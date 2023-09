An einem späten Freitagabend in Manila werden sich ein paar deutsche Fans in der Mall of Asia Arena ungläubig die Augen gerieben haben: 113:111 war das Endergebnis, als Deutschland die USA besiegte und am Sonntag das Finale gegen Serbien erreichte. Zu Hause in Deutschland waren selbst Nicht-Basketballfans in den letzten Stunden der Arbeitswoche gebannt vor dem Livestream, um Zeuge dessen zu werden, was mit ziemlicher Sicherheit Deutschlands größter Erfolg in diesem Spiel war.

Allein schon der Einzug ins Halbfinale gegen die Amerikaner war für die Deutschen, die seit 2002 bei einer Weltmeisterschaft nicht mehr so ​​weit gekommen waren, bereits ein großer Erfolg. Ähnlich wie bei der aktuellen Mannschaft waren ein starker Teamgeist und eine besondere Art von Zusammenhalt gefragt einer der größten Stärken der deutschen Mannschaft unter der Führung von NBA-Superstar Dirk Nowitzki vor 21 Jahren. Dieses Team würde Bronze gewinnen, erst die zweite internationale Medaille für Deutschland, seit ein Team aus weniger bekannten Spielern 1993 alle überraschte, als sie zu Hause den Europameistertitel gewannen.

„Dirk war der beste Spieler der Welt“, sagte Patrick Femerling, einer von Nowitzkis Teamkollegen bei der FIBA-Weltmeisterschaft 2002 in Indianapolis, gegenüber der DW.

„Aber das war nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg. Die Mannschaft hat ihre Rolle akzeptiert und angenommen. Jeder hat seine Höchstleistung auf den Platz gebracht.“

Genau wie bei der FIBA-Weltmeisterschaft 2023.

Zwei verlorene Generationen

Die Mannschaft von 2002 blieb in den folgenden Jahren im Wesentlichen intakt und gewann 2005 eine weitere Medaille – Silber bei der Basketball-Europameisterschaft –, nachdem sie im Finale in Belgrad gegen Griechenland verloren hatte.

Danach begannen die Dinge zu bröckeln, und Deutschland geriet fast zwei Jahrzehnte lang in eine Flaute. Dies änderte sich letztes Jahr, als Deutschland unter dem neuen Cheftrainer Gordon Herbert Bronze bei der Eurobasket gewann – bei der Deutschland einer von vier Co-Gastgebern war.

„In der Vergangenheit waren die Mannschaften der Bundesliga (Deutschlands höchste Spielklasse) auf immer mehr ausländische Spieler angewiesen“, sagte Femerling. „Dadurch hat man im Grunde zwei Generationen von (deutschen) Spielern verloren, die Profi-Basketball nicht als gangbare Option sahen.“

Allerdings habe sich dies laut Femerling in den letzten Jahren geändert.

„Die Vereine legen mehr Wert darauf, jungen (deutschen) Spielern eine Chance zu geben, und das ist sicherlich ein Grund, warum wir jetzt eine gute Nationalmannschaft haben.“

Kontinuität und Engagement

Dieser verstärkte Fokus auf die Entwicklung deutscher Nachwuchstalente sowie die Verpflichtung von Trainer Herbert im Jahr 2021 zählen zu den wesentlichen Faktoren für den aktuellen Erfolg der Nationalmannschaft.

„Er ist ein sehr ruhiger und besonnener Trainer“, sagte Femerling über den 64-jährigen Kanadier. „Er passt gut ins Team.“

Das Erfolgsrezept ist denkbar einfach: Kontinuität und Vertrauen. Dies gilt für das Trainer- und Betreuerteam, insbesondere aber für die Zusammensetzung des Kaders. Neun der Spieler, mit denen Herbert letztes Jahr beim Eurobasket Bronze gewann, sind ebenfalls Teil dieser WM-Mannschaft. Außerdem verlangt der gebürtige Penticton BC-Amerikaner, der den größten Teil seiner Karriere als Spieler in Finnland verbracht hat, eines von sich und seinen Spielern: völlige Hingabe.

„Ohne Engagement kann man seine Ziele nicht erreichen“, sagte Herbert. „Alle reden immer davon, Ziele zu erreichen, aber in erster Linie braucht man Hingabe und Opferbereitschaft. Und alle meine Spieler haben dieses Engagement.“

Der in Kanada geborene deutsche Trainer war ein wesentlicher Faktor für den Erfolg Deutschlands Bild: Tilo Wiedensohler/camera4+/IMAGO

Der Trainer sieht seine Hauptaufgabe darin, eine Mannschaft wirklich zu formen, und dafür investiert er viel Zeit und Mühe. Vor der Weltmeisterschaft flog er nach Nordamerika, um Dennis Schröder, jetzt Spieler der Toronto Raptors, die Orlando Magic-Brüder Moritz und Franz Wagner sowie Daniel Theis von den Indiana Pacers zu besuchen.

Herbert geht gerne mit seinen Spielern essen und nutzt die Gelegenheit, sie nicht nur als Spieler, sondern auch als Menschen kennenzulernen.

„Ich kannte Daniel vorher nicht so gut und freute mich deshalb sehr auf das Abendessen. Wir hatten wirklich gute Gespräche“, sagte Herbert über sein Treffen mit Theis.

„Gordie weiß, wie man mit den Spielern spricht. Er weiß, was er tut“, sagte Femerling.“

„Und er hat eine gute Verbindung zu Dennis, was sehr wichtig ist. Da passt alles sehr gut zusammen.“

„Dennis ist erwachsen geworden“

Dennis Schröder ist Kapitän und unangefochtener Anführer dieser Ausgabe der Nationalmannschaft – ein bisschen wie Dirk Nowitzki vor all den Jahren. Sein gutes Verhältnis zum Trainer dürfte einer der Gründe dafür sein, dass er in den meisten Spielen Deutschlands zu den Leistungsträgern gehörte.

Dennis Schröder (zweiter von links) ist Deutschlands Kapitän und unangefochtener Spitzenreiter Bild: Tilo Wiedensohler/camera4+/IMAGO

„Ich kann nicht erklären, warum die Dinge so gut zusammenpassen. Er weiß genau, was er braucht und was er will. Aber er lässt auch alle in der Kabine wissen, dass sie wichtig sind“, sagte Schröder im DBB-Interview Basketballverband).

Einst als „enfant terrible“ angesehen, ist Schröder sowohl körperlich als auch geistig gereift, seit er 2013 den Bundesligisten Braunschweig verließ und sich den Atlanta Hawks der NBA anschloss.

„Dennis ist erwachsen geworden, er hat sich sehr gut entwickelt“, sagte Femerling.

„Manchmal war seine Rolle sehr groß, ebenso die Erwartungen an ihn. Aber man konnte in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung beobachten.“

Konzentrieren Sie sich auf die Jugendentwicklung

Was aber, wenn der Kapitän einen schlechten Tag hat? Gegen Lettland im Viertelfinale erzielte Schröder lediglich vier Körbe – und keinen einzigen Dreier.

„Es war mein schlechtestes Spiel überhaupt als Basketballspieler“, gab Schröder später auf Instagram zu.

Zum Glück für Deutschland traten andere wie Franz und Moritz Wagner, Andi Obst oder sogar Johannes Thiemann auf.

„Wir haben in allen Bereichen viel Qualität und auch die Altersstruktur von jung bis erfahren ist sehr gut“, sagte Femerling: „Das ist die beste Nationalmannschaft, die wir je hatten.“

Auch wenn es noch Jahre dauern wird, bis wir beurteilen können, ob die Richtung, die der deutsche Basketball eingeschlagen hat, nachhaltig ist, befürchtet Femerling keinen Einbruch, wie ihn der DBB vor einigen Jahrzehnten erlebte.

„Ich hoffe, dass die Jugendarbeit – sowohl von Männern als auch von Frauen – weiterhin vorangetrieben und gefördert wird. Und dass die Menschen weiterhin davon profitieren.“

Herausgegeben von: James Thorogood