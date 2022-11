Was Sie über die Kontrolle des Kongresses und ausstehende Stimmen in anderen Rennen wissen sollten

CNN

—



Der Kampf um die Kontrolle über das Repräsentantenhaus ist nun die größte unbeantwortete Frage der diesjährigen Zwischenwahlen, nachdem die Demokraten ihre knappe Senatsmehrheit behalten haben.

Siege in Arizona und Nevada bedeuten laut CNN-Prognosen, dass die Partei 2023 mit mindestens 50 Senatssitzen antreten wird – und einen weiteren hinzufügen könnte, wenn Senator Raphael Warnock den republikanischen Herausforderer Herschel Walker in einer Stichwahl in Georgia im nächsten Monat besiegt.

Aber es gibt noch andere Schlüsselrennen für andere Ämter, die noch ausstehen.

Welche Partei die für eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erforderlichen 218 Sitze erreicht, hängt von Rennen in Staaten mit einem großen Anteil an Briefwahlzetteln ab – einschließlich Kalifornien, wo die Ermittlung der Gewinner bei einigen Rennen Wochen dauern könnte, Oregon und Arizona.

Ein weiterer hochkarätiger Wettbewerb bleibt zu nah, um ihn auszurufen: Das Rennen des Gouverneurs von Arizona – wo der Republikaner Kari Lake, der von Donald Trump unterstützte Wahlverweigerer, auf die demokratische Außenministerin Katie Hobbs trifft, eine Verteidigerin des Wahlprozesses des Bundesstaates.

Die Augen der politischen Welt sind jetzt auf den Kampf um die Kontrolle des Repräsentantenhauses gerichtet, wo die Republikaner sich langsam einer knappen Mehrheit anzunähern scheinen, die Hoffnungen der Demokraten jedoch noch nicht vollständig verblasst sind.

Die Republikaner haben laut CNN-Prognosen 211 der 218 Sitze gewonnen, die sie benötigen würden, um die Mehrheit zu übernehmen, während die Demokraten 204 gewonnen haben, wobei 20 am Samstagabend unentschieden sind.

Die Demokraten erzielten einen großen Coup im republikanisch geprägten 3. Bezirk in Washington, wo CNN am Samstag prognostizierte, dass die Demokratin Marie Gluesenkamp Perez den Republikaner Joe Kent besiegen würde, der sich eng mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump verbunden hatte.

Ihr Sieg war größtenteils das Ergebnis von Trumps Bemühungen, die Republikaner zu bestrafen, die für ein Amtsenthebungsverfahren gestimmt hatten. Rep. Jaime Herrera Beutler, ein gemäßigter, der weithin als Sperre für die Wiederwahl angesehen wurde, landete nicht auf einem der ersten beiden Plätze in der Vorwahl und rückte daher nicht zu den allgemeinen Wahlen vor.

Viele der unentschiedenen Rennen finden in Kalifornien statt, wo das Auszählen von Briefwahlzetteln Wochen dauern kann und erhebliche Verschiebungen spät in diesem Prozess auftreten können. Andere Staaten mit großen Mengen an Briefwahlzetteln, darunter Arizona und Oregon, haben ebenfalls unentschiedene Rennen.

Unabhängig von der endgültigen Zusammensetzung beider Kammern im nächsten Jahr hat die glanzlose Halbzeitleistung der Republikaner zu einer Gegenreaktion gegen den GOP-Führer des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, geführt.

Indem sie ihre Mehrheit im Senat behielten, widersetzten sich die Demokraten dem historischen Trend, dass Zwischenwahlen gegen die an der Macht befindlichen Parteien brachen, und überwanden die Angst vor einer hohen Inflation. Stattdessen bestraften die Wähler Republikaner, die sich gegen das Recht auf Abtreibung ausgesprochen hatten, und plapperten Trumps Lügen über Wahlbetrug nach.

Das Ergebnis ist ein enormer Schub für Präsident Joe Biden in den verbleibenden zwei Jahren seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus. Dies bedeutet, dass die Demokraten in der Lage sein werden, Bidens Kandidaten für die Justiz zu bestätigen – und Szenarien wie das des ehemaligen Präsidenten Barack Obama im Jahr 2016 vermeiden, als der damalige Mehrheitsführer des Senats, Mitch McConnell, sich weigerte, eine Abstimmung über seinen Kandidaten für den Obersten Gerichtshof, Merrick Garland, abzuhalten. Es bedeutet auch, dass die Senatsdemokraten vom Repräsentantenhaus verabschiedete Gesetzentwürfe ablehnen und ihre eigene Agenda festlegen können.

Der Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, fuhr am späten Samstagabend eine Ehrenrunde und sagte, die Wähler hätten die Agenda der Demokraten bestätigt.

