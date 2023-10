Krieg ist der Einsatz organisierter Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele. Diese Gewalt in einen Regelrahmen einzuschränken, ist das Ziel des Völkerrechts. Die Dinge werden jedoch komplizierter, wenn diese Idee auf die chaotische Realität in Israel und Gaza trifft.

Es herrscht Klarheit über den brutalen Angriff vom 7. Oktober, als Hamas-Kämpfer in Israel einmarschierten, mehr als 1.300 Menschen töteten und fast 200 Geiseln entführten. Stefan Talmon, ein in Deutschland ansässiger Völkerrechtsexperte, sieht darin zunächst einen „Massenmord“. Angesichts der langen Geschichte zwischen Israel und den Palästinensern kommt er jedoch auch zu dem Schluss: „Aufgrund des Ausmaßes und der Intensität dieses Angriffs am 7. Oktober würde das Völkerrecht davon ausgehen, dass es sich hier um einen bewaffneten Konflikt handelt.“

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu rief daraufhin den Kriegszustand aus. Am Tag nach dem Massaker im Süden Israels sagte Netanyahu ausdrücklich, dass Israel jeden Ort, an dem die Hamas operierte oder sich versteckte, in Schutt und Asche legen würde. Seitdem bombardiert Israel Gaza. In nur sechs Tagen wurden rund 6.000 Bomben auf Gaza abgeworfen – eine Fläche, die der Größe der Stadt Detroit entspricht, und die Bombenangriffe gingen unvermindert weiter. Über 4.000 Menschen wurden in Gaza getötet, obwohl die tatsächliche Zahl der Todesopfer dort wahrscheinlich viel höher ist.

Dutzende Menschen wurden bei Hamas-Massaker im Kibbuz Kfar Azza ermordet Bild: Ohad Zwigenberg/AP/picture Alliance

Vier Tage nach dem Angriff sagte der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, dass bereits „Hunderte Tonnen Bomben“ auf Gaza abgefeuert worden seien, und fügte hinzu, dass „der Schwerpunkt auf Schaden und nicht auf Genauigkeit liegt“.

Selbstverteidigung – in Grenzen

Das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen bewaffnete Angriffe gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen ist unbestreitbar. Dieses Recht wird jedoch durch das humanitäre Völkerrecht eingeschränkt. Eines der wichtigsten Prinzipien dabei ist die Differenzierung: Die Kriegsparteien müssen zwischen Zivilisten und Kombattanten, zwischen zivilen Objekten und militärischen Zielen unterscheiden.

Das bedeutet allerdings nur, dass Zivilisten oder zivile Einrichtungen nicht wissentlich Ziel von Angriffen sein dürfen. Daher ist die Tötung von Zivilisten nur dann verboten, wenn Beweise dafür vorliegen, dass sie vorsätzlich begangen wurde.

In der Praxis, erklärte Rechtsprofessor Talmon, bedeute das: „Wenn die Hamas eine Raketenanlage in einem zivilen Viertel positioniert, hat Israel das Recht, diese Raketenanlage anzugreifen – selbst auf Kosten dessen, was man in der Zivilbevölkerung schrecklich als ‚Kollateralschaden‘ bezeichnet.“ . Und dieser Kollateralschaden kann, je nach militärischem Ziel und Bedarf, auch sehr hoch sein.“

Im Gazastreifen, der seit 2007 unter israelischer und ägyptischer Blockade steht und einer der am dichtesten besiedelten und bebauten Gebiete der Erde ist, ist es nach internationalem Recht nahezu unmöglich, zwischen zivilen und militärischen Zielen zu unterscheiden. Hamas-Tunnel verlaufen unter Wohnhäusern; Hamas-Einrichtungen befinden sich in Wohn- und Bürogebäuden. Das Völkerrecht berücksichtigt dies nicht wirklich.

„Wenn die Hamas in Schulen, Moscheen und Krankenhäusern bleibt und sich versteckt und von dort aus Kommandozentralen betreibt, dann werden sie zu legitimen militärischen Zielen“, sagte Stefan Talmon. Gleichzeitig gilt: Wenn die Hamas militärische Stellungen in zivilen Gebieten errichtet, gilt das als Kriegsverbrechen.

