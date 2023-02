Was Sie über die New York Fashion Week 2023 wissen sollten, um sich wie ein Insider zu fühlen

Benötigen Sie Details zur Fashion Week? Hier ist, was Sie in einer New Yorker Minute wissen müssen.

Die New York Fashion Week Herbst-Winter 2023 findet offiziell vom 10. bis 15. Februar statt, und es gibt viele Laufstegshows und Präsentationen zu sehen – 74, um genau zu sein. Rodarte eröffnet die Feierlichkeiten und LUAR beschließt die schicke Woche.

Wer sonst noch seine Arbeit präsentiert, die Fans werden sicherlich ein paar bekannte Namen auf der Liste entdecken. Michael Kors, LaQuan Smith, Tory Burch, Carolina Herrera, Brandon Maxwell, Christian Kuhn, Prabal Gurung, Alice + Olivia, Jason Wu Collection, Coach, The Blonds und Badgley Mischka gehören zu den Designern und Marken, die dieses Jahr zurückkehren.

Es wird jedoch auch einige erstmalige Referenten geben. Laut Council of Fashion Designers of America gehören dazu Heron Preston, Koltson, Cucculelli Shaheen, Ayama Studio, Kallmeyer, Kate Barton, Nayon und Zimo.

Und bereiten Sie sich auf ein paar Sterne vor, denn Prominente werden oft dabei gesehen, wie sie den Laufsteg entlang stolzieren, bei Shows in der begehrten ersten Reihe sitzen oder an den glamourösen After-Partys teilnehmen.