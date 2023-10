Der bewaffnete Flügel der Hisbollah wurde 2022 vom in Washington ansässigen Wilson Center als wahrscheinlich „der beeindruckendste nichtstaatliche Militärakteur im Nahen Osten – und wohl auch der Welt“ beschrieben.

Die vom Iran unterstützte Gruppe, deren Name „Partei Gottes“ bedeutet, hat ihren Sitz im Libanon, wo sie gegründet wurde.

Die Hisbollah ist mehr als eine Militärgruppe, sie ist tief in die libanesische Politik und Gesellschaft verstrickt.

„Sein umfangreicher Sicherheitsapparat, seine politische Organisation und sein Netzwerk sozialer Dienste stärkten seinen Ruf als ‚ein Staat im Staat‘“, erklärte der in den USA ansässige Council on Foreign Relations (CFR) in einer Beschreibung der Gruppe aus dem Jahr 2022.

Mehrere Länder, darunter die USA im Jahr 1997 und Deutschland im Jahr 2020 , haben die Hisbollah als Terrororganisation eingestuft. Die Europäische Union hat ihren bewaffneten Flügel 2013 zum ersten Mal ernannt. Diese Entscheidung galt als umstritten aufgrund der Rolle, die die Hisbollah seit 1992 in aufeinanderfolgenden libanesischen Regierungen gespielt hat.

Das große Netzwerk sozialer Dienste, das die Hisbollah anbietet – einschließlich Krankenhäusern, Schulen und Sozialeinrichtungen – bedeutet, dass die Gruppe zu Hause relativ beliebt ist. Dies gilt insbesondere für das geschätzte Drittel der Libanesen, die schiitische Muslime sind – eine Umfrage aus dem Jahr 2020 fanden heraus, dass 89 % eine positive Meinung zur Hisbollah hatten.

Die Hisbollah kontrolliert viele der mehrheitlich schiitischen Gebiete im Libanon Bild: Hussein Malla/AP/Picture Alliance

Andere Libanesen missbilligen die Gruppe und sagen, sie treibe ihr Land in Konfliktsituationen.

Wie entstand die Hisbollah?

Die Gruppe wurde 1982 während des Chaos des 15-jährigen libanesischen Bürgerkriegs gegründet, der 1975 begann und dazu führte, dass sich verschiedene Teile der libanesischen Gesellschaft – darunter Muslime, Christen, Linke und arabische Nationalisten – gegenseitig bekämpften.

Damals waren auch Syrien und bewaffnete palästinensische Gruppen beteiligt.

Dann, „inmitten (libanesischer) Machtkämpfe, fielen israelische Truppen 1978 und erneut 1982 in den Südlibanon ein, um palästinensische Guerillakämpfer zu vertreiben, die die Region als Basis für Angriffe auf Israel nutzten“, schrieb der CFR.

Eine Gruppe schiitischer Muslime beschloss, gegen die israelischen Streitkräfte zu kämpfen. Da der Iran – ein mehrheitlich persischer Staat – eine Chance sah, in der arabischen Welt Einfluss zu nehmen, begann er, die neu gebildete Miliz auszubilden und zu finanzieren. Der Iran steht derzeit hinter einer Reihe von Stellvertretern im Nahen Osten, darunter der Hamas in den palästinensischen Gebieten und Milizgruppen im Irak. Die US-Regierung schätzte kürzlich, dass der Iran die Hisbollah jährlich mit rund 700 Millionen US-Dollar (661 Millionen Euro) finanziert.

Im Laufe der Zeit hat sich der bewaffnete Flügel der Hisbollah aufgrund der Art und Weise, wie er andere Gruppen im Libanon angegriffen hat und der Durchführung von Terroranschlägen auf ausländische Ziele, darunter Selbstmordattentate und Attentate, den Ruf des Extremismus erworben.

Im Dezember 1985 zündeten Aktivisten der Hisbollah Bomben in zwei Pariser Kaufhäusern und verletzten 43 Menschen Bild: MICHEL GANGNE,PASCAL GEORGE/AFP über Getty Images

Welche Politik verfolgt die Hisbollah?

Im Jahr 1985 veröffentlichte die Hisbollah ein Manifest, in dem sie eine Reihe von Zielen auflistete: Die Vertreibung westlicher Kolonisierungsnationen aus dem Libanon, die Zerstörung des israelischen Staates und die Treue zum Iran. Ein Teil der ursprünglichen Vision der Hisbollah sah auch ein religiöses islamistisches Regime im Libanon vor, das vom theokratischen Modell Irans inspiriert war.

Im Laufe der Zeit haben sich die lokalen Ziele der Hisbollah etwas abgeschwächt, da die Gruppe stärker in die Mainstream-Politik eingebunden wurde. Im Jahr 2009 veröffentlichte sie ein neues Manifest, in dem sie einräumte, dass ein islamistisches Regime für den Libanon möglicherweise nicht geeignet sei.

Allerdings ist die Gruppe immer noch ein Gegner Israels und kommt es regelmäßig zu Zusammenstößen mit dem Nachbarland, meist durch den Abschuss von Raketen über die libanesische Grenze.

Wie viele Waffen und Kämpfer hat die Hisbollah?

Der Anführer der Gruppe, Hassan Nasrallah, prahlte damit, dass die Hisbollah bis zu 100.000 Kämpfer habe. Andere Expertenschätzungen deuten jedoch darauf hin, dass dieser Wert geringer ausfallen könnte.

Die Hisbollah verfügt über ein beträchtliches Arsenal, „das größtenteils aus kleinen, tragbaren und ungelenkten Boden-Boden-Artillerieraketen besteht“, berechnete das in Washington ansässige Center for Strategic and International Studies in einem Bericht aus dem Jahr 2021 für sein Missile Threat-Projekt.

Analysten sind sich nicht sicher, wie viele Raketen die Hisbollah heute hat, aber die Zahl könnte bis zu 130.000 betragen, möglicherweise sogar mehr. Die meisten davon sind ungelenkt, aber die Hisbollah soll es angeblich auch geschafft haben, zielgenaue Raketen zu beschaffen.

Die Munition der Hisbollah wird hauptsächlich im Iran, China oder Russland hergestellt und gelangt größtenteils über den Iran oder Syrien zu der Gruppe.

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah ist auf einem Souvenirbecher (in der Mitte, in Gelb) auf einem syrischen Markt abgebildet Bild: LOUAI BESHARA/AFP über Getty Images

Wie effektiv ist die Hisbollah als Kampftruppe und wo ist sie aktiv?

Die Hisbollah gilt als gewaltiger Feind, und es besteht kein Zweifel daran, dass zumindest einige ihrer Kämpfer kampferprobt sind. Neben ihrem Sponsor Iran ist die Gruppe seit langem ein Verbündeter der brutalen Regierung Syriens, wo einige ihrer Mitglieder gegen die extremistische Gruppe „Islamischer Staat“ (IS) gekämpft haben.

Hisbollah-Kämpfer kämpften nach 2014 auch im Irak gegen den IS und sind mit vom Iran unterstützten Milizen im Irak verbündet.

Die Gruppe schickte 2015 auch Militärausbilder und Kämpfer in den Jemen, um den Houthis in ihrem Krieg gegen Saudi-Arabien zu helfen.

DW mit Agenturen.