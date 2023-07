Ein Zitat aus der heiligen hinduistischen Schrift in der Filmbiografie hat auf mehreren Ebenen eine Debatte ausgelöst

Der Blockbuster-Film „Oppenheimer“ von Christopher Nolan, der letzten Freitag in die Kinos kam, löste in Indien eine heftige Kontroverse über eine intime Szene aus, in der der Protagonist eine Zeile aus der heiligen hinduistischen Schrift, der Bhagavad Gita, rezitiert. Als am Wochenende die Inder in die Kinos strömten, um sich Nolans neuestes und mit Spannung erwartetes Werk anzusehen, brodelte es in den sozialen Medien bald vor Boykottaufrufen gegen den Film.

Das Drama erzählt die Geschichte des amerikanischen theoretischen Physikers J. Robert Oppenheimer – oft als „Vater der Atombombe“ bezeichnet – und untersucht die Entstehung des berüchtigten Manhattan-Projekts, das mit der US-Bombardierung der japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 seinen Höhepunkt fand.

In dem Film wird Oppenheimer, gespielt vom irischen Schauspieler Cillian Murphy, beim Liebesakt mit Jean Tatlock, gespielt von Florence Pugh, gezeigt. In der kontroversen Szene hält Pugh während des Geschlechtsverkehrs inne, greift nach einem Exemplar der Bhagavad Gita und bittet Murphy, daraus vorzulesen. „Jetzt bin ich zum Tod geworden, zum Zerstörer der Welten,“ sagt Oppenheimers Charakter.

Am Montag kritisierte der indische Minister für Information und Rundfunk (I&B), Anurag Thakur, das Central Board of Film Certification (CBFC), im Volksmund Zensurbehörde genannt, wegen der „anstößigen“ Szene und forderte deren Entfernung. Die Regierung hat Maßnahmen gegen Beamte eingeleitet, die dafür verantwortlich gemacht werden.

Fragen an die Zensurbehörde

Zuvor, am Sonntag, hatte Uday Mahurkar, ein Journalist, der zum Informationsbeauftragten der indischen Regierung wurde, die CBFC scharf kritisiert, weil sie den Film genehmigt hatte. Mahurkar übernahm die CBFC als Gründer der „Save Culture, Save India Foundation“, die er im Dezember 2022 mit dem Ziel ins Leben rief: „Vereint Indien gegen perverse Content-Macher” online und im Fernsehen. Mahurkar brachte die eskalierenden Fälle sexueller Übergriffe im Land mit der Zunahme der Pornosucht in Verbindung.

„Man ist ratlos, wie die CBFC den Film mit dieser Szene genehmigen konnte“, schrieb Mahurkar auf Twitter und teilte eine Pressemitteilung seiner Stiftung. Er nannte die Szene „ein vernichtender Angriff auf den Hinduismus“ und forderte das I&B-Ministerium auf: „alles Notwendige zu tun, um die Würde des verehrten heiligen Buches der Hindus zu wahren, die Beteiligten zu bestrafen und Prozesse einzurichten, damit solche Dinge in Zukunft nicht passieren.“

FILM OPPENHEIMERS ANGRIFF AUF BHAGWAD GEETAPressemitteilung der Save Culture Save India Foundation Datum: 22. Juli 2023Die Save Culture Save India Foundation ist darauf aufmerksam geworden, dass der Film Oppenheimer, der am 21. Juli veröffentlicht wurde, Szenen enthält, die einen vernichtenden Eindruck hinterlassen… pic.twitter.com/RmJI0q9pXi — Uday Mahurkar (@UdayMahurkar) 22. Juli 2023

Im Juni veranstaltete die Stiftung eine Veranstaltung, bei der Yogi Adityanath, ein Hindu-Mönch und Chief Minister (CM) von Indiens bevölkerungsreichstem Bundesstaat Uttar Pradesh, „Kulturkrieger“ ehrte und einen Film veröffentlichte:Entlarvung der Urheber perverser Inhalte, die zu kultureller Entwürdigung, einschließlich Vergewaltigung, führen.“ Er sagte, dass das digitale Zeitalter ebenso vorteilhaft wie gefährlich sei, und warnte davor, dass Schulkinder durch Online-Gaming-Aktivitäten dazu verleitet werden, vom Hinduismus zu einer anderen Religion zu konvertieren.

