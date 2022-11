Was Sie wissen sollten, da die Staaten weiter zählen und wichtige Rennen in der Schwebe bleiben

CNN

Wichtige Rennen zur Bestimmung der Kontrolle über den Senat in Arizona und Nevada müssen noch ausgerufen werden, da beide Staaten um die Auszählung von Hunderttausenden von Stimmzetteln kämpfen, die noch bearbeitet werden müssen.

Es kann noch Stunden – oder Tage – dauern, bis in diesen Bundesstaaten genügend Stimmzettel ausgezählt sind, um festzustellen, wer die Senats- und Gouverneurswahlen in beiden Bundesstaaten gewonnen hat. Es gibt auch noch viele wichtige uneinberufene Kongresswahlen in Kalifornien und Colorado, die bestimmen werden, wie das Haus aussieht, wenn der neue Kongress im Januar seinen Sitz hat.

Die inoffiziellen Ergebnisse – und die anhaltende Ungewissheit darüber, wer den Kongress im nächsten Jahr kontrollieren wird – haben die republikanische Besorgnis über die Wahlergebnisse nicht verhindert, bei denen eine erwartete republikanische Welle nie zustande kam. Die glanzlosen GOP-Ergebnisse haben neue Fragen zum Weg des GOP-Führers des Hauses, Kevin McCarthy, zum Sprecher aufgeworfen und der drohenden Fehde von 2024 zwischen dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, eine neue Ebene hinzugefügt.

Folgendes sollten Sie wissen, während die Zählung fortgesetzt wird:

Der Hauptgrund für die Verzögerung ist die Art und Weise, wie jeder Staat die Stimmzettel außerhalb der am Wahltag an den Wahllokalen abgegebenen Stimmzettel handhabt, einschließlich vorzeitiger Abstimmungen und Briefwahlzettel.

In Arizona zum Beispiel schätzt das Entscheidungsbüro von CNN, dass es ungefähr 675.000 gibt Stimmzettel auszuzählen. Die Mehrheit davon, etwa 400.000 Stimmzettel, befindet sich in Maricopa County, dem bevölkerungsreichsten Landkreis des Bundesstaates, zu dem auch Phoenix gehört.

Von diesen Stimmzetteln wurden am Wahltag etwa 290.000 in den Wahlzentren abgegeben, sagte Bill Gates, der Vorsitzende des Aufsichtsrats von Maricopa County, am Donnerstag auf CNN. Diese Stimmzettel müssen verarbeitet werden, bevor sie gezählt werden können, was zu einer Verzögerungszeit bei der Tabellierung führt.

„Wir kommen jetzt zu dem, was wir Late-Earlys nennen, das sind also frühe Stimmzettel, die wir über das Wochenende erhalten hätten, oder genauer gesagt 290.000, die am Wahltag in unseren Wahlzentren abgegeben wurden“, sagte Gates.

Die Summe sei „ein Rekord“, fügte er hinzu.

Darüber hinaus hat Maricopa County etwa 17.000 Stimmzettel, die versucht wurden, am Wahltag gezählt zu werden, aber aufgrund eines Druckerfehlers nicht vom Tabulator gelesen wurden, und diese Stimmzettel müssen ebenfalls noch gezählt werden.

Der Landkreis habe noch nicht begonnen, die 290.000 am Wahltag abgegebenen Stimmzettel auszuzählen, sagte Gates am Donnerstag. Beamte in Maricopa County sagten, dass sie erwarten, später am Donnerstagabend zusätzliche Stimmenzahlen zu veröffentlichen, die die am Samstagabend, Sonntag und den größten Teil des Montags erhaltenen Stimmzettel umfassen würden.

In Pima County, dem zweitbevölkerungsreichsten Arizona, sagten Beamte, dass am Mittwochabend noch etwa 159.000 Stimmzettel ausgezählt werden müssten, und der Bezirk rechnet nicht damit, die Zählung vor dem 14. oder 15. November abzuschließen.

Die nicht gezählten Stimmzettel umfassen mehr als 54.000 vorzeitige Stimmzettel, die noch vom Büro des Protokollführers bearbeitet werden. Der Landkreis erwartet, etwa 20.000 Stimmzettel pro Tag zu tabellieren und wird die Ergebnisse jeden Tag um 18 Uhr Ortszeit veröffentlichen.

In Nevada erlaubt das Gesetz des Bundesstaates den Eingang von Briefwahlzetteln bis Samstag, solange sie bis zum Wahltag abgestempelt wurden, was bedeutet, dass die Bezirke noch Stimmzettel zur Zählung erhalten.

Clark County, der größte des Bundesstaates, zu dem auch Las Vegas gehört, erhielt am Mittwoch mehr als 12.000 abgestempelte Stimmzettel von der Post, sagte der Registrar von Clark County, Joe Gloria. Die Zahl ging am Donnerstag jedoch deutlich zurück, da der Landkreis weitere 626 Stimmzettel vom Postdienst erhielt.

