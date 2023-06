Endlich Sonnenschein! Zeit, in den Park oder an den See zu gehen. Laufen, Schwimmen, Sonnenbaden – Hauptsache das schöne Wetter genießen.

Aber irgendwann ist genug genug und unser Körper braucht eine Pause. Wenn Sie zu viel Zeit in der Sonne verbringen, kann es zu Hitzeerschöpfung kommen. Und wer bei Hitze hart arbeitet, kann sogar einen Hitzschlag erleiden. Wie es dazu kommt und wie man beides erkennt – hier einige Tipps für einen sicheren Sommer.

Was ist Hitzeerschöpfung?

Viel Sonne oder die extremen Temperaturen von Hitzewellen können zu einer Überhitzung des Körpers und zur Hitzeerschöpfung führen.

Hitzeerschöpfung ist eine Art hitzebedingter Erkrankung, wie Hitzeausschlag, Hitzekrämpfe oder Hitzschlag. Obwohl er weniger schwerwiegend ist als ein Hitzschlag, kann er bei unsachgemäßer Behandlung zu einer schwerwiegenderen Erkrankung führen.

Kopfschmerzen sind meist das erste Anzeichen einer Hitzeerschöpfung. Ihnen ist heiß, Ihr Gesicht ist gerötet, Sie schwitzen stark, Sie bewegen sich langsamer und es kann zu Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen kommen. Möglicherweise fühlen Sie sich auch schwindelig oder sogar ohnmächtig.

Was Sie vielleicht nicht erwarten: Die Haut von Menschen mit Hitzeerschöpfung ist normalerweise nicht heiß, sondern eher kühl.

Hitzeerschöpfung: Was tun?

Wer unter Hitzeerschöpfung leidet, sollte sich zunächst sofort aus der Sonne begeben, an einen kühlen Ort oder in den Schatten bringen und schnellstmöglich Wasser trinken. Kalte, feuchte Tücher können helfen, den Körper zu kühlen. Darüber hinaus sollte jemand, der unter Hitzeerschöpfung leidet, viel Flüssigkeit zu sich nehmen, um den Wasserhaushalt wieder auf ein normales Niveau zu bringen. Kaltes Wasser oder Sportgetränke füllen verlorene Salze wieder auf, aber vermeiden Sie unbedingt Alkohol und Koffein. Sie würden zusätzlich zu übermäßigem Schwitzen noch mehr dehydrieren, was laut Experten an sehr heißen Tagen zu einem zusätzlichen Flüssigkeitsverlust von bis zu zwei Litern führen kann.

Bis sich die Symptome bessern, ist Ruhe erforderlich.

Wichtig: In schweren Fällen kann es zu starkem Erbrechen, Verwirrtheit oder sogar Bewusstlosigkeit kommen. In diesem Fall sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen, schon allein um einen Hitzschlag auszuschließen.

Was ist ein Hitzschlag?

Die Begriffe Hitzeerschöpfung und Hitzschlag werden oft verwechselt. Anstatt zwei verschiedene Dinge zu erkennen, können Sie sie eher als zwei unterschiedliche Schweregrade der Erwärmung Ihres Körpers sehen. Allerdings ist ein Hitzschlag gefährlicher als eine Hitzeerschöpfung. Ein Hitzschlag kann beispielsweise auftreten, wenn Sie sich in einer heißen Umgebung körperlich betätigen oder wenn Hitzeerschöpfung nicht richtig behandelt wird.

Wenn es draußen extrem heiß ist, nimmt der Körper mehr Wärme auf, als er abgeben kann. Die Körpertemperatur kann innerhalb von 10 bis 15 Minuten auf 41 °C (105,8 °F) ansteigen. Diese akute Überhitzung führt zu einer Entzündungsreaktion im gesamten Körper.

Das Temperaturregulationssystem des Körpers versagt und beispielsweise die Schweißproduktion stoppt. Durch Schwitzen kühlt sich Ihr Körper ab, sodass Ihre Körpertemperatur ohne Schwitzen ansteigt.

Ein Hitzschlag ist lebensgefährlich. Zu den Symptomen gehören Bewusstseinsstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel und Schläfrigkeit; Es können auch Krampfanfälle, Erbrechen, Durchfall und niedriger Blutdruck auftreten. Ein Hitzschlag entwickelt sich innerhalb von ein bis sechs Stunden und kann bei richtiger Behandlung in weniger als 24 Stunden zum Tod führen.

Bei älteren Menschen, chronisch Kranken und Kindern tritt ein Hitzschlag meist aufgrund einer Kombination aus hohen Temperaturen und schwerem Flüssigkeits- und Elektrolytmangel auf. Bei gesunden Erwachsenen führt zu viel körperliche Aktivität bei heißem, sonnigem Wetter, wie zum Beispiel Sport oder Arbeiten im Freien, normalerweise zu einem Hitzschlag.

Hitzschlag: Was tun?

Bei den ersten Anzeichen eines Hitzschlags muss sofort der Rettungsdienst alarmiert werden. Die betroffene Person muss aus der Sonne und Hitze an einen kühlen Ort oder in den Schatten gebracht werden. Der Körper sollte schnellstmöglich mit kaltem Wasser, Eisbädern oder durchnässter Kleidung gekühlt werden und dem Betroffenen nach Möglichkeit Flüssigkeit verabreicht werden. Überschüssige Kleidung sollte entfernt werden.

Wenn die Person bewusstlos ist, aber normal atmet, sollte sie bis zum Eintreffen des Rettungspersonals in eine stabile Seitenlage gebracht werden. Regelmäßige Atmung und Bewusstsein müssen regelmäßig überprüft werden. Wenn die Person nicht normal atmet, müssen Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Vermeidung von Hitzeerschöpfung und Hitzschlag

Bei extrem hohen Temperaturen stößt das Wärmeregulierungssystem unseres Körpers schnell an seine Grenzen. Zudem trinken ältere Menschen oft zu wenig Wasser. Dadurch kann der Körper nicht ausreichend Schweiß produzieren, was es wiederum dem Körper erschwert, sich selbst abzukühlen.

In vielen Fällen ist es dann empfehlenswert und am sichersten, einen Arzt aufzusuchen.

Der beste Weg, einer Hitzeerschöpfung oder gar einem Hitzschlag vorzubeugen, liegt auf der Hand: Nicht zu viel Sonne aussetzen und vor allem um die Mittagszeit meiden, den Kopf mit einer hellen Mütze schützen, extreme Hitze nach Möglichkeit meiden und viel trinken . Als Faustregel gilt, dass ein Erwachsener an heißen Tagen mindestens einen halben Liter Wasser zusätzlich braucht.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht