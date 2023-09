Wie lesen Sie diesen Artikel? Am wahrscheinlichsten mit einem Smartphone, einem Tablet oder einem Laptop.

Was haben sie alle gemeinsam? Batterien.

Lithium-Ionen-Akkus

YFolge Wertvolle, wiederaufladbare Batterien auf Lithiumbasis, mit denen Sie Geräte stunden- oder sogar tagelang nutzen können und die millionenfach mehr Rechenleistung in Ihrer Tasche haben als die, die die Apollo-11-Astronauten im Juli 1969 auf der Mondoberfläche landeten.

Diese praktischen Teile der Technologie – erstmals im Jahr 1991 von den japanischen Firmen Sony und Asahi Kasei kommerziell erhältlich – revolutionierte die Welt völlig.

Lithium-Ionen-Batterien sind eine sehr effiziente Möglichkeit, Energie zu speichern. Im Vergleich zu ihren Vorgängern verfügen sie über eine hohe Energiedichte, was bedeutet, dass sie viel Energie auf kleinem Raum speichern können. Sie haben außerdem eine lange Lebensdauer und können viele Male wieder aufgeladen werden. Aber noch besser: Modelle der nächsten Generation sind in der Entwicklung.

RAuch im Kampf gegen den Klimawandel spielen wiederaufladbare Batterien eine Schlüsselrolle, indem sie E-Fahrzeuge antreiben. Deshalb planen immer mehr Länder – darunter Kanada, Großbritannien, die EU, China und Indien – Verkaufsverbote für neue Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen. In manchen Ländern wie Norwegen beginnen die Verbote bereits im Jahr 2030.

Im „Lithium-Dreieck“ an der Grenze zwischen Chile, Bolivien und Argentinien sollen sich mehr als die Hälfte der weltweiten Lithiumreserven befinden. Bild: MARTIN BERNETTI/AFP

Und Während am Dienstag in München die alljährliche deutsche Automesse IAA beginnt – eine der größten der Welt – gehören Elektroautos und insbesondere Batterien zu den Protagonisten.

Dies folgt auf große Durchbrüche in der Batteriewelt, die in den letzten Monaten von großen Unternehmen und großen Automobilherstellern wie Samsung, Toyota, Ford und Honda.

Viel von der Bei Buzz geht es um Festkörperbatterien. Sie versprechen, langlebiger, kleiner, schneller aufzuladen und leistungsstärker zu sein. Einige Unternehmen geben an, bereits 2024 mit der Massenproduktion beginnen zu wollen.

W Hut zum Teufel Sind Festkörperbatterien?

Kurze Antwort: Sie sind wie normale Lithiumbatterien, aber besser.

Sie funktionieren nach den gleichen Prinzipien, nur ohne flüssige Bestandteile im Inneren. Der Akku Ihres Smartphones verfügt über eine flüssige Komponente, einen sogenannten Elektrolyten, der den freien Fluss von Lithiumionen ermöglicht. Und das versorgt letztendlich Ihre Geräte mit Strom.

Warum brauchen wir ihnen?

Konventionell Flüssigelektrolyt-Lithiumbatterien müssen ziemlich groß sein, um etwas von der Größe eines Autos anzutreiben. Sie weisen Sicherheitsprobleme auf und können aufgrund von Temperaturschwankungen aufquellen oder auslaufen, wenn sie zu stark zusammengedrückt werden. Auch die darin enthaltene Flüssigkeit ist brennbar.

Wie du Wahrscheinlich wissen Sie, dass der Akku Ihres Telefons normalerweise nicht lange hält. Jeder hat schon einmal die Angst gespürt, dass der Akku meines Telefons leer ist. Obwohl die Energiedichte herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien besser ist als bei ihren Vorgängern, könnte sie verbessert werden. Außerdem laden sie sich langsam auf und haben eine begrenzte Lebensdauer. Dies macht sie für viele Anwendungen, darunter E-Fahrzeuge, aber auch medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder Elektroflugzeuge, alles andere als ideal.

Das Laden aktueller Elektroautos an Schnellladesäulen dauert durchschnittlich rund 5 Stunden. Zu Hause, mit einer Haushaltssteckdose, kann es mehr als das Vierfache dauern. Bild: PATRICK PLEUL/Pool/AFP

Wie sind solide -Staatsbatterien besser?

Festkörperbatterien haben eine höhere Energiedichte als herkömmliche Lithium-Ionen-Gegenstücke, was bedeutet, dass sie mehr Energie im gleichen Volumen speichern können. Dies kann zu Elektrofahrzeugen oder Smartphones mit größerer Reichweite führen, die mit einer einzigen Ladung tagelang durchhalten können, sowie zu kleineren, leichteren Batterien für tragbare Geräte. Und wer weiß? Sie könnten eines Tages sogar Elektroflüge zu einem realisierbaren Szenario machen.

