CNN

—



Die rechtlichen Probleme von Donald Trump verschärften sich Anfang dieser Woche, als er vom Sonderermittler Jack Smith darüber informiert wurde, dass er das Ziel der strafrechtlichen Ermittlungen nach den Wahlen von 2020 sei – das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass gegen den ehemaligen Präsidenten bald weitere Strafanzeigen drohen könnten.

In dem Brief von Smith wurden Medienberichten zufolge einige mögliche Anklagen umrissen, mit denen der frühere Präsident konfrontiert werden könnte – unter Bezugnahme auf ein Bürgerrechtsgesetz aus der Zeit des Wiederaufbaus sowie auf Gesetze, die darauf hindeuten könnten, dass Trump einer ähnlichen Behinderung ausgesetzt sein könnte wie die, mit der einige Randalierer im Kapitol verurteilt wurden. Aber ohne nähere Einzelheiten ist es schwierig, genau zu wissen, welche Form die Anklagen annehmen werden oder auf welches Verhalten im Zusammenhang mit der Trump-Wahl 2020 sie abzielen.

Trumps Anwälte, darunter Todd Blanche, erhielten am Sonntag den Zielbrief von Smiths Team, in dem sie darüber informiert wurden, dass ihr Mandant im Rahmen der Ermittlungen zu Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen, angeklagt werden könnte, sagten zwei mit dem Vorfall vertraute Quellen gegenüber CNN.

Berichten zufolge werden in dem Brief drei Gesetze angeführt, die Trump zur Last gelegt werden könnten: Rechtsentzug; Verschwörung, um eine Straftat gegen die Vereinigten Staaten zu begehen oder diese zu betrügen; und Manipulation eines Zeugen.

Trump wird von Smith bereits strafrechtlich angeklagt, weil der Sonderermittler die rechtswidrige Aufbewahrung vertraulicher Materialien durch den ehemaligen Präsidenten nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus untersucht. Trump wurde Anfang des Jahres wegen Staatsverbrechen in New York angeklagt, die auf ein Schweigegeldzahlungsprogramm zurückzuführen waren, das er angeblich im Zusammenhang mit der Wahl 2016 arrangiert hatte.

„Es liegen weitere schwere Strafverfahren gegen ihn vor oder werden erwartet. Aber keiner ist für den ehemaligen Präsidenten wichtiger oder gefährlicher als dieser“, sagte CNN-Rechtsanalyst Norm Eisen.

„Trump ist hier in großer Gefahr“, sagte er und verwies auf einige der Strafen für die im Zielbrief aufgeführten Verstöße.

Trump hat jegliches Fehlverhalten bestritten und behauptet, die Untersuchung sei politisch motiviert.

Hier erfahren Sie, was Sie über die möglichen Gebühren wissen sollten.

Trump scheint möglicherweise wegen Entrechtung angeklagt zu werden, wobei sich die Staatsanwälte möglicherweise auf Bürgerrechtsgesetze aus der Zeit des Wiederaufbaus stützen, die verhindern sollen, dass Beamte oder andere in die verfassungsmäßigen oder gesetzlichen Rechte der Amerikaner eingreifen.

„Es könnte der Entzug aller US-Wählerrechte sein“, sagte der ehemalige Bundesanwalt Shan Wu gegenüber Manu Raju von CNN in „Inside Politics“. „Oder es könnte so eng sein wie seine Einmischung in die Pflichten von (dem damaligen Vizepräsidenten Mike) Pence oder in diese falschen Wähler – die tatsächlichen Wähler, in deren Rechte eingegriffen wurde.“

Der Entzug von Rechten wird typischerweise in Bürgerrechtsfällen erhoben, unter anderem bei der Verfolgung von Wahldelikten. Ein Gesetz zielt insbesondere auf Straftaten ab, die von Personen „im Zusammenhang mit Gesetzen, Statuten, Verordnungen, Vorschriften oder Bräuchen“ begangen werden. Es sieht höhere Strafen – einschließlich einer Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren – vor, wenn das Verhalten zu „Körperverletzungen“ führt. Ein Bericht von ABC News über das Zielschreiben lässt darauf schließen, dass in dem Zielschreiben auf den Entzug von Rechten aufgrund der „Farbe des Gesetzes“ Bezug genommen wurde.

Ein weiteres Gesetz zur Entziehung von Rechten – und eines, das in der Berichterstattung der New York Times über Smiths Warnung an Trump zitiert wird – befasst sich mit Verschwörungen, „um eine Person zu verletzen, zu unterdrücken, zu bedrohen oder einzuschüchtern“ bei der Ausübung ihrer Rechte.

Die Gesetze wurden zur strafrechtlichen Verfolgung von Fällen genutzt, in denen es um Stimmzettelfälschung oder andere Versuche ging, sich in die Auswertung von Stimmen einzumischen.

„Hier war das, was Trump tat, angeblich in einen Plan verwickelt, der darauf abzielte, die Anerkennung der Stimmen der 81 Millionen Amerikaner, die Joe Biden gewählt haben, zu beeinträchtigen und stattdessen sich selbst zu schützen – das wäre ein Eingriff in die Wahlrechte aller Amerikaner“, sagte Eisen. „Ihre Stimmen würden annulliert.“

Es ist immer noch sehr unklar, welches Verhalten Trumps in der Zeit nach der Wahl einen solchen Vorwurf auslösen könnte. Laut Justin Levitt, Professor an der Loyola Law School, stellt das System der gefälschten Wähler eine potenzielle Haftungsquelle dar, ebenso wie die Anrufe bei Beamten in Georgia oder Arizona sowie das System rund um die Zertifizierungszeremonie am 6. Januar 2021 selbst.

„Einige dieser Verschwörungen gegen Rechtegesetze oder Entzugsgesetze unter dem Vorwand des Gesetzes könnten mit Dingen zu tun haben, die am 6. nicht stattgefunden haben. Und einiges davon vielleicht“, sagte Levitt, der im Justizministerium von Obama eine führende Rolle im Bereich der Bürgerrechte innehatte und früher auch im Weißen Haus von Biden tätig war.

Die Ermittler haben auch die Drohungen untersucht, die Wahlbeamte im Zuge von Trumps Wahlkampagne zur Untergrabung der Wahl erhalten hatten.

Das Gesetz über den Entzug der Rechte wegen krimineller Verschwörung wurde genutzt, um eine Verurteilung von Douglass Mackey zu erwirken, dem Staatsanwälte vorwarfen, sich während der Wahl 2016 mit einflussreichen Twitter-Nutzern verschworen zu haben, „um Einzelpersonen ihres verfassungsmäßigen Wahlrechts zu entziehen“. Mackey soll noch in diesem Jahr verurteilt werden.

Die Gesetze gelten als strafrechtliche Gegenstücke zum Ku-Klux-Klan-Gesetz von 1871, das am 6. Januar in Zivilklagen gegen Trump und andere verwendet wurde.

Zu den möglichen Anklagen, vor denen Trump gewarnt wurde, gehört nach Angaben des Wall Street Journal und anderer Medien die Manipulation von Zeugen. Dabei könnte es sich um eine Anspielung auf Zeugenmanipulation im herkömmlichen Sinne handeln, oder es könnte sein, dass der Sonderermittler eine Bestimmung in einem Bundesgesetz über Zeugenmanipulation nutzt – eine Bestimmung, die die Behinderung „eines offiziellen Verfahrens“ unter Strafe stellt –, die zur strafrechtlichen Verfolgung von Randalierern verwendet wurde, die am 6. Januar in das Kapitol eingebrochen waren.

Die letztgenannte Anklage war ein fester Bestandteil der Strategie des Justizministeriums zur Verfolgung von Unruhen. In diesen Fällen mussten die Staatsanwälte nachweisen, dass die Randalierer das Kapitol mit der Absicht durchbrochen hatten, die Bestätigung des Kongresses für den Sieg von Präsident Joe Biden im Jahr 2020 zu stören.

Seine Eignung für die Fälle des Angriffs auf das Kapitol wurde gerichtlich erörtert, auch auf Berufungsebene.

Das Justizministerium nutzte es nicht nur, um Randalierer selbst strafrechtlich zu verfolgen, sondern setzte es auch erfolgreich gegen Enrique Tarrio ein, einen Anführer der Proud Boys, der sich am 6. Januar nicht in der Nähe des Kapitolgebäudes aufhielt, und sicherte sich eine Verurteilung gemäß dem Gesetz mit Beweisen dafür, dass er an der Planung im Vorfeld des Angriffs beteiligt war.

Der letzte Vorwurf, der in den Berichten des Zielbriefs erhoben wurde, ist ein Verschwörungsvorwurf, der eine ganze Reihe von Verhaltensweisen umfassen könnte. Der allgemeine Vorwurf der Verschwörung lautet „Verschwörung zur Begehung einer Straftat gegen die Vereinigten Staaten oder zum Betrug an den Vereinigten Staaten“, was im Wesentlichen die Verschwörung von zwei oder mehr Personen zur Verletzung eines US-Gesetzes umfasst.

Trumps angebliche Beteiligung an einer kriminellen Verschwörung wurde in dem Rechtsstreit um den Sonderausschuss des Repräsentantenhauses angeführt, der die Verfolgung der E-Mails von Trump-Anwalt John Eastman durch den 6. Januar untersuchte.

Ein Bundesrichter entschied gegen Eastmans Privilegienbehauptungen in Bezug auf bestimmte E-Mails. Der Richter, US-Bezirksrichter David O. Carter, kam zu dem Schluss, dass Trump und Eastman „höchstwahrscheinlich“ an einer Verschwörung beteiligt waren, um die Zertifizierungsabstimmung des Kongresses unrechtmäßig zu behindern. Dieses Urteil wies sowohl auf die Behinderung eines offiziellen Verfahrensgesetzes als auch auf das allgemeine Verschwörungsgesetz hin. In einem Folgeurteil verwies Carter auf das umfassendere Verschwörungsgesetz, um die Veröffentlichung bestimmter Eastman-E-Mails zu genehmigen, was darauf hindeutete, dass Trump wusste, dass einige der Behauptungen über Wahlbetrug, die er öffentlich verbreitete, nicht zutreffend waren.

Smith könnte den Verschwörungsvorwurf für einen ganz anderen Zweck nutzen. Aber das Gesamtbild der angeblich in dem Zielschreiben zitierten Anschuldigungen ist, dass Smith offenbar eine „breite Sicht“ einer möglichen kriminellen Verschwörung vertritt, sagte Elie Honig, ein ehemaliger Bundesanwalt und Rechtsanalyst bei CNN.

„Es ist klar, dass sein Fokus in erster Linie auf den Tagen und Wochen vor dem 6. Januar und dem Plan liegt, die Wahl durch Druck und Betrug zu stehlen, noch mehr als auf dem tatsächlichen Angriff auf das Kapitol am 6. Januar, wenn er sich überhaupt auf den tatsächlichen physischen Angriff auf das Kapitol als etwas anderes als ein letztes Kapitel konzentriert“, sagte Honig. „Mit anderen Worten, es scheint, dass es bei diesen Anklagen wesentlich mehr um die Verschwörung zum Wahlbetrug als um den tatsächlichen physischen Angriff auf das Kapitol geht.“