Was Umfragen über unentschlossene Wähler bei den Midterms 2022 zeigen

Laut der Umfrage, die vom 21. bis 23. Oktober durchgeführt wurde, sind die Nachrichten für die Demokraten nicht gut. Unentschlossene Wähler glauben mit überwältigender Mehrheit, dass das Land auf dem falschen Weg ist: 83 Prozent der Unentschlossenen auf dem allgemeinen Stimmzettel sagen dies. Zweiundsechzig Prozent der Unentschlossenen bei generischen Stimmzetteln missbilligen die Arbeit, die Joe Biden als Präsident ausübt, und 60 Prozent haben eine negative Meinung über den Sprecher des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. (Die Umfrage wurde vor dem Angriff auf Pelosis Ehemann in ihrem Haus in San Francisco am Freitag durchgeführt.)

Das bedeutet nicht, dass alle Unentschlossenen für republikanische Kandidaten stimmen werden. Tatsächlich werden viele von ihnen wahrscheinlich überhaupt nicht wählen: Ein volles Viertel der Unentschlossenen, 25 Prozent, sagen, dass sie „überhaupt nicht begeistert“ von der Wahl in den Midterms sind, verglichen mit nur 6 Prozent aller registrierten Wähler in der POLITICO/Morning Consult-Umfrage. Nur 8 Prozent sagen, sie seien „extrem begeistert“ von ihrer Wahl zur Halbzeit, verglichen mit 38 Prozent der Wähler, die den demokratischen Kandidaten und 40 Prozent den Republikaner unterstützen.

Aber das an und für sich könnte ein Problem für die Demokraten sein, da einige der wichtigsten demografischen Gruppen, die sie gewinnen müssen, eher unentschlossen sind. Fast ein Viertel der Wähler der „Generation Z“ – also der Jahrgang 1997 oder später – ist unentschlossen. Hispanische (22 Prozent) und Schwarze (15 Prozent) Wähler sind bei der allgemeinen Abstimmung eher unentschlossen als weiße Wähler (10 Prozent).

Und jetzt unser wöchentliches Update der Umfragen in den Bundesstaaten, die über die Senatsmehrheit entscheiden werden:

Der republikanische Senatskandidat von Arizona, Blake Masters, links, und Senator Mark Kelly (D-Ariz.) werden vor einer Fernsehdebatte in Phoenix am 6. Oktober 2022 gezeigt. | Ross D. Franklin/AP-Foto

1.

Arizona

MARK KELLY (D) gegen Blake Masters (R)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Toss Up (Letzte Woche: Lean Democratic)

RCP-Polling-Durchschnitt: Kelly +1,5 (Letzte Woche: Kelly +2,5)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 10 Tage vor der Wahl: Biden +2,4

Eventuelle Marge: Biden +0,3

Obwohl der demokratische Sen. Markus Kelly Angeführt von größeren, beständigeren Margen vor ein oder zwei Monaten, hat der Republikaner Blake Masters einen Großteil der Lücke geschlossen.

Seit der Vorwahl im August hat Masters noch nie in einer öffentlich bekannt gegebenen Umfrage geführt. Aber eine Umfrage der demokratischen Firma Data for Progress in dieser Woche zeigte, dass die beiden Männer jeweils zu 47 Prozent verknotet waren.

In dieser Umfrage waren 4 Prozent der Wähler unentschlossen und 3 Prozent unterstützten den libertären Kandidaten Marc Victor.

Die Wahlprognose von POLITICO hat das Rennen diese Woche neu klassifiziert und seine Bewertung von „Lean Democratic“ in „Toss Up“ geändert.

2.

Colorado

MICHAEL BENNET (D) gegen Joe O’Dea (R)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Schlanke Demokraten

RCP-Polling-Durchschnitt: Bennet +7,5 (Letzte Woche: Bennet +7,7)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 10 Tage vor der Wahl: Kein Durchschnitt

Eventuelle Marge: Biden +13,5

In Colorado gab es diese Woche keine neuen Umfragen, wo ältere Umfragedaten darauf hindeuteten, dass der demokratische Sen. Michael Bennet hatte einen Vorsprung vor dem Republikaner Joe O’Dea.

