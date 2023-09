Der FC Bayern München ist mit einem Drei-Punkte-Sieg in die neue Champions-League-Saison gestartet – doch am Ende stehen einige Fragezeichen. Das 4:3 (2:0) gegen Manchester United sorgte lange Zeit für Selbstvertrauen, doch die drei Gegentore zeigen dennoch Wirkung. „Sie haben dafür gesorgt, dass Manchester zurückkommt. „Es sollte nicht so sein, es muss nicht so sein“, sagte er DAZN-Experte Michael Ballack. Der ehemalige DFB-Kapitän erklärte: „Eine Spitzenmannschaft darf nicht so viele Gegentore kassieren. Titel gewinnt man durch Verteidigung.“

Das sahen auch die Münchner so, und ihre Erfolgsjubel beim Torfest war auch mit etwas Nachdenklichkeit verbunden. „Am Ende sind wir froh, dass wir gewonnen und die ersten drei Punkte geholt haben“, sagte Leroy Sané. „Das Spiel war wild. Wir müssen weniger Fehler machen und das Spiel ruhiger gestalten.“ Dieser Impuls müsse von den Spielern selbst kommen, sagte der Nationalspieler. „Wir müssen im Spiel erkennen, dass wir Kontrolle brauchen.“

Manchester United, derzeit enttäuschender 13. Tabellenplatz. in der Premier League, legte in der Allianz Arena einen überraschend starken Start hin und stellte die Bayern vor einige Probleme. Die Tore schoss derweil der FCB – ein heftiger Patzer von Man Utd-Torhüter Andre Onana brachte die Münchner in Führung, Sané erzielte nach 28 Minuten den Treffer. Nur vier Minuten später erzielte Serge Gnabry das 2:0. Eine Vorentscheidung? Lange Zeit sah der Auftritt der Bayern trotz der 2:1-Führung von Rasmus Höjlund (49.) sehr souverän aus. Harry Kane verwandelte einen Elfmeter zum 3:1 (53.) – es schien der Endstand in einem Spiel zu sein, in dem United zunehmend die Lust und die Puste ausgingen. „Sie haben nach dem Stand von 3:1 kapituliert“, sagte auch Ballack. Dennoch zog der FCB seinen Gegner gegen Ende des Spiels wieder ins Spiel.

Bayern-Trainer Tuchel: „Es ist ein bisschen paradox“

Eine vielbeinige Münchner Abwehr konnte nicht verhindern, dass sich Casemiro setzte und aus der Mitte des Strafraums schoss. Da der Ball abgefälscht wurde, hatte Torwart Sven Ulreich keine Chance – es stand 2:3 (88.). Dass die Bayern trotz des dritten Treffers, den Casemiro ebenfalls in der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte, keinen Punkt holen konnten, hatten die Bayern einmal mehr dem Teenager Mathys Tel zu verdanken. Der Franzose nahm einen schönen Pass von Joshua Kimmich an und schoss den Ball ins Tor (90.+2) – bereits der dritte Saisontreffer für den 18-jährigen Top-Joker.

„Es ist ein bisschen paradox, denke ich. „Ich fand unsere zweite Halbzeit viel besser als die erste“, sagte Trainer Thomas Tuchel, der das Spiel aufgrund einer Rotsperre aus der Vorsaison von der Loge aus verfolgte und an der Seitenlinie durch seine Assistenten Zsolt Löw und Anthony Barry vertreten wurde. Mit Blick auf dieses verwirrte Verhalten bei Gegentoren. „Und am Ende haben wir den zweiten verloren und den ersten gewonnen.“ Dennoch wollte Tuchel das Gesehene nicht überbewerten. Der Sieg sei „wichtig für das Vertrauen und die Weiterentwicklung“ der Mannschaft, sagte der Trainer und fügte hinzu: „Aber es gibt noch Dinge, die wir besser machen müssen.“