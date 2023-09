Wer sich einen erholsamen Strandurlaub auf Mallorca oder Ibiza wünscht, wird derzeit enttäuscht. Starke Unwetter machen der Urlaubsstimmung einen Strich durch die Rechnung.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Am vergangenen Sonntag, 27. August, fegte ein Sturm über die Lieblingsinsel der Deutschen. Flüge wurden gestrichen oder mussten umgeleitet werden. Am Montag, 28. August, mussten viele Touristen am Flughafen Palma übernachten.

Folgen des Klimawandels: Ändern Reiseveranstalter ihr Urlaubsangebot? Hitzewellen, Waldbrände und Überschwemmungen haben diesen Sommer bereits den einen oder anderen Urlaub in ein Albtraumszenario verwandelt. Werden die Menschen deswegen in andere Länder reisen? Wie sehen Reiseanbieter die Situation?

Eine Entspannung ist derzeit nicht in Sicht: Seit Freitag, 1. September, gibt es nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet einen neuen Wetterumschwung auf der Iberischen Halbinsel und den Balearen. Er gab für die kommenden Tage eine Unwetterwarnung heraus. Es wird erwartet, dass Sturm, Starkregen und Gewitter bis Montag anhalten. Auf den Balearen gilt am Samstag und Sonntag die höchste Warnstufe Orange.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Vor allem Ibiza und Formentera sollen von Regengüssen und Stürmen betroffen sein.

Der Sturm kann sich auch auf Ihre Reisepläne auswirken. Reisende haben diese Rechte.

Flug storniert? Das können Sie jetzt tun

Fluggesellschaften versenden Flugstatusaktualisierungen normalerweise per E-Mail. Alternativ können Sie sich in Ihr Kundenkonto einloggen, um einen Überblick über bevorstehende Flüge zu erhalten. Dort finden Sie auch Informationen darüber, ob Ihr Flugzeug wie geplant starten wird.

Wenn Sie den Flug über ein (Online-)Reisebüro oder einen Flugvermittler gebucht haben, können Sie die Flugnummer bei der ausführenden Fluggesellschaft erfragen. Sie benötigen kein Kundenkonto. Die Flugnummer finden Sie auf dem Ticket oder auf der Buchungsbestätigung.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Innerhalb der Europäischen Union regelt die EU-Fluggastrechteverordnung, welche Rechte Sie haben, wenn Sie von einer Flugannullierung betroffen sind. Im Falle einer wetterbedingten Flugannullierung oder Flugverspätung haben Sie grundsätzlich keinen Anspruch auf Entschädigung. Nach Angaben des Europäischen Parlaments fallen Stürme in die Kategorie der außergewöhnlichen Umstände und sind daher nicht auf die Schuld der Fluggesellschaft zurückzuführen.

Allerdings muss die Fluggesellschaft auch im Falle außergewöhnlicher Umstände für eine ausreichende Versorgung am Flughafen sorgen. Wenn Sie am Flughafen festsitzen, haben Sie Anspruch auf kostenlose Dienstleistungen wie Snacks und Getränke.

Unwetter am Urlaubsort: Diese Rechte haben Pauschalreisende

In Ausnahmefällen können Urlauber eine Pauschalreise kostenfrei stornieren – allerdings nur, wenn das Unwetter in unmittelbarer Nähe des Urlaubsziels aufgetreten ist und konkrete Beeinträchtigungen vorliegen.

„Bei einer Pauschalreise muss der Veranstalter dann den Preis zurückzahlen“, sagte Reiserechtler Paul Degott dem Reisereporter. In diesem Fall müssen die Reiseveranstalter ihren Kunden sämtliche Kosten erstatten.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Einzelreisende haben diese Rechte

Individualreisende müssen sich hingegen mit den Vertragsbedingungen ihres Fluges und ihrer gebuchten Unterkunft auseinandersetzen. Grundsätzlich besteht bei durchgeführter Flugdurchführung und Verfügbarkeit einer Unterkunft kein Anspruch auf eine kostenfreie Stornierung.

„Wenn die Ferienunterkunft zugänglich ist und ohne Gefahr für Leib und Leben genutzt werden kann, ist man auf die Kulanz des Anbieters oder günstige Konditionen angewiesen“, sagt das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ). Das bedeutet: Entweder wurde die Buchung mit der Möglichkeit einer kurzfristigen Stornierung gebucht oder der Beherbergungsbetrieb stimmt beispielsweise einer Verschiebung des Urlaubs zu.

Es besteht auch kein Recht auf kostenfreie Stornierung, wenn Ausflugsziele in der Region aufgrund der Hochwasserschäden nicht erreicht werden können. Ausnahmen gibt es nur vereinzelt, wenn das Reiseziel ausdrücklich angekündigt wurde.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alles wichtig Neuigkeiten zum Feiertag finden Sie beim Reisereporter.