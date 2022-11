Was Sie über die ausstehenden Stimmen in Nevada und Arizona wissen sollten

CNN

Die hauchdünnen Wahlen für den Senatssitz von Nevada und das Gouverneursamt von Arizona müssen am Samstag noch ausgerufen werden, da die Bezirke in beiden Bundesstaaten daran arbeiten, die Zehntausende von Stimmzetteln zu reduzieren, die noch ausgezählt werden müssen.

Die Demokratin Katie Hobbs führt die Republikanerin Kari Lake am Samstagmorgen mit rund 31.000 Stimmen im Rennen des Gouverneurs von Arizona an, nachdem in Maricopa County, dem bevölkerungsreichsten des Bundesstaates, rund 80.000 Stimmzettel gemeldet wurden. Und wie am Freitagabend hält der Republikaner Adam Laxalt einen knappen Vorsprung von etwas mehr als 800 Stimmen vor der demokratischen Amtsinhaberin Senatorin Catherine Cortez Masto.

Während diese Rennen im Spiel bleiben, prognostizierte CNN am Freitag, dass der demokratische Senator von Arizona, Mark Kelly, den Republikaner Blake Masters in Arizona besiegen wird, und der Republikaner Joe Lombardo wird den demokratischen Gouverneur Steve Sisolak in Nevada schlagen.

Kellys Senatssieg bringt die Demokraten nur einen Sitz davon entfernt, die Kontrolle über den Senat zu behalten, wobei nur das Rennen in Nevada ausgetragen wird. Wenn Cortez Masto gewinnt, brauchen die Demokraten unabhängig vom Ergebnis der Stichwahl im Senat von Georgia mindestens 50 Sitze. Wenn Laxalt gewinnt, wird die Stichwahl in Georgia die Kontrolle des Senats bestimmen, wie es im Jahr 2021 der Fall war.

Die Kontrolle über das Haus bleibt in der Zwischenzeit in der Luft, mit 21 noch ausstehenden Rennen. Laut CNN-Prognosen haben die Demokraten bisher 203 Sitze gewonnen, während die Republikaner 211 gewonnen haben (218 Sitze werden benötigt, um das Repräsentantenhaus zu kontrollieren). Viele der ungenannten House-Rennen finden in Kalifornien statt.

Unabhängig von der endgültigen Zusammensetzung beider Kammern im nächsten Jahr hat die glanzlose Halbzeitleistung der Republikaner zu einer Gegenreaktion gegen den GOP-Führer des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, geführt, während eine Handvoll Republikaner im Senat eine Verschiebung der geplanten Führungswahlen nächste Woche fordern.

Folgendes sollten Sie wissen, wenn der Wahltag zum Wahlwochenende wird:

In Clark County, dem größten von Nevada, zu dem auch Las Vegas gehört, müssen nach CNN-Schätzungen etwa 24.000 weitere Briefwahlzettel gezählt werden, zusammen mit etwa 15.000 vorläufigen Stimmzetteln und Stimmzetteln, die geheilt werden müssen.

In Washoe County, dem zweitbevölkerungsreichsten Nevada, wurden am Freitag etwa 10.000 Stimmzettel ausgezählt, und CNN schätzt, dass noch etwa 12.000 übrig sind.

Der Registrar von Clark County, Joe Gloria, sagte am Freitag, dass der Bezirk voraussichtlich bis Samstag mit den verbleibenden Briefwahlstimmen fertig sein werde. Diese Stimmzettel werden von der Zählungsbehörde des Landkreises inspiziert, sagte Gloria.

Das staatliche Gesetz erlaubt den Eingang von Briefwahlzetteln in Nevada bis Samstag, obwohl die Stimmzettel bis zum Wahltag abgestempelt worden sein müssen, um gültig zu sein.

Politische Organisationen, insbesondere demokratisch orientierte Gewerkschaften, die Monate damit verbracht haben, die Menschen dazu zu drängen, in Nevadas wichtigster Senatswahl zu wählen, konzentrieren sich nun darauf, fehlerhafte Briefwahlzettel in dem noch nicht ausgerufenen Wettbewerb zu „heilen“.

„Aushärten“ ist ein Prozess, bei dem Wähler Probleme mit ihrer Briefwahl korrigieren und sicherstellen, dass sie gezählt wird. Dies kann bedeuten, dass überprüft werden muss, ob ein Stimmzettel wirklich von ihnen stammt, indem eine fehlende Unterschrift hinzugefügt oder Probleme mit der Übereinstimmung von Unterschriften behoben werden. Die Frist für die Wähler, um ihre Stimmzettel in Nevada zu „heilen“, ist laut Gesetz des Bundesstaates Montag, der 14. November.

Das Maricopa County in Arizona, zu dem auch Phoenix gehört, meldete am späten Freitagabend etwa 80.000 weitere Stimmen, darunter viele der Briefwahlzettel, die am Wahltag in den Wahllokalen abgegeben wurden.

Laut dem Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums von Maricopa County, Bill Gates, müssen im Bezirk noch etwa 275.000 Stimmzettel ausgezählt werden.

Gates sagte, er erwarte, dass, wenn sie weiterhin im gleichen Tempo auszählen – etwa 60.000 bis 80.000 Stimmzettel pro Tag – der Landkreis mit der Auszählung „sehr Anfang nächster Woche“ fertig sein sollte.

Pima County, Arizonas zweitbevölkerungsreichstes und Heimat von Tucson, wird voraussichtlich Ende Freitag noch rund 85.000 Stimmzettel auszählen, sagte Constance Hargrove, Wahlleiterin des Landkreises, am Freitag gegenüber Wolf Blitzer und John King von CNN.