3.

Florida

MARCO RUBIO (R) gegen Val Demings (D)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Schlanker Republikaner

RCP-Polling-Durchschnitt: Rubio +7,4 (Letzte Woche: Rubio +5,7)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 10 Tage vor der Wahl: Biden +1,5

Eventuelle Marge: Trumpf +3.3

Zwei Umfragen in dieser Woche haben GOP Sen aufs Spiel gesetzt. Marco Rubio führt über Demokratische Rep. Val Demings: Rubio führte Demings mit 7 Punkten in einer Data for Progress-Umfrage und mit 11 Punkten in einer University of North Florida-Umfrage.

Nur 3 Prozent der Wähler waren in der Umfrage der University of North Florida unentschlossen, aber das umfasst insbesondere 18 Prozent aller Wähler unter 25 Jahren und 8 Prozent der schwarzen Wähler.

4.

Georgia

RAPHAEL WARNOCK (D) gegen Herschel Walker (R)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Hochwerfen

RCP-Polling-Durchschnitt: Walker +1,6 (Letzte Woche: Warnock +2,4)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 10 Tage vor der Wahl: Biden +0,8

Eventuelle Marge: Biden +0,3

Der Republikaner Herschel Walker hat die Führung im RealClearPolitics-Durchschnitt vor dem demokratischen Sen übernommen. Raphael Warnockobwohl die drei jüngsten Umfragen im Durchschnitt von republikanischen oder konservativ orientierten Firmen stammen (und das beinhaltet keine interne Umfrage, die vom National Republican Senatorial Committee veröffentlicht wurde).

Trotzdem Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer räumte ein, dass die Party in Georgia „bergab geht“, in einem Hot-Mic-Moment mit Präsident Joe Biden auf einem Flughafenrollfeld in Syracuse, NY

Unabhängig davon, welcher Kandidat die Führung hat, ist die zu beobachtende Zahl 50 Prozent: Der Anführer muss die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen gewinnen, um zu gewinnen – andernfalls treffen Walker und Warnock in einer Stichwahl im Dezember erneut aufeinander.

5.

Nevada

CATHERINE CORTEZ MASTO (D) gegen Adam Laxalt (R)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Hochwerfen

RCP-Polling-Durchschnitt: Laxalt +1,2 (Letzte Woche: Laxalt +1,2)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 10 Tage vor der Wahl: Biden +5.2

Eventuelle Marge: Biden +2,7

Der Durchschnitt in Nevada war diese Woche unverändert, obwohl eine Umfrage der republikanisch favorisierten Trafalgar Group dem Republikaner Adam Laxalt einen 4-Punkte-Vorsprung gab und damit den größten Vorteil verband, den Laxalt in einer öffentlichen Umfrage veröffentlicht hat. (Die andere Umfrage, in der Laxalt den demokratischen Senator anführte. Catherine Cortez Masto ein so großer Vorsprung war eine ältere Trafalgar-Umfrage.)

6.

New Hampshire

MAGGIE HASSAN (D) gegen Don Bolduc (R)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Schlanke Demokraten

RCP-Polling-Durchschnitt: Hassan +3,4 (Letzte Woche: Hassan +5,4)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 10 Tage vor der Wahl: Kein Durchschnitt

Eventuelle Marge: Biden +7

Wir haben eine Verschärfung in New Hampshire gesehen, wo der demokratische Sen. Maggie HassanDer durchschnittliche Vorsprung auf den Republikaner Don Bolduc ist in der vergangenen Woche um 2 Prozentpunkte geschrumpft.

Und dieser Durchschnitt beinhaltet nicht eine Umfrage der republikanisch orientierten Firma Co/Efficiency für ein konservatives Medienunternehmen im Bundesstaat, die ein unentschiedenes Rennen von 45 Prozent zu 45 Prozent zeigte.

7.