Kollektivstrafe verboten

Israel hat eine totale und umfassende Blockade des Gazastreifens verhängt. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sprach von einer totalen Belagerung, bei der Gaza von der Strom-, Wasser-, Nahrungsmittel- und Treibstoffversorgung abgeschnitten würde. Die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem wirft Israel aufgrund des Ausmaßes der Luftangriffe und der Blockade Kriegsverbrechen vor. Die humanitäre Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen spricht von einer kollektiven Bestrafung Gazas, die gegen das Völkerrecht verstößt.

Laut Professor Talmon kommen die meisten Völkerrechtsexperten zu dem Schluss, dass eine vollständige Blockade – Lebensmittel, Trinkwasser, Treibstoff, medizinische Produkte – nicht im Einklang mit dem Völkerrecht steht. „Im Völkerrecht gibt es ein Verbot der sogenannten kollektiven Bestrafung, in diesem Fall der kollektiven Bestrafung der gesamten palästinensischen Bevölkerung des Gazastreifens. Nicht alle von ihnen sind Mitglieder der Hamas und nicht alle von ihnen sind für diesen Angriff verantwortlich.“ Aber sie sind alle gleichermaßen von dieser Reaktion Israels betroffen – wahllos.“

Darüber hinaus verbietet das Völkerrecht ausdrücklich das Aushungern einer Zivilbevölkerung. „Wenn ich eine totale Blockade verhänge, gehen irgendwann die Lebensmittelvorräte oder das Trinkwasser aus, und dann kommt es so weit, dass die Zivilbevölkerung ausgehungert wird. Das ist nach internationalem Recht verboten“, sagte Talmon.

Gaza-Stadt ist eines der am stärksten bebauten und am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt Bild: Maxar Technologies/AP/Picture Alliance

Evakuierung legal, Ausweisung illegal

Am 13. Oktober forderte das israelische Militär mehr als eine Million Zivilisten im nördlichen Teil des Gazastreifens – fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung – auf, in den südlichen Teil des Gebiets zu ziehen.

Da die Infrastruktur des Gazastreifens in Trümmern liege und es nicht genügend Orte gebe, um so viele Menschen aufzusuchen, erklärten die Vereinten Nationen, eine solche Evakuierung sei unmöglich. Jan Egeland, ehemaliger Staatssekretär Norwegens und derzeitiger Generalsekretär der Hilfsorganisation Norwegischer Flüchtlingsrat, bezeichnete den Evakuierungsbefehl als rechtswidrig. Es handele sich „nicht um eine Evakuierungsmöglichkeit, sondern um einen Befehl zur Umsiedlung. Nach dem humanitären Recht spricht man von gewaltsamer Umsiedlung von Bevölkerungsgruppen und ist ein Kriegsverbrechen“, sagte er.

Grundsätzlich sei aber, erklärt Stefan Talmon, die Evakuierung einer Zivilbevölkerung durch eine Besatzungsmacht nach internationalem Recht erlaubt. „Zum Beispiel, um den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und militärische Einsätze zu ermöglichen.“ Nach Einschätzung von Talmon handelt Israel in diesem Fall nicht rechtswidrig.

„Es wäre gegen das Völkerrecht, wenn Israel versuchen würde, die Bevölkerung aus dem gesamten Gazastreifen zu vertreiben. Allerdings kann ich innerhalb des Territoriums eines Gegners die Bevölkerung evakuieren oder sie zu ihrem eigenen Schutz und ihrer Sicherheit zur Umsiedlung zwingen.“ erklärte der Völkerrechtsexperte.

Internationales Recht „wird von Ländern für Länder gemacht“, sagte Stefan Talmon. Länder, die dabei davon ausgehen, dass sie eines Tages selbst Krieg führen werden. Dabei wollen sie sich keine Fesseln anlegen oder Regeln auferlegen, die sie dann nicht befolgen können.“

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.