Er sagte, die Kandidaten des demokratischen Senats hätten „einige sehr fehlerhafte Herausforderer geschlagen, die kein Vertrauen in die Demokratie, keine Treue zur Wahrheit oder Ehre hatten. Und selbst als die Umfragen düster aussahen, haben unsere Kandidaten nie aufgegeben und nie den Glauben verloren.“

Er pries auch die Fähigkeit der Demokraten an, alle GOP-Maßnahmen zu blockieren, die Abtreibungsrechte verbieten würden, nachdem der Oberste Gerichtshof im Juni entschieden hatte, Roe v. Wade rückgängig zu machen.

„Weil das amerikanische Volk Demokraten in den Senat gewählt hat, gibt es jetzt eine Firewall gegen ein landesweites Abtreibungsverbot, über das so viele Republikaner gesprochen haben“, sagte er.

Die bereits geregelte Senatskontrolle wird einen Teil des nationalen Rampenlichts – und der Ausgaben für Fernsehwerbung – von der Stichwahl des Senats in Georgia ablenken.

Aber das Rennen am 6. Dezember zwischen Warnock und Walker ist immer noch wichtig. Ein Sieg würde den Demokraten eine bedeutende Mehrheit verschaffen, anstatt der derzeit geltenden Vereinbarung zur Aufteilung der Macht, bei der Vizepräsidentin Kamala Harris als Tie-Breaker in der 50-50-Kammer fungiert. Es würde ihnen auch einen Platz vor einem Senatskampf im Jahr 2024 geben, in dem die Partei mehrere Sitze in Staaten verteidigen muss, die normalerweise republikanische Präsidentschaftskandidaten unterstützen.

„Es ist einfach besser. Je größer die Zahl, desto besser“, sagte Biden, der sich mitten auf einer internationalen Reise befindet, Reportern in Kambodscha, kurz nachdem CNN und andere Nachrichtenagenturen prognostiziert hatten, dass die Demokraten ihre Senatsmehrheit behalten würden.

Warnocks Kampagne hatte bereits eine Fernsehwerbung gestartet, in der die Einsätze für die Stichwahl dargelegt wurden.

„Es geht darum, wer die Kompetenz und den Charakter hat, uns zu vertreten; wer ist bereit, die Wahrheit zu sagen; wer hat das nötige Wissen für den Job“, sagt ein Erzähler im Spot.

Es ist die zweite Wahl in Folge, bei der Überstunden in Georgien erforderlich sind, die ausgelöst werden, wenn kein Kandidat mehr als 50 % der Stimmen bei den Parlamentswahlen erreicht.

Im Jahr 2021 gewannen die Demokraten zwei Stichwahlen im Senat von Georgia – Jon Ossoffs Rennen gegen den damaligen Sen. David Perdue und Raphael Warnocks Match-up mit dem damaligen Sen. Kelly Löffler. Loeffler war 2019 in den Senat berufen worden, als der frühere Senator Johnny Isakson aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Warnock besiegte sie bei den Sonderwahlen für den Rest von Isaksons Amtszeit.

Jetzt trifft Warnock auf Walker, den ehemaligen Fußballstar der University of Georgia, der von Trump unterstützt wird, in einem Rennen um eine volle Amtszeit von sechs Jahren.

Das Rennen des Gouverneurs von Arizona zwischen Lake, einem der prominentesten Wahlverweigerer auf dem Stimmzettel in diesem Jahr, und Hobbs bleibt eng, wobei Hobbs am späten Samstag an einem Vorsprung von 34.000 Stimmen festhielt, wobei geschätzte 290.000 Stimmen ausgezählt werden müssen.

Wenn sie gewinnt, wäre Lake eine seltene von Trump unterstützte Wahlleugnerin, die dieses Jahr ein landesweites Rennen gewinnen könnte. Andere Republikaner, die Trumps Unwahrheiten über weit verbreitete Wahlbetrügereien nachgeplappert hatten, verloren Gouverneursrennen in Michigan, Pennsylvania und Wisconsin und Staatssekretärsrennen in Arizona, Michigan, Nevada und mehr.

In einem Interview mit CNN am Samstagnachmittag sagte der Aufsichtsratsvorsitzende von Maricopa County, Bill Gates, dass in Maricopa County noch etwa 190.000 Stimmen auszuzählen seien.

Er sagte, er sei zuversichtlich, dass etwa 95 % bis 99 % dieser Stimmen bis Dienstag registriert werden. Er sagte, der Landkreis werde weiterhin etwa 85.000 Stimmen pro Nacht melden, bis sie fertig seien.

Es ist vielleicht das am genauesten beobachtete Rennen, das zu nah ist, um es anzukündigen. Aber auch mehrere andere wichtige Rassen sind noch nicht entschieden.

In Alaska werden der Sitz des Bundesstaates auf freiem Fuß und einer seiner Sitze im Senat von Ranglistenergebnissen abhängen. Die demokratische Abgeordnete Mary Peltola, die diesen Sommer eine Sonderwahl gewonnen hat, ist in einer starken Position, um die 50-Prozent-Marke zu übertreffen. Aber die republikanische Senatorin Lisa Murkowski sieht sich einer härteren Herausforderung durch die Republikanerin Kelly Tshibaka gegenüber, die von Trump im Rahmen seines Angebots zur Vergeltung gegen Murkowski und andere unterstützt wird, die für seine Amtsenthebung nach dem Angriff auf das US-Kapitol vom 6. Januar 2021 verantwortlich sind.

