Wo liegt Dschenin?

Jenin ist eine palästinensische Stadt im nördlichen Teil des von Israel besetzten Westjordanlandes. Die Stadt steht unter der Verwaltung der Palästinensischen Autonomiebehörde, die in Teilen des Westjordanlandes nur begrenzte Befugnisse hat. Die anhaltende Besetzung des Westjordanlandes durch Israel wird allgemein als Verstoß gegen das Völkerrecht angesehen.

Das Flüchtlingslager Dschenin, in dem das israelische Militär am Montag einen Angriff startete, bei dem mindestens acht Menschen getötet wurden, ist ein dicht besiedelter Teil der Stadt. Es wurde in den frühen 1950er Jahren gegründet, um Palästinenser unterzubringen, die vor, während und nach dem israelisch-arabischen Krieg im Jahr 1948 geflohen sind oder aus ihren Häusern vertrieben wurden, hauptsächlich aus dem nördlichen Teil des Westjordanlandes. Die Palästinenser bezeichnen diese Zeit als Nakba, die Katastrophe.

Israel eroberte und besetzte das Westjordanland zusammen mit Ostjerusalem während des Sechstagekrieges im Jahr 1967. Die Palästinenser wollen das Westjordanland, Ostjerusalem und Gaza als integrale Bestandteile eines künftigen unabhängigen palästinensischen Staates sehen. Allerdings sind alle wesentlichen Friedensgespräche seit mindestens einem Jahrzehnt eingefroren.

Welche militanten Gruppen sollen in der Gegend aktiv sein?

Israel behauptet, dass das Flüchtlingslager Dschenin ein Operationsgebiet für bewaffnete Kämpfer verschiedener militanter Gruppen sei, wie etwa des bewaffneten Flügels der Hamas – der Izz-ad-Din-Kassam-Brigaden – des Palästinensischen Islamischen Dschihad und des mit der Fatah verbundenen Netzwerks der Al-Aqsa-Märtyrer. Brigaden. Diese mit einer Reihe von Waffen ausgestatteten Gruppen werden von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als Terrororganisationen eingestuft.

Im Westjordanland sind mehrere neuere Gruppen entstanden, etwa die „Höhle des Löwen“ in Nablus oder die sogenannte „Jenin-Brigade“, die kürzlich von einem Mitglied des Palästinensischen Islamischen Dschihad gegründet wurde. Berichten zufolge handelt es sich um eine Gruppe, die Mitglieder verschiedener Fraktionen zusammenbringt, anstatt die Agenda einer bestimmten Fraktion umzusetzen.

Kleinere Gruppen wie die Höhle der Löwen sind teilweise nur lose mit etablierten militanten Gruppen verbunden und bestehen hauptsächlich aus jungen Palästinensern, die oft keinen anderen Ausweg aus der militärischen Besatzung Israels sehen und von der palästinensischen politischen Führung desillusioniert sind.

Warum ist Dschenin seit einiger Zeit ein Hotspot?

Israelische Offensiven und tägliche Razzien im besetzten Westjordanland sind nichts Neues, aber sie haben seit letztem Jahr nach einer Reihe tödlicher Angriffe von Palästinensern gegen Israelis in Israel und im Westjordanland zugenommen.

Vier Israelis im Westjordanland getötet

Letztes Jahr wurde die bekannte palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh, die für den arabischen Sender Al Jazeera arbeitete, durch Schüsse getötet, als sie über einen israelischen Militärangriff in der Nähe des Flüchtlingslagers Dschenin berichtete. In einer anschließenden Untersuchung erklärte das israelische Militär, es bestehe eine „hohe Wahrscheinlichkeit“, dass ein Soldat der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) Abu Akleh tötete, als er auf Verdächtige schoss, die als palästinensische bewaffnete Männer identifiziert wurden.

Vor zwei Wochen wurden bei einem Angriff der IDF in Dschenin mindestens sieben Palästinenser getötet, darunter Militante und Zivilisten. Einen Tag später töteten bewaffnete Palästinenser vier Israelis in der Nähe der israelischen Siedlung Eli im besetzten Westjordanland. Es folgte eine Reihe gewalttätiger Amokläufe israelischer Siedler in palästinensischen Städten und Dörfern. Israel hat seitdem Pläne zum Bau Tausender neuer Häuser in israelischen Siedlungen im Westjordanland genehmigt, die nach internationalem Recht illegal sind.

Einem Bericht zufolge Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) töteten israelische Streitkräfte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 147 Palästinenser im Westjordanland und in Ostjerusalem, während im gleichen Zeitraum 23 Israelis getötet wurden.

Was sagen Israel und die Palästinenser zu den jüngsten Ereignissen?

Das israelische Militär begann die jüngste Operation am Montagmorgen mit einem Luftangriff auf ein Gebäude, das es als „Kommandozentrum“ bezeichnete und das Berichten zufolge von palästinensischen Militanten zur Planung von Angriffen genutzt wurde. Das Militär bezeichnete seine Aktion als „Anti-Terror-Operation“, die darauf abzielte, Waffen zu beschlagnahmen und den „sicheren Zufluchtsort des Lagers“ für die dort operierenden Militanten zu zerstören.

Die Razzia erfolgte vor dem Hintergrund des wachsenden innenpolitischen Drucks von Mitgliedern der rechtsextremen israelischen Regierung, härter auf die jüngste Angriffsserie zu reagieren.

Palästinensische Beamte in Ramallah haben die Gewalt scharf verurteilt und internationalen Schutz gefordert. Für viele Palästinenser erinnert dieser Überfall an die Operation „Verteidigungsschild“, die Israel im April 2002 in Dschenin durchführte. Damals und nach einer Reihe palästinensischer Angriffe in Israel während der Zweiten Intifada („Aufstand“) führten israelische Streitkräfte Razzien durch das Lager in einer seiner damals größten Militäroperationen im Westjordanland seit Jahren.

Israel führt eine groß angelegte Armeeoperation im besetzten Westjordanland durch

Während das israelische Militär am Montag erklärte, es werde Anstrengungen unternehmen, um Schaden von der örtlichen Zivilbevölkerung abzuwenden, beschrieben palästinensische Ersthelfer und Menschenrechtsgruppen die Situation in dem dicht besiedelten Flüchtlingslager als äußerst schwierig und gefährlich.

Herausgegeben von: Maren Sass