North Carolina

Ted Budd (R) gegen Cheri Beasley (D)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Schlanker Republikaner

RCP-Polling-Durchschnitt: Budd +4,5 (Letzte Woche: Budd +2,8)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 10 Tage vor der Wahl: Biden +1,5

Eventuelle Marge: Trumpf +1.3

Eine Umfrage des Marist College, die diese Woche durchgeführt wurde, zeigte, dass GOP Rep. Ted Budd und die Demokratin Cheri Beasley unter allen registrierten Wählern gleichauf – aber Budd mit 4 Punkten Vorsprung unter denen, die sagen, dass sie nächsten Monat „definitiv“ wählen werden.

Unentschlossene machten 1 von 10 der registrierten Wähler aus, aber nur 5 Prozent der endgültigen Wähler gaben an, sich noch nicht entschieden zu haben.

8.

Ohio

JD Vance (R) gegen Tim Ryan (D)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Schlanker Republikaner

RCP-Polling-Durchschnitt: Vance +2.2 (Letzte Woche: Vance +2.3)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 10 Tage vor der Wahl: Trumpf +0,6

Eventuelle Marge: Trumpf +8.2

Ohio ist einer von nur zwei der 10 Kernstaaten, in denen der GOP-Kandidat seinen Vorsprung in der vergangenen Woche nicht ausgebaut hat (ja, alle 10 republikanischen Kandidaten sind Männer).

Dies wird hauptsächlich durch zwei am Montag veröffentlichte öffentliche Umfragen angetrieben, eine vom Marist College und die andere vom Siena College für Spectrum News, die ein unentschiedenes Rennen zeigen.

In der Zwischenzeit zeigt die republikanische Firma Cygnal weiterhin den GOP-Kandidaten JD Vance als führenden Demokraten. Tim Ryan in seiner Tracking-Umfrage, wobei die neueste Version Vance auf einen 5-Punkte-Vorsprung absteckt.

Der demokratische Kandidat Lt. Gov. John Fetterman und der republikanische Senatskandidat von Pennsylvania, Dr. Mehmet Oz, geben sich am 25. Oktober 2022 vor dem Senat von Nexstar Pennsylvania im WHTM abc27 in Harrisburg, Pennsylvania, die Hand. | Poolfoto von Greg Nash

9.

Pennsylvania

Mehmet Oz (R) gegen John Fetterman (D)

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Hochwerfen

RCP-Polling-Durchschnitt: Fetterman +0,3 (Letzte Woche: Fetterman +2,4)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 10 Tage vor der Wahl: Biden +5.3

Eventuelle Marge: Biden +1,2

Wir warten immer noch auf weitere Daten nach der großen Debatte am Dienstagabend zwischen dem Demokraten John Fetterman und dem Republikaner Mehmet Oz. Die einzige Umfrage, die sich für den RealClearPolitics-Durchschnitt qualifiziert hat, war eine eintägige Umfrage der GOP-Firma InsiderAdvantage, die Oz knapp vorn zeigte. Aber Umfragen, die an einem einzigen Tag durchgeführt werden, sind im Allgemeinen weniger zuverlässig, da sie nur die am leichtesten zu erreichenden Befragten erfassen.

10.

Wisconsin

RON JOHNSON (R) gegen Mandela Barnes

Bewertung der POLITICO-Wahlprognose: Hochwerfen

RCP-Polling-Durchschnitt: Johnson +3,3 (Letzte Woche: Johnson +2,8)

RCP-Umfragedurchschnitt 2020 10 Tage vor der Wahl: Biden +5.4

Eventuelle Marge: Biden +0,7

Zwei neue Umfragen in dieser Woche hatten denselben Führer – GOP Sen. Ron Johnson – aber porträtierte leicht unterschiedliche Bilder der Wettbewerbsfähigkeit des Rennens. Eine Umfrage von Data for Progress zeigte, dass Johnson den Demokraten Mandela Barnes um 5 Punkte, 51 Prozent zu 46 Prozent, anführt.

Aber eine CNN-Umfrage, die ebenfalls diese Woche veröffentlicht wurde, zeigte Johnson einen Punkt Vorsprung, 50 Prozent bis 49 Prozent. Beide zeigten, dass nur wenige Wähler in dem stark polarisierten Staat unentschlossen sind.