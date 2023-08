Los Angeles

Wells Fargo bereinigt wieder einmal die Probleme mit den Bankkonten seiner Kunden und es gibt mehrere Schritte, die Sie unternehmen können, wenn Sie davon betroffen sind.

Einige Kunden der Bank gaben an, dass sie das auf ihren Konten eingezahlte Geld nicht einsehen oder darauf zugreifen können. Einige haben es in Social-Media-Beiträgen getan genannt Ihnen wurden Überziehungsgebühren berechnet oder kann nicht Sie machen Lohn- und Gehaltsabrechnungen für ihre kleinen Unternehmen, nachdem Geld von ihren Konten verschwunden ist.

Wells Fargo bestätigte am Freitag, dass das Problem, welche die am Donnerstag begann, dauert noch an.

„Eine begrenzte Anzahl von Kunden konnte die letzten Einzahlungstransaktionen auf ihren Konten nicht sehen. Die überwiegende Mehrheit wurde gelöst und die wenigen verbleibenden Probleme werden bald gelöst. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten“, sagte ein Sprecher der Bank gegenüber CNN.

Es ist nicht das erste Mal, dass bei Wells Fargo vorübergehend Geld von einigen Kundenkonten verschwunden ist. Im März hatte die Bank mit einer ähnlichen Panne zu kämpfen. Das damals fehlende Geld wurde nach wenigen Tagen wiederhergestellt. Wells Fargo bestätigte gegenüber CNN, dass trotz des Missgeschicks „die Gelder weiterhin sicher sind“.

Wells Fargo sagte, dass das Problem diese Woche nicht alle Kunden betraf. Wenn Sie jedoch bemerken, dass Gelder von einem Wells-Fargo-Konto oder einem anderen Bankkonto fehlen, sollten Sie sich nach Angaben des US-amerikanischen Amtes für Währungskontrolle direkt an Ihre Bank wenden.

Greg McBride, Cheffinanzanalyst bei Bankrate, empfiehlt Kunden, das Problem dem Kundendienst zu melden. Diejenigen, die dies tun, sollten so schnell wie möglich die Hilfe erhalten, die sie benötigen.

„Das Baby, das weint, wird gefüttert“, sagte er.

Er schlägt vor, den Kundenservice der Bank telefonisch, über soziale Medien oder auf andere verfügbare Weise zu kontaktieren.

Für diejenigen mit einem verknüpften Sparkonto bei Wells Fargo empfiehlt McBride, Geld von diesem Konto zu überweisen, um kurzfristige Zahlungen abzudecken.

„Dies sind in der Regel kurzlebige Probleme. Unbequem, aber nur von kurzer Dauer“, sagte McBride.

Nachdem der technische Fehler behoben und das Geld auf Ihrem Konto wiederhergestellt ist, betonte McBride, dass es wichtig sei, „proaktiv“ zu sein, um Rückerstattungen für eventuell angefallene Überziehungsgebühren zu beantragen.

„Gehen Sie nicht automatisch davon aus, dass es passieren wird“, sagte er.

Wenn weiterhin Probleme mit Ihrem Konto bestehen, haben Kunden die Möglichkeit, das Problem außerhalb von Wells Fargo vorzubringen. McBride schlägt vor, eine Beschwerde beim Consumer Financial Protection Bureau oder der Bankenaufsicht Ihres Bundesstaates einzureichen.

Insgesamt ist es immer eine gute Idee, Aufzeichnungen über Banktransaktionen zu führen. Wenn Sie bei der Einzahlung eines Schecks an einem Geldautomaten eine physische Quittung erhalten oder nach der Einzahlung eines Schecks über eine mobile Anwendung einen Screenshot der Bestätigung machen, behalten Sie den Überblick über Ihr Geld.

Wenn jedoch mit Ihrem Girokonto etwas schief geht, ist laut OCC das Gesetz nicht erforderlich, dass Sie den Originalscheck in Papierform haben, um das Problem mit Ihrer Bank zu klären.

Letztlich gibt es zwar Schutzmaßnahmen für Verbraucher, McBride sagte, die Panne bei Wells Fargo unterstreiche, wie wichtig es sei, regelmäßig ein Auge auf Ihre Bankkonten und Ihr Geld zu haben, „sei es zum Schutz vor Identitätsdiebstahl, zur Sicherstellung, dass Sie Ihr Konto nicht überziehen, oder zur Sicherstellung des Geldes, das dort sein sollte.“ angekommen.“