„Oppenheimer“ ist der erste Nolan-Film, der von der Motion Pictures Association of America ein R-Rating erhalten hat, was bedeutet, dass er Inhalte für Erwachsene enthält und Personen unter 17 Jahren die Begleitung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten benötigen, um den Film anzusehen. Die indische CBFC bewertete den Film jedoch mit U/A, was moderate Themen für Erwachsene bedeutet, nachdem Universal – das Studio, das den Film produzierte – einige Aufnahmen des „Films“ herausgeschnitten hatte.intime Szenen.“ Berichten zufolge wurden die Schnitte vom Studio selbst vorgenommen, weil es der Meinung war, dass die Zensurbehörde die Szenen nicht zulassen würde. Gemäß dieser Zertifizierung gelten die Inhalte nicht als stark belastend und können von einem Kind unter 12 Jahren unter elterlicher Aufsicht angesehen werden.

Obwohl der Zensor einige beleidigende Worte von Oppenheimer sowie einige Aufnahmen der Sexszene entfernte und gleichzeitig eine Szene schnitt, in der Florence Pugh nackt ist – in der in indischen Kinos gezeigten Version scheint sie ein schwarzes Kleid zu tragen –, erlaubte er die Szene, die für Aufruhr gesorgt hat.

Zuvor verteidigte Nolan, der dafür bekannt ist, dass er in seinen Filmen niemals Sexszenen einbaut, die intimen Szenen und erklärte, dass sie für die genaue Darstellung der leidenschaftlichen Beziehung zwischen Oppenheimer und Tatlock von entscheidender Bedeutung seien. Weder Nolan noch Universal haben bisher auf die heftige Kontroverse in Indien reagiert.

In der Übersetzung verloren

Unterdessen wurde die Interpretation des Zitats aus der Bhagavad Gita, das in der Szene zitiert wurde, die die Kontroverse auslöste, vom renommierten indischen Autor Devdutt Pattanaik in Frage gestellt. In einem Interview mit Indian Express im Zusammenhang mit der weltweiten Veröffentlichung des Films schlug er vor, dass das Zitat anders übersetzt werden könne.

Als er herausfand, was Oppenheimer aus der Bhagavad Gita zitierte, war er ratlos, da er mit dem Zitat nicht vertraut war, sagte Pattanaik der Veröffentlichung. „Ich habe etwas über Oppenheimer recherchiert und bin noch nie auf diese Zeile gestoßen. Ich hatte diese Zeile noch nie gehört. Jemand sagte, es sei Kapitel 11, Vers 32, wo es eigentlich „kaal-asmi“ heißt, was „Ich bin die Zeit, Zerstörer der Welt“ bedeutet. Seine Übersetzung selbst ist also fehlerhaft. Es ist nicht „Ich bin der Tod“. Es ist Zeit, Zeit ist der Zerstörer der Welt,“ er sagte.

Eine ähnliche Beobachtung teilte Professor Stephen Thompson, der mehr als 30 Jahre lang Sanskrit studiert und lehrt, mit Wired. Thompson schlug vor, dass Oppenheimer „war offensichtlich sehr angezogen” zum Hinduismus.









Oppenheimer zitierte die Passage aus der Bhagavad Gita, nachdem er 1945 in New Mexico erfolgreich den Dreifaltigkeitstest bestanden hatte. „Wenn der Glanz von tausend Sonnen in den Himmel brechen würde, wäre das wie der Glanz des Mächtigen … Ich werde zum Tod, zum Zerstörer der Welten“, wird die Passage oft mit den Worten zitiert. Es fand auch Eingang in Nolans Drama.

Pattanaik begründete Oppenheimers Interpretation des Verses aus der Bhagavad Gita mit der Notwendigkeit, etwas Trost zu finden, als er miterlebte, wie sich seine wissenschaftliche Forschung in ein echtes Mittel der Zerstörung verwandelte. „Er ist aufgeregt, weil er Tod und Zerstörung in großem Ausmaß sieht, und er sucht offensichtlich nach einem spirituellen Hintergrund … Er hat einen jüdisch-christlichen Hintergrund, wo Gott bekanntermaßen Menschen mit Überschwemmungen und Feuer bestraft. Dieser Akt der gewaltsamen Tötung der Menschheit ist fester Bestandteil biblischer Traditionen; Es ist kein Teil hinduistischer Traditionen, kein Teil jainistischer oder buddhistischer Traditionen … Ich glaube, er suchte nach etwas Trost und fand diesen Vers sehr dramatisch“, sagte der Autor.

