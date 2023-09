Washington, D.C

Es wird erwartet, dass die Federal Reserve ihren Leitzins diese Woche stabil hält, da sie auf weitere Daten wartet, um zu verstehen, wie sich frühere Zinserhöhungen auf die US-Wirtschaft auswirken. Die Zentralbank erhöhte die Zinsen im Juli auf ein 22-Jahres-Hoch.

Zum Abschluss ihrer zweitägigen geldpolitischen Sitzung am Mittwoch wird die Fed außerdem eine Reihe neuer Wirtschaftsprognosen veröffentlichen, die im Vergleich zu früheren Schätzungen in diesem Jahr wahrscheinlich ein stärkeres Wirtschaftswachstum und eine etwas niedrigere Arbeitslosigkeit widerspiegeln werden. Die neuen Wirtschaftsprognosen der Beamten werden in diesem Jahr wahrscheinlich mindestens eine weitere Zinserhöhung vorsehen. Unter den Fed-Beamten scheint es einen Konsens darüber zu geben, dass es der richtige Schritt ist, die Zinsen in diesem Monat stabil zu halten – einige sagen jedoch, dass die Fed die Zinsen nach September erneut anheben könnte.

Die Anleger werden nach Hinweisen suchen, dass die Fed mit der Zinserhöhung fertig ist, aber Fed-Chef Jerome Powell wird in seiner Pressekonferenz nach der Sitzung wahrscheinlich betonen, dass die Inflation nach wie vor inakzeptabel hoch ist. Dies würde die Tür für eine weitere Zinserhöhung offen lassen, die nach Abschluss der folgenden Sitzung am 1. November erfolgen könnte. Laut dem CME FedWatch Tool sehen die Finanzmärkte derzeit eine 69-prozentige Chance, dass die Fed die Zinserhöhungen im November weiterhin pausieren wird.

Sowohl die Inflation als auch der Arbeitsmarkt haben sich im vergangenen Jahr stetig verlangsamt, was der Fed genügend Spielraum gibt, die Zinsen stabil zu halten und auf weitere Daten zu warten. Trotz der anhaltenden Volatilität auf den Energiemärkten wird auch erwartet, dass sich die Inflation in den kommenden Monaten weiter verlangsamt , vor allem aufgrund sinkender Autopreise und Mieten. Alles in allem geben diese Faktoren den Beamten genügend Sicherheit, dass sie Zinserhöhungen aussetzen können, ohne einen erneuten Anstieg der Preiserhöhungen zu riskieren.

„Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass wir bald etwas unternehmen müssen“, sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller Anfang des Monats gegenüber CNBC, bevor der jüngste Verbraucherpreisindex zeigte, dass höhere Gaspreise im August zu einem Anstieg der Gesamtinflation beitrugen. „Wir können einfach da sitzen und auf die Daten warten.“

Das letzte Mal, dass Zentralbankbeamte beschlossen, die Zinsen stabil zu halten, war im Juni, als die Unsicherheit darüber zunahm, wie stark die Bankenkrise im Frühjahr die Kreditvergabe einschränken würde. Als klar wurde, dass die Wirtschaft nicht unter diesen Turbulenzen litt, erhöhte die Fed im Juli die Zinsen erneut.

Es gibt auch das Argument, dass die Zentralbank die Zinsen bereits so weit angehoben hat, dass sie letztendlich die Wirtschaft bremsen und die Inflation auf das erklärte Ziel der Fed von 2 % senken könnte.

„Wir haben eine sehr gute Geldpolitik erreicht“, sagte John Williams, Präsident der New Yorker Fed, Anfang des Monats gegenüber Bloomberg.

Aber auch wenn die Fed durch die stetige Verlangsamung der Inflation – und die Aussichten – beruhigt ist, sieht sich die Zentralbank immer noch mit einer Reihe von Unsicherheiten am Horizont konfrontiert.