FestkörperschlägerBatterien können auch schneller aufgeladen werden als solche mit flüssigem Elektrolyten, wodurch sie besser für Elektrofahrzeuge und andere Anwendungen geeignet sind, bei denen schnelles Laden wichtig ist. Kein fünfstündiges Warten mehr auf die Rückkehr auf die Straße!

Solide-Staatsbatterien sind auch sicherer. Da die Wahrscheinlichkeit, dass sie Feuer fangen oder explodieren, geringer ist als bei Flüssigbatterien, eignen sie sich besser für den Einsatz in Anwendungen, bei denen es auf die Sicherheit ankommt, etwa in Elektrofahrzeugen und Drohnen.

Mindestens, das ist die Theorie. Eine tatsächlich im Handel erhältliche Festkörperbatterie zu einem erschwinglichen Preis herzustellen, ist eine ganz andere Sache.

Aber um zu verstehen, was das bedeutet und warum eine im Handel erhältliche Festkörperbatterie so wäre Um einen Durchbruch zu erzielen, gehen wir kurz die Batterie-Grundlagen durch, die Sie in der Schule gelernt haben.

Wie funktionieren Lithiumbatterien?

Das Grundlegende Elemente in einer Lithium-Ionen-Batterie sind eine Seite mit einer positiven Elektrode, eine Seite mit einer negativen Elektrode und eine dazwischenliegende Trennschicht, die jeden direkten Kontakt verhindert. Alles ist in einen flüssigen Elektrolyten getaucht.

Das ist der Schlüssel zu Lithium-basierten Batterien Lithiumatome sind sehr gute Elektronendonoren. Sie wollen unbedingt das einzelne Elektron loswerden, das sie auf ihrer Außenhülle haben. Der Fluss dieser Elektronen ist der elektrische Strom, der aus der Batterie austritt.

Und übrigens, wann Ein Lithiumatom verliert dieses äußere Elektron und wird zu einem positiv geladenen Ion. Daher kommt auch der Name „Lithium-Ionen-Batterie“.

Das Trennzeichen Die zuvor erwähnte Schicht lässt Lithiumionen durch, nicht jedoch Elektronen. Es wirkt also auch wie ein Isolator.

Das negative Die Elektrodenseite der Batterie enthält Graphit, der beim Laden der Batterie Lithiumatome speichert. Wenn Sie das Gerät anschließen, beginnt sich der Akku zu entladen. Das Lithium verliert ein Elektron durch den elektrischen Fluss und wandelt es in ein Ion um. Das Ion wandert durch den flüssigen Elektrolyten und durch den Separator zur Seite der positiven Elektrode. Die positive Seite besteht normalerweise aus Verbindungen Das haben auch Nachteile und Einschränkungen. Ganz zu schweigen davon, dass die Verwendung flüssiger Elektrolyte mehrere Nachteile mit sich bringt.

Wie funktioniert also eine Festkörperbatterie?

Festkörperbatterien funktionieren Im Großen und Ganzen wie ein herkömmlicher Lithium-Ionen-Elektrolyt, nur dass sie einen festen Elektrolyten anstelle des flüssigen Elektrolyten haben, durch den die Lithiumionen fließen. Das Grundprinzip ist jedoch dasselbe. A großes Plus ist tHey haben nicht die Sicherheitsprobleme, die ein flüssiger Elektrolyt mit sich bringt.

Positiv ist, dassAnstatt wie herkömmliche Flüssigelektrolytbatterien eine Metalloxidelektrode zu enthalten, sammelt sich das reine Lithium in Metallform an, wenn es während der Entladung von der negativen zur positiven Seite fließt. Das spart viel Platz.

Warum sind sie nicht in jedem E-Gerät?

Alsoweil sie sich noch in der Entwicklung befinden und einige Herausforderungen noch gemeistert werden müssen, bevor sie breite Anwendung finden.

Cost ist hier ein wesentlicher Faktor. Die Herstellung von Festkörperbatterien ist derzeit teurer als bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien, da für Festkörperbatterien Materialien verwendet werden, deren Herstellung teurer und komplexer ist.

Viele der potenziellen Vorteile, die zuvor besprochen wurden, wie z. B. längere Lebensdauer, schnelleres Laden und höhere Energiedichtewurden noch nicht vollständig in kommerzielle Produkte umgesetzt.

Sicherheit ist auch ein Ausgabe. Obwohl Festkörperbatterien als sicherer als herkömmliche Batterien gelten, bestehen immer noch Sicherheitsbedenken, insbesondere Kurzschlüsse, die durch nadelartige Wucherungen von Lithiummetall verursacht werden können.

Die meisten Entwicklungen im Festkörperbereich Bisher sind die Batterien auf Laborniveau geblieben, und es ist unklar, wie schwierig es sein könnte, sie zu vergrößern.

Es wird jedoch viel geforscht und entwickelt auf diesem Gebiet, und viele Experten gehen davon aus, dass Festkörperbatterien in Bereichen wie dem Segment der Elektrofahrzeuge irgendwann zum Standard werden werden.

Warum plant Chile, seine Lithiumindustrie zu verstaatlichen? Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Herausgegeben von: Derrick Williams