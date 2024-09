Brainerd (Minnesota) – Er hatte kein leichtes Leben, als er 2019 in sein neues Zuhause kam. Den kränklichen Kater Stache hatte seine neue Besitzerin Bree aus dem Tierheim gerettet. Nun wurde der Hauskater in seiner neuen Wohnung in Brainerd, Minnesota, mit einem Hund konfrontiert. Doch Kater Barney hieß die Katze von Anfang an sehr herzlich willkommen.