Die Fed will die Inflation bekämpfen, ohne unnötigen wirtschaftlichen Schaden anzurichten, der auch die Arbeitslosigkeit in die Höhe treiben würde. Doch während sich steigende Zinssätze fast sofort auf den Immobilienmarkt auszuwirken begannen, versuchen die Beamten immer noch, die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum, die Ausgaben und den Arbeitsmarkt abzuschätzen.

Untersuchungen zeigen, dass es mindestens ein Jahr dauern kann, bis diese Effekte vollständig zum Tragen kommen, und es ist bereits etwa anderthalb Jahre her, seit die Fed begonnen hat, die Zinsen anzuheben. Forscher der Chicago Fed argumentierten in einem kürzlich erschienenen Papier, dass Zinserhöhungen sich bereits in der Wirtschaft ausgebreitet haben und dass die Inflation beim aktuellen Zinsniveau ohne Rezession bis Mitte 2024 auf das 2-Prozent-Ziel der Fed sinken könnte.

Ein möglicher Regierungsstillstand, der die Veröffentlichung wichtiger Inflations- und Beschäftigungsdaten verhindert, könnte ebenfalls ein Problem für die Zentralbank darstellen.

Im Falle einer Schließung wird das Bureau of Labor Statistics die Veröffentlichung von Daten einstellen, darunter auch Schlüsselzahlen zu Inflation und Arbeitslosigkeit. Das Fehlen entscheidender Regierungsdaten würde es für Anleger und die Federal Reserve noch schwieriger machen, die US-Wirtschaft zu interpretieren.

Greg Valliere, Chefstratege für US-Politik bei AGF Investments, sagte am Dienstag, er sehe nun eine Wahrscheinlichkeit von 70 % für einen Regierungsstillstand. Die mögliche Schließung könnte „bis in den Winter hinein andauern“, schrieb Valliere am Dienstag in einer Mitteilung.

Ein weiterer wirtschaftlicher Joker ist die Bedrohung durch steigende Energiepreise, die in den letzten Wochen die Preise an den Zapfsäulen in die Höhe getrieben haben. Laut AAA liegt der nationale Durchschnitt für Normalgas derzeit bei 3,88 US-Dollar pro Gallone, dem höchsten Preis seit Oktober 2022.

Theoretisch könnten erhöhte Energiepreise zur Kerninflation beitragen – auf die sich die Fed-Beamten mehr konzentrieren –, wenn diese Preise lange genug hoch bleiben und die Preise für Flug- und Frachtpreise in die Höhe treiben. Noch wichtiger ist, dass es die Inflationserwartungen beeinflussen könnte.

„Die Fed konzentriert sich offensichtlich vor allem auf die Kernenergie, aber sie wird nicht ignorieren, was mit den Energiepreisen los ist, insbesondere wenn die höheren Benzinpreise beginnen, die Inflationserwartungen und Lohnforderungen zu beeinflussen, was eine echte Möglichkeit ist“, sagte Mark Zandi. Chefökonom bei Moody’s Analytics, sagte gegenüber CNN.

Auch der andauernde Streik der United Auto Workers wird von der Fed im Auge behalten, vor allem wegen der Auswirkungen des Streiks auf den Arbeitsmarkt und nicht wegen der möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen.

„Die Fed glaubt, dass der UAW-Streik nur ein weiteres Zeichen dafür ist, dass der Arbeitsmarkt weiterhin relativ angespannt ist“, sagte Andrew Patterson, leitender internationaler Ökonom bei Vanguard.

„Sie denken, dass wenn man diese Streiks sieht – wie wir es zum Beispiel bei den Eisenbahnen gesehen haben –, dass sie ein Zeichen der relativen Stärke auf dem Arbeitsmarkt sind, sodass die Arbeiter das Gefühl haben, sie könnten streiken.“

Die Fed wird voraussichtlich am Mittwoch um 14:00 Uhr ET ihre geldpolitische Entscheidung für September bekannt geben; Anschließend findet um 14:30 Uhr ET eine Pressekonferenz unter der Leitung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell statt.