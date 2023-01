Was uns die Preise eines Walmart-Geschäfts über die Wirtschaft gelehrt haben: NPR

Bildunterschrift umschalten Frederic J. Brown/AFP über Getty Images

Schauen Sie in Ihren Einkaufswagen, um die Auswirkungen der Ebbe und Flut der Welt zu erkennen: Es ist im Zellstoff in Ihren Papierhandtüchern, im Erdöl in Ihren Tiefkühlkostbehältern, im Obst und Gemüse, das Überschwemmungen oder Dürren überstanden hat.

Ein Warenkorb in einem Walmart in Georgia bietet also einen Einblick in die US-Wirtschaft – und die Inflation, die sie durcheinander gebracht hat. Es ist ein bisschen schmerzhaft, wenn Sie Alufolie oder Eier kaufen. Aber nicht so schlimm, wenn Sie Kohl oder Wunderbrot wollen. Und vielleicht finden Sie sogar Garnelen zu einem relativ günstigen Preis.

Im Warenkorb von NPR mit mehreren Dutzend Artikeln sind die Preise seit Mitte 2019 um durchschnittlich 23 % gestiegen. Damals besuchte NPR zuletzt diesen Walmart in Liberty County südlich von Savannah. Damals haben wir nachgezeichnet, wie sich der Handelskrieg der Trump-Administration mit China auf die Preise auswirkte.

Seitdem hat die Pandemie zugeschlagen. Globale Lieferketten wurden chaotisch und die Kraftstoffpreise schwankten wild. Der Große Rücktritt veranlasste die US-Arbeitgeber dazu, die seit langem stagnierenden Löhne anzuheben. Russlands Invasion in der Ukraine hat den Lebensmittel- und Energiehandel gestört. Stichwort: historische Inflation.

Wir sind im Dezember zu demselben Walmart zurückgekehrt, um zu sehen, wie sehr sich die Preise in Amerikas beliebtestem Supermarkt geändert haben. Dort haben sich auch einige Artikel in den Regalen geändert – und ein paar Überraschungen.

Shrinkflation ist real

Shrinkflation ist „der hinterhältige Cousin der Inflation“, um Planet Money von NPR zu zitieren. Es ermöglicht, dass sich höhere Preise vor aller Augen verbergen – weniger Chips in einer Tüte oder Taschentücher in einer Schachtel – ohne Käufer abzuschrecken.

Aus diesem Grund empfehlen einige Experten Käufern, den Preis pro Einheit (pro Unze oder pro Artikel in einer Packung) zu berücksichtigen, um Preisänderungen einzuschätzen, was NPR für diese Geschichte getan hat.

Tide-Waschmittel und Dove-Seife stachen im Korb von NPR als erstklassige Beispiele für Schrumpfung hervor. Der Tide-Krug, der 2019 100 Unzen Flüssigkeit enthielt, hat jetzt 92 Unzen, kostet aber mehr. Dove-Seifenstücke schrumpften um eine Viertelunze und wurden auch teurer.

Procter & Gamble, das Tide herstellt, gegenüber NPR das Einzelhändler haben das letzte Wort darüber, welche Verpackungsgröße und zu welchem ​​Preis sie anbieten. Das Unternehmen sagte, es „nimmt eine ganzheitliche Betrachtung der Preisgestaltung an“, die „viele Faktoren wie Kosten, den Wert unserer Marken und die Dynamik lokaler Märkte“ berücksichtigt.

Tatsächlich wird Procter & Gamble bald wieder die Preise erhöhen. Ab Februar plant das Unternehmen neue Preiserhöhungen für Tide und andere Marken und nennt höhere Kosten für Transport, Rohstoffe und Wechselkursschwankungen.

Taubenhersteller Unilever und Walmart reagierte nicht auf Anfragen von NPR.

Meistens sind die Preise einfach gestiegen

Walmart legt besonderen Wert darauf, die Preise möglichst stabil zu halten und nutzt seine Größenordnung Lieferanten für die günstigsten Angebote zu drängen. Dennoch ist die Inflation im Laden deutlich sichtbar.

Viele Faktoren spielen eine Rolle. Die Kosten für einen Druckbleistift von Paper Mate zum Beispiel sind wahrscheinlich in die Höhe geschnellt, weil wir einen Preis im Dezember mit der Schulanfangssaison im August verglichen haben. Newell, Hersteller von Paper Mate, sagte, seine Audits zeigten, dass die Einzelhandelspreise im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie um etwa 9 % gestiegen seien, „um die Inflationskosten zu decken, die wir von Rohstofflieferanten erhalten haben“.

