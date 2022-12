Was tun, wenn Sie OTC-Schmerzmittel für Kinder nicht finden können?

20. Dezember 2022 — Ihre örtliche Apotheke hat wieder keine rezeptfreien Schmerzmittel für Kinder mehr. Aber bevor Gedanken an laufende Nasen, schlaflose Nächte und fiebrige Kinder Ihre Urlaubspläne bedrohen, haben Sie, liebe Eltern, einige andere Möglichkeiten.

Obwohl es in den USA offiziell keinen Mangel an Tylenol für Kinder gibt, war es laut Johnson & Johnson Consumer Health, das das Produkt herstellt, eine „extrem herausfordernde Erkältungs- und Grippesaison“, und die Nachfrage nach diesen Produkten ist einfach sprunghaft angestiegen, so das Unternehmen sagt in einer Erklärung.

„Wir tun alles, um sicherzustellen, dass die Menschen Zugang zu den Produkten haben, die sie benötigen, einschließlich der Maximierung unserer Produktionskapazität, des Betriebs unserer Standorte 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und des kontinuierlichen Versands von Produkten“, heißt es in der Erklärung.

Motrin für Kinder war in dieser Weihnachtszeit auch schwer in den Läden zu finden. Dies lässt sich auf den „Anstieg pädiatrischer Fälle von Atemwegserkrankungen einschließlich Grippe, COVID und RSV“ zurückführen, sagt der Sprecher der Consumer Healthcare Products Association, Logan Tucker.