Und in Los Angeles baute die Abgeordnete Karen Bass am Samstag ihren Vorsprung auf den Entwickler Rick Caruso im Rennen um den Bürgermeister aus.

Beamte in Arizona und Nevada drängten weiterhin auf Wahlfehlinformationen über die Stimmenauszählung zurück, die von rechtsgerichteten Aktivisten und von Trump auf seiner Plattform Truth Social online verbreitet wurden. Trump hat am Freitagabend in Truth Social grundlos gepostet, dass Clark County, das bevölkerungsreichste in Nevada, „alle möglichen Stimmzettel in Clark County findet“ und „alle Register zieht, um Adam Laxalt die Wahl zu stehlen“.

Der Wähler von Clark County, Joe Gloria, wies Trumps Behauptung während einer Pressekonferenz am Samstag zurück. In Nevada konnten am Wahltag abgestempelte Stimmzettel gezählt werden, solange sie bis Samstag eintrafen.

„Wir nehmen Stimmzettel entgegen, die wir laut Gesetz abgeben müssen, es gibt keine Möglichkeit, dass wir Stimmzettel finden können“, sagte Gloria. „Sie werden vom United States Postal Service hierher gebracht. Solange es abgestempelt ist [by Election Day]verarbeiten wir diese Stimmzettel und nehmen sie in die Zählung auf.“

Laxalt schlug am Samstag einen anderen Ton an als Trump. Kurz vor der Abgabe der Stimmzettel am Samstagabend in Clark County führte Laxalt mit nur 862 Stimmen vor Cortez Masto.

Dennoch räumte Laxalt in einem Tweet am Samstagmorgen ein, dass die Briefwahlzettel, die in den letzten Tagen eingetroffen waren, weiterhin höhere demokratische Margen erzielten, als sein Team berechnet hatte. „Das hat unser Siegesfenster verengt“, twitterte er. Er sagte, das Rennen komme auf die mehr als 20.000 Drop-off-Stimmzettel am Wahltag in Clark County hinaus. „Wenn es sich um GOP-Bezirke oder eine leichte DEM-Neigung handelt, können wir immer noch gewinnen. Wenn sie weiterhin starkes DEM im Trend haben, wird sie uns überholen.“

Laxalt unterstrich die Enge des Rennens und veröffentlichte am Samstagabend eine Reihe von Tweets, in denen er die Wähler ermutigte, ihre Stimmzettel zu „heilen“, um sicherzustellen, dass alle Stimmzettel mit technischen Fehlern mit Unterschrift oder anderen Problemen behoben werden könnten, um sicherzustellen, dass sie gezählt werden. Die Frist für die Heilung der Stimmzettel endet am Montag um 17 Uhr.

In Arizona, wo CNN prognostiziert hat, dass Senator Mark Kelly die Wiederwahl gewinnen wird, verfolgte der GOP-Senatskandidat Blake Masters einen anderen Ansatz – er twitterte am Samstag, dass alle Stimmen gezählt werden sollten, bevor jemand das Ergebnis vorhersagt (obwohl Kelly ihn weiterhin mit einem Vorsprung anführte). erhebliche Marge).

„Für meine Leute, die bei 115 Grad Hitze an Türen geklopft haben, und für die über eine Million Arizonaner, die ihr Vertrauen in mich setzen, werden wir sicherstellen, dass jede legale Stimme gezählt wird“, twitterte Masters. „Wenn Senator Kelly am Ende mehr davon hat als ich, dann werde ich ihm zu einem hart erkämpften Sieg gratulieren. Aber die Wähler entscheiden, nicht die Medien; lasst uns die Stimmen zählen.“

Die Wahlbeamten von Maricopa County wiesen die frühere Behauptung von Masters – eine, die Lake ebenfalls vorgebracht hatte – zurück, dass die Stimmenauszählung in Arizona in Arizonas bevölkerungsreichstem Bezirk zu langsam vor sich ging.

„Es ist wirklich, wirklich bedauerlich, dass einige Kandidaten, einige Aktivisten beschließen, diese Fehlinformationen zu verbreiten“, sagte Gates zu Jim Acosta von CNN. „Wir haben Wochen in Maricopa County verbracht, um zu verbreiten, dass die Menschen am Wahlabend oder sogar am nächsten Tag nicht mit Ergebnissen rechnen sollten. Dass es so lange dauert.“

Gates fügte hinzu, dass Kandidaten und Aktivisten, die erklärten, die Auszählung dauere zu lange, „nicht auf die Geschichte geachtet haben, wie wir hier in Arizona seit Jahrzehnten Stimmen zählen. Die durchschnittliche Zeit in den letzten Jahrzehnten, um unsere Zählung zu durchlaufen, beträgt 10 bis 12 Tage.“