Lieferkettenprobleme zeigen sich in vielen Gängen. Holz und Zellstoff für Papierprodukte waren von der großen Pandemienachfrage und dem Krieg in der Ukraine betroffen. Schwere Dürren verursachten die schlechteste Haferernte in Nordamerika seit über einem Jahrhundert. Die Vogelgrippe hat Legehennen heimgesucht. Aluminiumimporte – für Folien, Dosen und andere Produkte – haben eine Achterbahnfahrt der Zölle erlebt.

Und was ist mit dem ursprünglichen Grund für unseren Besuch bei diesem Walmart in Georgia: Haben anhaltende Auswirkungen von Donald Trumps Handelskrieg mit China zu Preiserhöhungen beigetragen?

„Ich denke, dass Zölle wahrscheinlich ein Teil davon sind. Wie viel genau, ist schwer zu sagen“, sagte Chad Bown vom Peterson Institute for International Economics.

Präsident Biden behielt Trumps Steuern auf chinesische Importe weitgehend bei. Aber chinesische Exporteure reagierten im Allgemeinen nicht mit Preissenkungen, was bedeutete, dass US-Unternehmen einen Großteil der Kosten des Handelskriegs trugen. Unmittelbar vor der Pandemie stellten Ökonomen fest, dass dies nur zu einem „geringfügigen Anstieg“ der Einzelhandelspreise führte, obwohl Forscher gesagt hatten, dass im Laufe der Zeit mehr kommen könnten.

Überraschung! Manches ist gleich geblieben oder sogar billiger geworden

Elektronik gehörte im vergangenen Jahr zu den Höhepunkten der Inflationsbekämpfung, als sich Lieferkettenrückstände auflösten und die Geschäfte überfüllt waren. Tatsächlich werden Fernseher oft jedes Jahr billiger, wobei der Vizio-Fernseher auf unserer Einkaufsliste keine Ausnahme darstellt.

Walmart hat auch aufgehört, einige Artikel bekannter Marken – wie den Stanley-Schraubendreher – zugunsten von Eigenmarken zu verkaufen, die normalerweise profitabler sind. Dies kann einem Geschäft mehr Spielraum geben, um Käufer mit niedrigeren Preisen anzulocken und gleichzeitig sein Geld zu verdienen.

Außerdem sind Einzelhändler befugt, Preise für einzelne Artikel festzulegen. Ehemalige Preisbeamte von Walmart sagen, dass entweder der Käufer des Unternehmens oder ein Filialleiter beispielsweise eine Preiserhöhung für einen beliebten Artikel unterdrücken und stattdessen diese Kostenerhöhung auf andere Produkte verteilen könnte.

Dies könnte Teil der Geschichte für das Head & Shoulders-Shampoo von Procter & Gamble sein, das seinen Preis seit 2019 konstant gehalten hat – oder für die Argo-Maisstärke, die billiger geworden ist. Die Muttergesellschaft von Argo, ACH, sagte, die Marke habe den Preis nicht gesenkt. Walmart äußerte sich nicht.

Woher die Sachen kamen, hat sich trotz allem nicht geändert

Nahezu alle Produkte im Warenkorb von NPR weisen die gleichen Orte als ihre Herkunftsorte auf wie im Jahr 2019. Das mag scheinen überraschend vor dem Hintergrund der Erschütterung durch den Handelskrieg mit China, gefolgt vom Zusammenbruch der Lieferkette während der Pandemie.

Eine bemerkenswerte Ausnahme im Warenkorb von NPR war der Vizio-Fernseher, der 2019 aus China kam. Jetzt kommt er aus Vietnam. Vizio mit Sitz in Kalifornien hat Vietnam seit langem als eines seiner Produktionszentren aufgeführt. Das Unternehmen antwortete nicht auf die Fragen von NPR.

Handelsökonomen sagen, dass neue Produkte, die nicht auf der Einkaufsliste von NPR stünden, eher von neuen Orten kommen könnten, insbesondere von außerhalb Chinas. Aber für die bestehende Fertigung schienen die Zölle so lange im Fluss zu sein – angesichts von Trumps regelmäßigen politischen Drehpunkten und Bidens Kampagne gegen sie – dass Unternehmen wahrscheinlich zögerten, drastische, kostspielige Änderungen vorzunehmen. Und dann verschonte das Pandemie-Chaos in der Lieferkette nur wenige Länder, was große Produktionsbewegungen am Ende weniger attraktiv machte.