Zunächst soll der amerikanische Physiker seine Leistung gefeiert haben, doch später litt er unter schlechtem Gewissen nach den Bombenanschlägen auf Hiroshima und Nagasaki, bei denen über 110.000 Menschen ums Leben kamen. Eine weniger bekannte Tatsache ist, dass Oppenheimer vom ersten Premierminister des Landes, Jawaharlal Nehru, zur Einwanderung nach Indien eingeladen wurde, wie in der im April veröffentlichten Biographie des indischen Physikers Homi Jehangir Bhabha (1909-1966) von Bakhtiyar K Dadabhoy erwähnt.

Oppenheimers pazifistische Ansichten und Behauptungen, dass er und seine Frau kommunistische Verbindungen hätten, führten 1954 zu einer Untersuchung durch die US-Regierung, die dazu führte, dass ihm die Mitwirkung an politischen Entscheidungen untersagt wurde. Vor diesem Hintergrund bot Nehru Oppenheimer die Staatsbürgerschaft an, die er jedoch höflich ablehnte, da er dennoch von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen der US-Regierung freigesprochen werden wollte. Laut Dadabhoy war Bhabha, der ein guter Freund von Oppenheimer geworden war, maßgeblich daran beteiligt, Nehru davon zu überzeugen, einen geheimen Brief an Oppenheimer zu schicken, in dem er ihm die indische Staatsbürgerschaft anbot. Die Wissenschaftler befürchteten jedoch, dass ihm die Einreiseerlaubnis nach Indien verweigert würde, und die Beantragung einer Erlaubnis könnte das Misstrauen gegen ihn verstärken.

Kino und Gefühle

Dies ist nicht das erste Mal seit der Machtübernahme der Modi-Regierung im Jahr 2014, dass rechte Hindu-Nationalisten wegen ihrer Darstellung des Hinduismus in Filmen, Fernsehsendungen oder Werbespots Anstoß nehmen. Einige wurden boykottiert oder nach dem Aufschrei konservativer und radikaler Gruppen sogar aus der Luft genommen.













Im Jahr 2020 erhielt Netflix in Indien Gegenreaktionen für eine Szene in der Serie „A Passender Junge“, in der sich eine Hindu-Frau und ein Muslim an einem Hindu-Schrein küssen. In diesem Jahr musste die indische Schmuckmarke Tanishq aufgrund von Online-Kritik eine Werbekampagne zurückziehen, die während Diwali – dem hinduistischen Lichterfest – mit einem interreligiösen Paar veröffentlicht wurde. Analysten und Filmkritiker haben auf einen erkennbaren Paradigmenwechsel in der Tonalität indischer Filme hingewiesen, da nationalistische und islamfeindliche Narrative bei einem großen Teil des Publikums an Bedeutung gewonnen haben und angeblich stillschweigend von der regierenden Bharatiya Janata Party unterstützt werden.

Letztes Jahr löste „The Kashmir Files“ des Filmemachers Vivek Agnihotri, ein Kassenschlager und basierend auf der Massenflucht kaschmirischer Hindus auf der Flucht vor gewalttätigen militanten Islamisten in dem unruhigen nordindischen Staat, der an Pakistan grenzt, in den 1990er Jahren eine scharfe Spaltung beim Publikum aus. Der Film löste gemischte Reaktionen aus, darunter „herzzerreißend„ „wahrhaftig,“ Und „Islamfeindlich“, abhängig von den politischen Ansichten des polarisierten Publikums.

In ähnlicher Weise löste in diesem Jahr die Veröffentlichung von „The Kerala Story“ über ein Hindu-Mädchen aus Indiens südlichstem Bundesstaat, das dazu verleitet wurde, sich der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ anzuschließen, eine weitere Runde der Kontroversen aus, und viele nannten es Propaganda, um Muslime – die größte Minderheitsgruppe des Landes – unter der Herrschaft der Modi-Regierung weiter zu marginalisieren.

Joydeep Sen GuptaAsien-Redakteur