Darüber hinaus verfügen die Bezirke in Nevada über Zehntausende von Briefwahlzetteln, die am Wahltag in Briefkästen an den Wahllokalen abgegeben wurden. Clark County sagte, dass seine Briefkästen am Wahltag fast 57.000 Briefwahlzettel enthielten.

Insgesamt müssen in Clark County mehr als 50.000 Stimmzettel gezählt werden, die sich in „verschiedenen Stadien des Validierungsprozesses“ befinden, sagte Gloria in einem Update vom Donnerstag.

Washoe County, zu dem auch Reno gehört, erhielt am Dienstag fast 18.500 Stimmzettel von Wahlzentren und der Post sowie am Mittwoch etwa 4.000 zusätzliche Stimmzettel per Post, so Jamie Rodriguez, der vorläufige Wählerregister des Landkreises.

Bethany Drysdale, eine Sprecherin des Landkreises, sagte CNN am Donnerstag, dass noch etwa 20.000 Stimmzettel ausgezählt werden müssten. „Mehr Briefwahlzettel werden heute ankommen, aber wir können nicht abschätzen, wie viele“, sagte sie.

Rodriguez sagte Reportern auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass sich der Landkreis immer noch auf die Verwendung von Briefwahlzetteln einstelle und mehr als während der Vorwahlen Anfang dieses Jahres bekommen habe.

„Nicht, dass wir nicht mit einer großen Anzahl eingehender Stimmzettel gerechnet hätten – zwei volle Regale mit Stimmzetteln zu sehen, ist jedoch etwas mehr als wir erwartet haben, und ich denke, dass es jetzt etwas schwieriger für uns ist als in der Vorwahl“, sagte Rodriguez .

Die glanzlose Leistung mehrerer von Trump unterstützter Kandidaten in Schlachtfeldstaaten hat neue Zweifel an Trumps potenziellem Wahlkampfstart im Jahr 2024 aufkommen lassen, der bei einer für Dienstag geplanten Veranstaltung erwartet wird.

Gleichzeitig schürt der durchschlagende Wiederwahlsieg von DeSantis in Florida die Forderung, dass er aus seiner Dynamik Kapital schlagen und Trump für die Nominierung 2024 herausfordern soll.

Der Beginn des Präsidentengerangels direkt nach dem Ende der Midterms ist nichts Neues, aber der potenzielle Kampf in der Republikanischen Partei auf der Suche nach 2024 ist besonders bemerkenswert, nachdem Trump in der Nacht vor der Wahl angekündigt hatte, dass er bei einer Kundgebung in Florida dies ankündigen würde Nächsten Dienstag.

Der Trump-DeSantis-Showdown schwelt seit Monaten, aber er könnte ans Licht kommen, wenn die Hauptsaison 2024 offiziell beginnt. Ein Trump-Berater sagte CNN am Mittwoch, dass DeSantis nach der Wahl am Dienstag „bereits einen Moment hatte, aber die Intensität des Rampenlichts nur vervierfacht wurde“.

McCarthy bewegt sich schnell, um die Stimmen zu sperren, die erforderlich sind, um den Hammer des Sprechers im nächsten Kongress zu beanspruchen, da sich die Republikaner immer noch einer Mehrheit im Repräsentantenhaus nähern, selbst nachdem die Demokraten am Dienstag eine besser als erwartete Nacht hatten. CNN hat noch keine Übernahme der Kammer durch die Republikaner prognostiziert.

Aber die endgültige Größe einer republikanischen Mehrheit könnte bestimmen, wie schwierig es für McCarthy sein wird, Sprecher zu werden, da eine knappe Mehrheit den Pro-Trump House Freedom Caucus dazu veranlassen könnte, McCarthys Führungsambitionen im Weg zu stehen.

Eine Quelle, die mit den Beratungen des House Freedom Caucus vertraut ist, teilte CNN am Mittwochmorgen mit, dass rund zwei Dutzend aktuelle und neue Mitglieder bereit sind, gegen McCarthy zu stimmen, wenn er ihnen keine Zugeständnisse macht. Sie diskutieren aktiv darüber, einen nominellen Herausforderer aufzustellen, der McCarthy bei den Führungswahlen nächste Woche gegenüberstehen soll, um den GOP-Führer zu zwingen, ihnen mehr Einfluss auf die Arbeitsweise des Repräsentantenhauses zu geben, sagte die Quelle.

Der Abgeordnete Bob Good aus Virginia, ein Mitglied des Hardline House Freedom Caucus, sagte Reportern am Donnerstag, dass McCarthy „nichts getan hat, um meine Stimme zu verdienen“, als Sprecher, und sagte voraus, dass McCarthy für die Rolle herausgefordert werden würde.

Diese Geschichte wurde am Donnerstag mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.