Als Russland Anfang 2022 erstmals das Kernkraftwerk Saporischschja besetzte, berichtete der ukrainische Betreiber Energoatom, dass russische Streitkräfte das Gelände wahrscheinlich vermint hätten. Nachdem der nahe gelegene Kachowka-Staudamm Anfang Juni zerstört worden war – angeblich durch russische Streitkräfte – gab Kiew bekannt, dass Russland auch Landminen in den Kühlbecken des Kraftwerks platziert habe.

Nun warnen Militärkräfte in der Ukraine, dass russische Soldaten auch an zwei Blöcken des Kraftwerks „sprengstoffähnliche Gegenstände“ angebracht haben sollen.

Ende Juni berichtete die Internationale Atomenergiebehörde, sie habe keine Hinweise auf Minen oder andere Sprengstoffe in den Kraftwerken gefunden. IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi hat angekündigt, dass Experten der Agentur nun Zugang zu weiteren Teilen des Kraftwerks benötigen, um eine gründlichere Inspektion durchzuführen und das Vorhandensein von Sprengstoffen auszuschließen.

Das Kühlsystem ist Saporischschjas schwächster Punkt

Olha Kosharna, eine ukrainische Expertin für nukleare Sicherheit, hat betont, dass die Platzierung von Landminen in den wichtigsten Kühlsegmenten eine direkte Bedrohung für das Kraftwerk darstellt. Sie fügte hinzu, dass das Wasser im Kühlbecken eine entscheidende Rolle dabei spiele, die Brennstäbe im Reaktor zu kühlen und so ein Schmelzen durch Überhitzung zu verhindern.

Nikopol ist durch das Kernkraftwerk Saporischschja doppelt bedroht Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Das Kernkraftwerk Saporischschja besteht aus sechs Blöcken, die seit letztem Herbst außer Betrieb sind. Fünf Blöcke befinden sich im „Cold Shutdown“ – einem Zustand, in dem sie keinen Strom mehr erzeugen.

Dmytro Humeniuk vom Staatlichen Wissenschaftlichen und Technischen Zentrum für Nuklear- und Strahlensicherheit der Ukraine erklärte, dass die Reaktoren zwar noch gekühlt werden müssen, da die Brennstäbe immer noch Wärme abgeben, das Wasser jedoch nicht verdampfen könne. Bei einer Zerstörung des Kühlsystems könnte Wasser austreten, und der Experte schätzte, dass es innerhalb von acht Tagen zu einem nuklearen Unfall kommen würde.

Experten zufolge befindet sich der sechste Reaktor noch immer im „Hot Shutdown“, bei dem Kraftwerksblöcke thermischen Strom erzeugen – obwohl die IAEA bereits vor vier Wochen den Kalt Shutdown angeordnet hatte. In diesem Fall kann das Kühlwasser eine Temperatur von 280 Grad Celsius erreichen und würde im Falle einer Undichtigkeit verdampfen. Damit hätten Experten nur 27 Stunden Zeit, um zu verhindern, dass Strahlung austritt.

„Ich denke, all diese Erpressungen und all diese Drohungen dienen dazu, die Gegenoffensive der Ukraine in der Region zu stoppen“, sagte Kosharna.

Ist eine Katastrophe wie Fukushima möglich?

Experten glauben, dass eine Explosion in irgendeinem Teil des Kühlsystems von Saporischschja zu einer Katastrophe wie der in Fukushima, Japan, führen könnte. Im Jahr 2011 unterbrachen ein Erdbeben und ein darauffolgender Tsunami die Abkühlungssequenz von drei Reaktoren des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi, was zu einer Kernschmelze führte, bei der Strahlung freigesetzt wurde.

„Daraufhin wurde eine Evakuierungszone eingerichtet, die die Menschen verlassen mussten. Drei Jahre später kehrten sie wegen der geringen Strahlung zurück, und jetzt wurde die Zone auf ein Drittel reduziert“, sagte Mark Zheleznyak, Gastprofessor am Institut für Umweltradioaktivität an der Universität Fukushima.

Zheleznyak geht davon aus, dass das Risikopotenzial in Saporischschja geringer ist als in Fukushima. „Es gäbe keine Strahlenkatastrophe, weil ein Abschaltblock kein radioaktives Jod ausstoßen kann“, sagte er und riet davon ab, in Panik zu verfallen und Jodtabletten zu kaufen, die die Schilddrüse vor radioaktivem Jod schützen sollen.

Wie viel der Umgebung ist gefährdet?

Das ukrainische Zentrum für Nuklear- und Strahlensicherheit hat zwei mögliche Szenarien für den Fall eines nuklearen Unfalls im Kernkraftwerk Saporischschja entwickelt.

Im ersten Szenario bleibt die 1 Meter dicke Schutzhülle des Reaktors intakt, während die darunter liegende Anlage schmilzt. Dies kann der Fall sein, wenn der Strom komplett ausfällt oder die Kühlsysteme beschädigt sind. Experten schätzen, dass in einem solchen Szenario ein Gebiet von etwa 2,5 Kilometern rund um das Kraftwerk mit Strahlung verseucht wäre.

„Grundsätzlich wäre davon nur das Personal betroffen, das im Kraftwerk arbeitet“, heißt es in einer aktuellen Erklärung des Zentrums und fügte hinzu, dass diese Personen das Gebiet verlassen müssten. „Eine Jodprophylaxe ist nicht notwendig.“

„Die Welt muss etwas tun“: Atomkraftwerksarbeiter Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Das andere Szenario geht von einem nuklearen Unfall mit einer beschädigten Schutzhülle aus. „In diesem Szenario würde die Strahlung einen viel größeren Radius betreffen und weitaus schwerwiegendere Folgen haben. Das kontaminierte Gebiet wäre von den Wetterbedingungen abhängig“, erklärte das Zentrum.

Ivan Kovalets ist Experte für Umweltmodellierung an der Nationalen Akademie der Wissenschaften in der Ukraine. Er hat errechnet, dass je nach Windstärke und -richtung ein Gebiet von bis zu 20 Kilometern rund um das Kernkraftwerk stark betroffen sein könnte.

„In diesem Fall wäre eine sofortige Evakuierung erforderlich“, sagte Kovalets. Selbst Menschen, die bis zu 550 Kilometer vom Kraftwerk entfernt leben, könnten bestimmten Gesundheitsrisiken ausgesetzt sein. „Bei solchen Entfernungen besteht jedoch kein Bedarf für sofortige Gegenmaßnahmen oder Evakuierungen“, fügte er hinzu.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht.