoffe die sauberere Zukunft des Fliegens? Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Vor zwei Jahren hat die International Air Transport Association, eine Handelsorganisation, die die Fluggesellschaften der Welt vertritt, synthetische Treibstoffe zu 65 % in ihren Plan aufgenommen, bis 2050 auf „Netto-Null“ umzusteigen, zusammen mit Kompensationen (19 %), während das Wachstum weiterhin anhält.

Nach Angaben der Europäischen Kommission könnte die Zahl der kommerziellen Flüge bis 2040 im Vergleich zu 2017 um bis zu 42 % steigen.

Stay Grounded, das sich für eine Umgestaltung der Steuer- und Subventionsstrukturen zugunsten der Fluggesellschaften einsetzt, sagte der DW, dass die Konzentration auf solche alternativen Kraftstoffe nicht zur Lösung der Klimakrise beitragen würde.

„Die neue EU-Gesetzgebung, die einen Weg vorsieht, bis 2050 70 % der Flugkraftstoffe durch sogenannte ‚grüne‘ Kraftstoffe zu ersetzen, ist nichts weiter als Greenwashing, um sicherzustellen, dass die Luftfahrt weiter wächst“, sagte Aktivistin Ines Teles der DW in einer schriftlichen Stellungnahme. „Es ist absolut unklar, woher die enorme Menge an Biomasse (für Agrotreibstoffe) und erneuerbarer Energie (für E-Fuels) kommen soll, die zur Erreichung dieser Ziele benötigt wird.“

„Die einzige Möglichkeit, die Emissionen des Luftverkehrs zu reduzieren, besteht darin, den Flugverkehr zu reduzieren, und um dies zu erreichen, brauchen wir wirksame Regulierungen wie progressive Steuern und Grenzwerte“, betonte Teles.

Herausgegeben von: Sean Sinico