Hargove sagte, sie hoffe, dass Pima County bis Montag die Mehrheit der verbleibenden Stimmen ausgezählt habe. Sie hatte CNN zuvor gesagt, dass alle Stimmen bis Montagmorgen gezählt würden. Am Freitagabend stellte sie jedoch klar, dass dies aufgrund einer großen Menge von rund 80.000 Stimmen, die früher an diesem Tag vom Büro des Protokollführers eingegangen waren, nicht mehr der Fall sein würde.

Gates wehrte sich am Freitagabend gegen Vorwürfe des Fehlverhaltens von Masters, dem Republikanischen Nationalkomitee und der Republikanischen Partei von Arizona und sagte, sie seien „beleidigend“ für die Wahlhelfer.

„Der Vorschlag des Republikanischen Nationalkomitees, dass hier im Maricopa County etwas Ungewöhnliches vor sich geht, ist absolut falsch und beleidigt diese guten Wahlhelfer“, sagte er.

Am Freitagabend twitterten der RNC und die Republikanische Partei von Arizona eine Erklärung, in der sie den Prozess des Landkreises kritisierten und forderten, dass „Rund-um-die-Uhr-Verschiebungen der Stimmzettelverarbeitung“ erforderlich seien, bis alle Stimmen gezählt seien, sowie „regelmäßig, genau“. öffentliche Updates.“ Die Gruppen drohten auch, dass sie „nicht zögern würden, notfalls rechtliche Schritte einzuleiten“.

Zu den spezifischen Anschuldigungen aus der RNC-Erklärung sagte Gates: „Ich würde es vorziehen, wenn sie Bedenken haben, dass sie uns diese hier mitteilen. Ich bin Republikaner. Drei meiner Kollegen im Vorstand sind Republikaner. Sprechen Sie diese Probleme mit uns an und diskutieren Sie sie mit uns, anstatt diese unbegründeten Behauptungen aufzustellen.“

„Sie übertreiben hier die Rhetorik, und das ist genau das, was wir nicht tun müssen“, fügte er hinzu.

Als Reaktion auf Behauptungen, dass die Zählung „zu lange dauert“, sagte Gates, das Tempo des Landkreises sei im Einklang mit den Vorjahren.

„In den letzten Jahrzehnten dauerte es im Durchschnitt 10 bis 12 Tage, um die Zählung abzuschließen. Das liegt nicht an irgendetwas, was Maricopa County beschlossen hat. Das liegt daran, wie das Gesetz von Arizona aufgebaut ist, und genau das tun wir hier im Maricopa County, wir befolgen das Gesetz, um sicherzustellen, dass die Zählung korrekt ist.“

Nach Rückschlägen vor Gericht erwägen Beamte aus Arizona, die versucht haben, eine Handauszählung der Wahlergebnisse eines Landkreises durchzuführen, eine abgespeckte Version ihres Plans, die immer noch Chaos verursachen und den Prozess der Zertifizierung der Ergebnisse des Staates verzögern könnte.

Die Konfrontation in Cochise County hat zu Befürchtungen über mögliche Verzögerungen bei der Bestimmung der Gewinner in einem Bundesstaat geführt, in dem wichtige Rennen zu nah dran sind, um angerufen zu werden. Die aktuelle Frist für die Bescheinigung der Ergebnisse durch die Bezirke von Arizona ist der 28. November – oder 20 Tage nach dem letzten Abstimmungstag.

Cochise County, Heimat von rund 125.000 Einwohnern Arizonas, hatte geplant, 100 % der Stimmzettel von Hand zu prüfen, einer von mehreren Orten, an denen aufgrund der Lügen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump über Betrug bei den Wahlen 2020 ein Vorstoß zur Handauszählung von Wahlen stattgefunden hat.

Am Donnerstag stellte ein staatliches Berufungsgericht in einer 2:1-Abstimmung klar, dass es einen Gerichtsbeschluss nicht rückgängig machen würde, der die vollständige Handzählung rechtzeitig für die Wiederbelebung des Plans für die Halbzeit verhindert. Aber ein Anwalt des Cochise County Recorder David Stevens – ein Befürworter der Handprüfung – sagte, dass der Bezirk seine Bemühungen nicht aufgibt, eine Handführung durchzuführen, die über die üblichen Verfahren hinausgeht.

Trump, der mehrere wichtige unterstützte Kandidaten bei den Parlamentswahlen im Sande verlaufen sah, versucht, dem Minderheitsführer des Senats, Mitch McConnell, die Schuld zu geben und vor den Wahlen zur GOP-Führung im Senat nächste Woche Widerstand gegen den Republikaner aus Kentucky zu leisten, berichtete CNN am Freitag.

Während McConnell genügend Unterstützung hat, um Führer zu bleiben, sieht er sich mit Aufrufen von Republikanern im Senat konfrontiert, die Führungswettbewerbe der nächsten Woche zu verschieben – was laut mehreren GOP-Quellen unwahrscheinlich ist.

McCarthy sieht sich unterdessen mit neuem Gegenwind vom Pro-Trump House Freedom Caucus konfrontiert, der seine Unterstützung für McCarthys Bewerbung als Sprecher zurückhält und beginnt, eine Liste mit Forderungen zu erstellen.

Wenn die Republikaner das Repräsentantenhaus gewinnen, ist McCarthys Aufgabe, Sprecher zu werden, komplizierter als die von McConnell, weil er 218 Stimmen braucht, um den Hammer zu gewinnen – nicht nur eine Mehrheit der Republikaner.

Der Vorsitzende des House Freedom Caucus, Scott Perry, traf sich am Freitag mit McCarthy in seinem Büro. Er sagte danach, dass das Treffen „gut gelaufen“ sei, wollte aber nicht sagen, ob McCarthy seine – oder die des Freedom Caucus – als Redner unterstützt.

„Wir führen Gespräche“, sagte Perry.